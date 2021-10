Lauri Salovaara kertoo vakavasta sairaudestaan Selviytyjät Suomi -jaksossa – lääkäri antoi ikävän ennusteen

Varo juonipaljastuksia! Illan Selviytyjät Suomi -jaksossa nähdään kaksi ennennäkemätöntä ja täysin yllättävää käännettä. Illan koskettavinta antia tarjoaa Lauri Salovaara, joka paljastaa, ettei hänen pitäisi pystyä enää edes juoksemaan.

Tämäniltaisessa Selviytyjät Suomi -jaksossa nähdään varsin koskettava tilanne, kun 43-vuotias juontaja Lauri Salovaara kertoo reumasairaudestaan ja iloitsee siitä, että voi kisata nuorempien miesten rinnalla edelleen suht tasaväkisesti.

Tämän ei pitäisi olla hänen mukaansa edes mahdollista, sillä hän sai sairaudestaan hyvin ikäviä uutisia jo nuorena.

– Parikymppisenä lääkäri sanoi, etten ikinä enää juokse, Lauri kertoo kostein silmin.

Lauri on kuitenkin pystynyt juoksemaan ja kisaamaan ohjelman haastavissakin kisoissa aivan normaalisti.

– Tässä nähdään, että me päähän potkitutkin voimme tehdä ihan mitä vaan, hän toteaa sisukkaasti.

Viime jaksossa itse pääkisasta ulos äänestetty Lauri joutuu illan jaksossa erittäin tiukkaan taistoon hylättyjen saarella, ja sisukkuutta riittää, vaikka energiat ovat vähissä.

Varo juonipaljastuksia! Jos et halua tietää illan jaksosta enempää, älä lue tästä eteenpäin.

Hylättyjen saarella kisataan jakson aikana siitä, ketkä vahvasta mieskolmikosta Jon-Jon Geitel, 31, Paul Uotila, 30, ja Lauri Salovaara, 43, pääsevät takaisin pääkilpailuun.

Kaksi heistä pääsee takaisin kilpailuun ja hylättyjen saari jää jakson jälkeen historiaan.

Jakson aikana on myös heimojen yhdistymisen vuoro!

Kaksi hylättyjen saarten asukasta tulee hämmentämään pakkaa juuri heimojen yhdistymisen hetkellä.

Täysin ennennäkemätön tilanne yllättää kaikki, ja moni asemastaan itsevarma joutuukin aivan uudenlaisen tilanteen eteen.

Ilmeet ovat näkemisen arvoiset, kun kilpailijat kuulevat hylättyjen saaren olemassaolosta ja näkevät ne henkilöt, jotka palaavat takaisin kilpailuun.

Toinen yllätyskäänne on se, että yhdistyneestä heimosta vain viisi on varmuudella jatkossa. He pääsevät viettämään vielä tämän jakson aikana grillijuhlia.

Hidastempoiseksi ja tylsistyttäväksi pitkien jaksojensa vuoksi parjattu Selviytyjät Suomi muuttuu kaksituntisesta puolitoistatuntiseksi tämän jakson jälkeen, mutta tämäniltaisen jakson aikana katsojien ei tarvitse pitkästyä, vaikka kyseessä onkin kaksituntinen jakso. Jaksossa nimittäin riittää käänteitä.

On kutkuttavaa seurata sitä tunnemyrskyä, joka kilpailijoille syntyy kahden jo pudonneen henkilön palatessa takaisin heitä äänestäneiden joukkoon. Keihin voi enää luottaa? Ovatko jo solmitut liitot täysin menneen talven lumia?

Tähän mennessä saaren vahvin liitto on Eveliina Tistelgrenin, 30, ja Heikki Sorsan, 39, välillä, mutta aika moni muukin kuvittelee kuuluvansa tähän liittoon.

Even ja Heikin ilmeet ovat huolestuneet, kun hylättyjen saaren kaksikko palaa kilpailuun. Onko tämän kaksikon vahva asema vaarassa?

Entä mitä mieltä hylättyjen saarelta palaavat ovat tämän kaksikon liitosta?

