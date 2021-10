Nyt alkaa niin outo ohjelma, että katsoja sekoaa – laulajat valehtelevat, raati arvioi, kisaaja jahtaa rahaa ja huijarit tuijottavat kylmästi tyhjyyteen

Uusi viihdeohjelma Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice on Etelä-Koreassa keksitty menestysformaatti, jota on tehty jo 33 maassa.

Pöljä ja sekava idea! Tämä tulee ensimmäisenä mieleen, kun istun katsomaan Nelosen Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice Suomi -sarjan kuvauksia Turun Logomossa.

Gameshow’ssa on monta liikkuvaa osaa: on kilpailija, joka yrittää arvata lavalla seisovista seitsemästä hahmosta hyvät laulajat tai huijarit, jotka vain esittävät osaavansa laulaa. Hahmot on puettu eri vaatteisiin: on napatanssijaa, lentokapteenia, sairaanhoitajaa...

Hahmojen tulee olla eleettömiä, ettei paljastu mitään ylimääräistä.

Sekään ei ole varmaa, edustavatko he oikeasti näiden ammatti- ja harrastajakuntien osaajia. Huijarit saavat näet valehdella niin paljon kuin huvittaa, mutta laulajien on pysyttävä totuudessa.

Jokaisesta oikein arvatusta huijarista kilpailija saa pottiinsa 1000 euroa. Parhaimmillaan hän voi tienata 10 000 euroa – tai menettää kaiken. Apuna kilpailijalla on julkkispaneeli, jonka vakiokasvoja ovat Miitta Sorvali ja Robin Packalen.

Robin Packalen ja Miitta Sorvali ovat vakiopanelisteja.

Miitta vinkkaa kilpailijaa tarkkailemaan kokonaisuutta, Robin taas itsevarmuutta. Esiintymiseen tottuneen itsevarmuutta ei pyyhitä hetkessä pois päältä.

Koko kisaa juontaa Heikki Paasonen.

Ei tuomita ohjelmaa ennen katsomista, koska Mysteerilaulajissa on ihan ainesta!

Median edessä kuvattavan jakson kilpailija on teatteri-ilmaisun ohjaaja ja futisvalmentaja Niko Helsingistä. Korona-aika on vienyt häneltä töitä, ja voittopotti maistuisi.

– Äiti pakotti, ja olen ikuinen mammanpoika. Jos 10 000 euroa tulisi, lähtisin tyttären kanssa kotimaan lomalle, Niko kertoo syystä, miksi tuli mukaan ohjelmaan.

Miitta ehdottaa lomapaikaksi Kokkolaa, Robin Turun saaristoa.

Paneeliin kutsuttu juontaja Juuso Mäkilähde uskoo osaavan erotella huijarit ja laulajat helposti.

– Mulla on kyky tietää, jos joku valehtelee. Olen harjoitellut kahden lapsen kanssa kotona. Aika hyvin saan lapset kiinni valheesta.

Erika Vikman uskoo kehonkielen paljastavan hyvän laulajan.

Paneelissa istuva laulaja Erika Vikman näkee kehosta, jos ihminen osaa oikeasti laulaa. Hän uskoo silmiensä pystyvän havaitsemaan sen nopeasti.

Panelisti Ressu Redford väittää, ettei ole koskaan valehdellut itse, joten hän luottaa intuitioonsa. Hän pääsee jaksossa esiintymään yhden mysteerilaulajan kanssa tietämättä, osaako toinen laulaa vai ei.

Ressu Redford ja Zhanna vetäisevät duettonsa.

Lavalle nousevat muun muassa napatanssija, käsikirjoittaja, risteilyisäntä, jenkkifutaaja ja tulennielijä.

Kilpailija Nikolla herää heti epäilyksiä tulennielijän kohdalla.

– Jos nielee paljon tulta, eikö siinä äänihuulet pala?

Kilpailu etenee vihjekierroksesta toiseen. Jokaisen kierroksen lopussa kilpailija päästää yhden mysteerilaulajan ääneen. Jos kilpailija arvaa laulutaidon oikein, pottiin kilahtaa 1000 euroa.

Ensimmäisellä kierroksella arvioidaan ensivaikutelmaa. Toisella kierroksella saadaan kuulla huulisynkkaus, jossa mysteerilaulaja esiintyy biisin taustanauhan päälle.

Kolmannella kierroksella on vinkkivideo, neljännellä mysteeristudio ja viidennellä kuulustelukierros.

Illan päätteeksi jää duetto artistivieraan ja jäljelle jääneen mysteerilaulajan välillä. Jos kilpailija uskoo viimeisen laulajan olevan hyvä, hän voi ottaa riskin ja lähteä jahtaamaan 10 000 euron voittopottia.

” Joku neropatti Etelä-Koreassa keksinyt, että huono laulajakin voidaan ottaa esiin niin, ettei se ole noloa, vaan hauskaa.

Parhainta koko ohjelmassa ovat ne hetket, kun katsojat pääsevät kuulemaan hahmon laulutaidon. Se mikä pistää silmään, on hahmojen kylmä tuijotus. Kaikkien on oltava mahdollisimman vähäeleisiä, etteivät vain paljastaisi mitään liikaa.

Miitta Sorvali pitää vakiopanelistin työtä Mysteerilaulajissa unelmahommanaan.

– Tämä on ihan fantastista. Tämä on yksi kivoimmista keikoista, joissa olen saanut olla mukana. Sitä yöpyy hotellissa ja tulee päiväksi tekemään tällaista.

– Joku neropatti Etelä-Koreassa keksinyt, että huono laulajakin voidaan ottaa esiin niin, ettei se ole noloa, vaan hauskaa, Miitta sanoo.

Yksi laulajista on napatanssija – totta vai tarua?

Panelistien ja katsojien on mielenkiintoista kuunnella variksen äänellä laulavia kilpailijoita. Hekin ovat hyviä omalla tavallaan. Laulutaitojaan ennen häpeilleet pääsevät nyt loistamaan.

– Tämä on musikaalisille ihmisille helmi kuulla tyyppiä, jolla ei ole rytmitajua eikä aavistusta, meneekö tämä biisi ylös vai alas. Siinäkin on oma taikansa.

Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice perustuu eteläkorealaiseen formaattiin. Sitä on tehty jo 33 maassa. Näihin lukeutuvat mm. USA, Britannia, Saksa ja Ranska.

Sarjassa on hieman yhtäläisyyksiä toiseen eteläkorealaismenestyjään eli Masked Singeriin, jota MTV3 esittää. Masked Singer Suomea muistuttaa myös yleisön huutama lause. ”Poista maski!” -huudon sijaan Mysteerilaulajissa kuullaan ”Paljasta ääni!”.

