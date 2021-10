Ensitreffit alttarilla -parin kotitöistä rävähtää raju rähäkkä – sitten käy ilmi, miten erilaiset näkemykset heillä on tulevaisuudesta: ”Oh my goooood!”

Varo juonipaljastuksia! Venla kokee olonsa kahlituksi ja Karl epäilee vaimonsa sitoutumista.

Ensitreffit alttarilla -sarjan tiistaina esitettävässä jaksossa nähdään repivä riita, kun Karl ja Venla ajautuvat törmäyskurssille.

Älä lue artikkelia, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Jaksossa Karl istuu parin yhteisessä vuokrakodissa etätöissä ja kertoo kameroille, että tunnelma on ollut viime aikoina hyvin synkkä. Pari on riidellyt edellisenä iltana ja päivä on täyttynyt tylyistä viesteistä.

– Venlan kanssa on ollut vähän häppeninkiä eilisestä lähtien. On ollut vähän erimielisyyksiä tai väärinkäsityksiä ja kaikkea muuta, mikä sitten on päässyt eskaloitumaan koko ajan pahemmaksi, kun ei ole ollut mahdollisuuksia käydä niitä läpi, Karl kertoo.

Karl sanoo yrittäneensä lähettää Venlalle päivän aikana mukavia viestejä ja esittäneensä aluksi, että kaikki on hyvin. Viestien sävy muuttui kuitenkin nopeasti, kun Karlille tuli tunne, että tilanne kävi hänelle liian ahdistavaksi.

– Saatoin laittaa jotain sellaista viestiä liittyen luovuttamiseen ja tällaseen… Sitten se lähti taas eskaloitumaan siitä vielä enemmän ja siitä se on mennyt koko ajan vaan alamäkeen.

Parin väliin revennyt kuilu kasvaa entisestään, kun Venla saapuu töistä kotiin. Asunto on pimeä, sälekaihtimet ovat kiinni ja Karl on jättänyt tiskit lojumaan keittiöön. Myös roskikset ovat täynnä ja tiskipöytä pursuaa tyhjiä mehutölkkejä. Venla ohjeistaa Karlia huuhtelemaan ne seuraavalla kerralla ja laittamaan ne sitten kuivumaan.

– Mua ärsyttää, kun tämä on niin helkkarin pieni tämä keittiö. Tässä ei ole tilaa mihinkään, Venla kertoo turhautuneena.

– Haluisitko sä laittaa noi pyykit kaappiin? hän jatkaa pian makuuhuoneessa.

Pian kotitöistä alkanut kireä keskustelu siirtyy Karlin päivän aikana lähettämiin viesteihin.

– Se on aika ahdistavaa, että pommitat mua tommosilla viesteillä pitkin työpäivää, Venla sanoo kyyneleet silmissä.

– Kun ei olla saatu missään vaiheessa puhuttua oikeastaan, Karl puolustautuu.

– Mutta mehän puhuttiin eilen illalla kolme tuntia, Venla turhautuu.

Karl ja Venla menivät sokkona naimisiin ja aloittivat yhteisen elämän heti hääpäivänsä jälkeen.

Venla kokee, että parin suhteessa ongelmia aiheuttaa Karlin epävarmuus.

– Sulla on tapana alkaa vähän märehtimään noita asioita liikaa. Me oikeasti puhuttiin siitä jo eilen ja mun mielestä me selvitettiin jo aikalailla se juttu. Mun oli pakko päästä nukkumaan, hän sanoo Karlille.

Karl on uhannut pakkaavansa tavaransa ja lähtevänsä pois, sillä hän kokee, etteivät hänen tarpeensa tule Venlan kanssa täytetyksi.

– Ehkä sä olet välillä tosi etäinen, hän sanoo Venlalle.

– Olisi kiva tietää joku esimerkki, missä vaiheessa olen ollut sellainen. Kyllä mä koen, että meillä on ollut aika paljon läheisyyttä, Venla vastaa.

Hetken päästä käy ilmi, että todellisuudessa Karl on suivaantunut Venlalle siitä, että tämä on harkinnut hakevansa työpaikkaa Qatarista.

– Mun mielestä ajatus siitä, että muuttaisit Qatariin elokuussa ei kuulosta hirveen kivalta, Karl sanoo.

– Mutta kun mä en ole muuttamassa Qatariin! Venla kiihtyy.

Venlan mukaan työhakemuksen täyttäminen ja lähettäminen ei vielä tarkoita mitään, sillä paikan saaminen on hyvin epätodennäköistä. Karlilla on tilanteesta hyvin erilainen näkemys.

– Sä olet aika paljon puhunut siitä, kuinka sä haluat sinne.

– Enkä ole! Enhän mä ole vielä tehnyt koko hakemusta, enkä välttämättä tule tekemäänkään.

Venla myöntää, että hänelle matkustaminen ja unelmoiminen ovat tärkeitä asioita, vaikka kaikki haaveet eivät aina toteutuisikaan.

– Se ei vaan mulle onnistuisi välttämättä sinne muuttaminen, ainakaan näin lyhyellä varoitusajalla, Karl sanoo loukkaantuneena.

– Oh my goooood, Venla turhautuu.

Myöhemmin Karl kertoo kameralle, ettei hän halua seisoa toisen unelmien edessä, mutta tilanne tuntuu hänestä silti pahalta. Hän uskoo, ettei Venlalla olisi etäsuhdetta vastaan mitään, mutta hänelle itselleen se olisi vaikeaa.

– Missä arvossa hän pitää minua tai meidän avioliittoa, jos on valmis lähtemään sinne kauas? Karl pohtii.

Venla puolestaan kokee olonsa kahlituksi. Hän toteaa sulkeutuvansa Karlin epävarmuuden vuoksi, vaikka asiasta pitäisi varmasti keskustella.

– Kyllä tarttisin nyt sitä omaa aikaa. Sellaista 100-prosenttista, että ei välttämättä nyt tarttisi hirveästi mitään viestittelyjä. Kyllä mulla on vähän sellainen kahlittu fiilis tällä hetkellä, Venla kertoo kyyneleet silmissä.

Ensitreffit alttarilla MTV3-kanavalla tiistaisin klo 21.00.