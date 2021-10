Krista Siegfridsin riipaiseva tarina sai kyyneleet virtaamaan suorassa lähetyksessä

Krista Siegfridsin riipaiseva tanssi sai täydet pisteet TTK-tuomareilta

Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä nähtiin koskettavia hetkiä, kun Krista Siegfrids omisti tanssinsa isälleen, joka kuoli laulajan ollessa 15-vuotias. Siegfrids tanssi foxtrotia oman Can You See Me? -kappaleensa tahdissa. Kappaleen hän teki aikoinaan isänsä muistolle.

Myös Siegfridsin tanssipari Anssi Heikkilä oli kokenut saman kuin laulaja, sillä hän menetti isänsä niin ikään hyvin nuorena.

Parin tunteikas foxtrot sai jopa juontaja Mikko Leppilammen herkistymään. Tanssinsa jälkeen sekä Siegfrids että Heikkilä keräilivät itseään kyyneleet silmissä.

Myös TTK:n tuomaristo oli liikuttunut.

– Kauneutta ja haikeutta huokuva tanssi, missä teidän ei tarvinnut ylimääräisesti alleviivata viestiä, Helena Ahti-Hallberg sanoi.

– Upeaa, puhdasta tanssia joka tahti! Jorma Uotinen kehui.

– Tästä tanssista en poistaisi mitään, enkä lisäisi siihen mitään. Tarina, taito ja tunnelma saivat täyden toteutuksen lie täysosuma, hän jatkoi.

Jukka Haapalainen tyytyi kommentoimaan parin esitystä vain hyvin lyhyesti.

– Krista kyllä se sun iskä sut näkee ja on varmasti ylpeä. Samoin Anssi, kiitos, Haapalainen henkäisi.

Tanssinsa jälkeen Siegfridsin oli vaikea saada sanaa suustaan. Vappu Pimiä kysyi laulajalta, mikä oli hänen isältään saamista opeista kaikkein tärkein.

– Kaikille pitää olla mukava ja antaa kaikille mahdollisuus. Ja että pitää nauttia elämästä, Siegfrids sanoi kyyneleet silmissä.

Myös Pimiän silmät täyttyivät kyynelistä, kun Siegfrids sai tuomaristolta peräti kolme kymppiä eli täydet pisteet.

Myös Twitterissä Siegfridsin esitystä kommentoitiin haltioituneina ja liikuttuneina.