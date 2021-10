Tinderiin kyllästynyt Jenny, 27, saa viisi kumppaniehdokasta yhtaikaa luokseen asumaan – ”Nostan miehille hattua”

27-vuotias Jenny on uuden deittiohjelman yksi kymmenestä naisesta, joka etsii unelmiensa kumppania viiden hänen luokseen muuttavan miehen joukosta. Robottikamerat seuraavat talon tapahtumia 24 tuntia vuorokaudessa.

Mitä tapahtuu, kun viisi miestä muuttaa naisen luo ja näyttää kotioloissa todellisen luonteensa? Syntyykö jonkun miehen kanssa syvempiä tunteita ja halua viedä suhde uudelle tasolle?

Tätä selvitetään uudessa Viisi miestä viikossa -deittiohjelmassa, jossa nainen tapailee omassa kodissaan samanaikaisesti viittä miestä.

Ensimmäisenä on vuorossa helsinkiläinen Jenny, 27, joka on ollut seitsemän vuotta sinkkuna ja alkanut haikailla asettumista ja pysyvämpää suhdetta, kun moni hänen ikätovereistaan on saanut lapsia tai mennyt naimisiin.

– Osallistuin ohjelmaan, koska ajattelin, että ikinä ei voi tietää, mistä sen kumppanin lopulta löytää. Kaikki kokemukset ovat tervetulleita, Jenny kertoo.

Kampaajaksi kouluttautunut ja kouluavustajaksi valmistuva Jenny haluaisi löytää rinnalleen sosiaalisesti lahjakkaan, hauskan ja urheilullisen miehen. Hän sanoo, että valloittavasti hymyilevät miehet vievät häneltä jalat alta.

– Ensimmäiset fiilikset kustakin miehestä syntyvät aika nopeasti, joten ensimmäiset lähtijät on ehkä helpompi päättää.

Jennyn mukaan valinnat muuttuvat koko ajan vaikeammiksi. – Kun miehiin tutustuu paremmin, valinnat menevät vaikeammiksi, Jenny kertoo.

Aivan kokonaista viikkoa miehet eivät naisen luona asustele, vaikka ohjelman nimi niin antaakin ymmärtää.

Ensimmäinen mies tipahtaa joukosta jo ensimmäisenä iltana ja muutaman päivän jälkeen talossa on vain pari ehdokasta jäljellä. Laukkunsa saavat pakata ne, joiden kanssa yhteiselo ei ole luontevaa.

Robottikamerat seuraavat talon tapahtumia 24 tuntia vuorokaudessa tallentaen jokaisen merkitsevän katseen ja kosketuksen sekä paljastaen miesten käytöksen, tavat ja reaktiot.

Miehet olivat päätyneet Jennyn luokse perinteisen hakuprosessin kautta, eli he lähettivät hakemuksen nähtyään Jennyn esittelyvideon netissä.

Jenny on ollut seitsemän vuotta sinkkuna.

– Nostan kaikille miehille hattua, että he uskalsivat lähteä tällaiseen ohjelmaan. Minusta ei ehkä olisi siihen, että asuisin viiden naisen kanssa jonkun miehen luona, Jenny nauraa.

– Yritin myös pitää alusta alkaen mielessä sen, että miehiä jännitti aluksi tosi paljon, joten he eivät antaneet heti parastaan.

Miesten ulkonäöllä ei ollut lopulta kovin suurta painoarvoa valintoja tehdessä.

– Ulkonäkö ei ratkaise eikä rajaa mitään pois, ja myös ensivaikutelma joistain saattoi muuttua joidenkin kohdalla paljonkin. Jotkut paljastuivat henkilöinä niin viehättäviksi, ettei ulkonäköä enää edes miettinyt.

Yhteiselo erilaisten persoonien kanssa oli mieleenpainuva kokemus.

– Eräs viidestä luokseni saapuneesta miehestä oli ehkä vähän päällekäyvä eikä ottanut muita ihmisiä niin hyvin huomioon, Jenny pohtii.

Jennyn luokse muuttavat Kristopher (vas.), Jaakko, Eetu, Patrik ja Mikael.

Jenny on tottunut olemaan jo niin pitkään yksin, että hän joutui pohtimaan myös sitä, millaiseen parisuhteeseen hän kykenee.

Aiemmin hän on etsinyt kumppania muun muassa deittipalvelu Tinderistä, ja kuntosaliltakin on löytynyt muutama tapailukumppani.

– Aika harva mies nykyään myöskään kolahtaa, ja ajattelen, että tunteen pitää olla vahva, kun toisen tapaa. Olen varmaan tullut vähän ronkeliksi, ja nykyajan deittikulttuuri vaatii tosi paljon, Jenny pohtii.

– Haluan kuitenkin ylittää itseni ja antaa mahdollisuuden, vaikkei heti kolahtaisikaan. Aiemmin olisin laittanut miehen heti vaihtoon, mutta nykyään ajattelen toisin. Joku voi vielä yllättää.

Ohjelmassa seurataan yhtä naista kerrallaan kolmen jakson ajan, ja tässä ajassa nainen päättää, kenet hän lopulta valitsee. Yhteensä seurattavia naisia on kymmenen, joten jaksoja kertyy peräti 30.

Miestä itselleen etsivät Suvi (ylhäällä vas.), Mira, Maija ja Laura sekä Jasmiina (alhaalla vas.), Nea, Jenny, Satu, Sanna ja Linda.

Jennyn jakso kuvattiin tämän ystävän kotona, sillä Jenny asuu yksiössä Helsingissä, eivätkä miehet olisi mahtuneet kerralla kylään. Tunnelma pysyi erikoisesta tilanteesta huolimatta hyvänä.

– Onneksi miesten välillä ei ollut mitään erityistä kilpailuasetelmaa, vaan he olivat kaikki hyviä kavereita keskenään, Jenny iloitsee.

Talon ulkopuolelta ohjattavien robottikameroiden läsnäolo ei juuri Jennyä häirinnyt, ja kuvausryhmäkin vieraili melko harvakseltaan talossa.

Erillisiä yksilötreffejä miesten kanssa ei järjestetty, mutta kukin sai kutsua Jennyn kahdenkeskisille juttutuokioille – ja kamerathan tallensivat kaiken, sillä niitä oli asennettu joka paikkaan.

Intiimiä kanssakäymistä ei Jennyn mukaan miesten kanssa ollut, mutta sellaistakin lienee sarjassa luvassa. Esimerkiksi myöhemmissä jaksoissa nähtävä Maija, 41, on paljastanut, että sutinaa oli.

Jenny sai kutsua luokseen myös yhden ystävänsä ennen lopullista valintaa. Tämä keskusteli miesten kanssa ja kertoi miehistä myös oman mielipiteensä.

– Se auttoi paljon, kun sai vaihtaa ajatuksia ystävän kanssa.

Viisi miestä viikossa, ma–ke 11.10. alkaen Sub klo 20.00.