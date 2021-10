Suomalaiskomedia palkittiin Ranskassa kansainvälisillä tv-sarjafestivaaleilla – myös Pekka Stangille palkinto

Mister8 palkittiin Ranskassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalaissarja palkitaan Canneseries-festivaaleilla.

Vuodesta 2018 Ranskassa järjestetty Canneseries-festivaali esittelee tv-sarjojen kiinnostavimmat uutuudet yleisölle. Ammattilaisraati valitsee vuosittain arvostetun festivaalin kilpasarjaan kymmenen tv-sarjaa ympäri maailman. Valitut sarjat ovat ehdokkaana kaikissa kilpailun kategorioissa: paras sarja, paras käsikirjoitus, paras musiikki, paras näyttelijä ja paras special performance.

It’s Alive Filmsin tuottama Elisa Viihde -alkuperäissarja Mister8 palkittiin festivaaleilla keskiviikkona parhaana sarjana, ja sarjan toinen päänäyttelijä Pekka Strang voitti parhaan näyttelijän palkinnon. Mister8 on ensimmäinen Canneseriesissä palkittu suomalaissarja. Sarjan on tuottanut Jani Pösö ja ohjannut Teemu Nikki.

– Olemme todella iloisia Mister8:n Canneseries-voitosta ja sen kansainväliseltä yleisöltä saamasta innostuneesta vastaanotosta Cannesissa. Komedia todellakin matkustaa, iloitsee Elisan sisältöjohtaja Ani Korpela tiedotteessa.

Pekka Stangin mukaan henkilökohtaisen palkinnon saaminen tuntui käsittämättömältä.

– Hienointa on kuitenkin se, että saimme parhaan sarjan palkinnon, sillä tätä sarjaa on tehty alusta loppuun yhdessä isolla porukalla. Mister8 on ehjä ja hieno kokonaisuus. Olen tehnyt Teemu Nikin ja Jani Pösön kanssa töitä jo pitkään ja iloitsen myös siitä, että tämä huomionosoitus tuli juuri tälle tiimille. Omaperäisille ideoille on kysyntää, toivon että tämä huomionosoitus herättää myös kulttuuritukia pohtivat päättäjämme, parhaana näyttelijänä palkittu Pekka Strang sanoo.

– Onhan tämä, itseäni lainakseni, aikamoista, mutta onpa hyvä että uskoin mustavalkoisen mustan komedian olevan ulkomaillakin kiinnostava, ohjaaja Teemu Nikki kuvailee.

– Aivan fantastinen startti Mister8:n kansainväliselle myynnille. Kyllä se vaan on niin että omaperäisyys kannattaa, tuottaja Jani Pösö hehkuttaa.

Mister8-sarjaa myydään parhaillaan myös ulkomaille.

Minister8-sarjassa Juho (Pekka Strang) on insinööri, joka rakastuu salaperäiseen naiseen, Mariaan (Krista Kosonen). Palavasti rakastunut Juho on heti valmis hyppäämään suhteeseen Marian kanssa, mutta hänen on hyväksyttävä Marian ehdot suhteelle: Marialla on seitsemän miesystävää ‒ yksi jokaiselle viikon päivälle. Kun perinteisessä parisuhteessa viikko jaetaan kahden ihmisen sijaan kahdeksan henkilön kesken, moni tavallinen asia näyttäytyy kovin huvittavana – varsinkin kun Juho haluaa Marian itselleen kokonaan.

Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelussa katsottavissa olevan alkuperäissarjan on käsikirjoittanut Vesa Virtanen ja kuvannut Jarmo Kiuru.

