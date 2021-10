Viimeisenä Hylättyjen saarelta pudonnut Lauri Salovaara ikävöi useaan kertaan rakkaita tyttäriään – ”Mä toivon, että ne on ylpeitä iskästä”

Hylättyjen saarelta on pudonnut viimeinen kilpailija.

Saarella tehty muistitehtävä koitui Lauri Salovaaran kohtaloksi. Mies joutui polttamaan huivinsa ja poistumaan pudonneiden huvilalle. Jon-Jon ja Paul puolestaan saivat toisen mahdollisuuden ja he palasivat pääkisaan.

Huvilalla Aarni ja Susanna ottavat Laurin epäuskoisina vastaan.

– Sinä! En ois uskonut! Tää oli yllätys, Susanna sanoo.

– Tää oli yllätys minullekin, mutta täällä sitä vaan ollaan, Lauri huokaisee.

– Totta kai harmittaa. Olin tullut tänne lähtökohtaisesti voittamaan kilpailun. Olin mielestäni hyvin pelannut siihen saakka, kunnes heimot sekoitettiin.

Lauri kertoo Susannalle ja Aarnille menneensä aamulla Hylättyjen saarelle. Aarni puolestaan kertoo lähteneensä sieltä eilen.

– Mä olin siellä yhdeksän päivää, Aarni nauraa.

Kuulumisten ja pelikuvioiden läpikäymisen ohella Lauri saa käsiinsä pitsaa ja kuohuviiniä, hän hymähtää normaalin elämän tuntuvan oudolle.

– Saarella sä voit olla kovin juonittelija evö, mutta se on peli ja se kuuluu sinne. Mutta oikeassa maailmassa olet ihan erilainen, etkä voisi ikinä käyttäytyä sillä tavalla kuin siellä. Se on älyttömän iso helpotus – on oikein semmoinen olo, että kun pääsen tälle puolelle, voin taas tehdä mitä vaan. Ei tarvitse ensimmäisenä epäillä, että tuo tyyppi meni tuon kanssa tuonne, mitähän ne juonii? Lauri nauraa.

– Jos täällä joku sanoo jotain tyhmää, se menee tuosta sisään ja tuosta ulos. Saarella se menee tuosta sisään ja jää pomppimaan päähän ympäriinsä, että ollaan niin sanotusti ihan liemessä – ittensä kanssa.

Omassa huoneessaan Lauri pysähtyy toviksi ihmettelemään muuttunutta ulkonäköään. Reilu kaksi viikkoa viidakossa on vaatinut veronsa.

– Peili oli suuri yllätys. Kuinka paljon aurinko oli värjännyt ihoa ja kasvot on kaventunut. En tiedä vatsan kanssa, ollaanko siinä lähtötilanteessa ennen vai – en oo käynyt puntarilla vielä.

Pelin sisällä Lauri ikävöi useaan kertaan rakkaita tyttäriään. Puhelimen aukaiseminen ensi kertaa viikkoihin onkin Laurille koskettava kokemus.

– Kun se meni päälle, mulla on siinä lasten kuvat ensimmäisenä – mä näin mun tyttäret ensimmäistä kertaa muutamaan viikkoon! Olihan se uskomattoman hieno hetki.

Molemmat tytöt ovat kovia Selviytyjä-faneja.

– Mä toivon, että ne on ylpeitä iskästä. Yritin parhaani. Omasta mielestä tuntuu, että mulla jäi kaikki vähän niin kuin piippuun. Jos pääsisin joskus jollekin toiselle kaudelle, kyllä mä käyttäisin kaikki mahdollisuudet, mitä saan heti, enkä odottaisi yhtään sitä, että tää on parempi säästää – paskat on. Tässä pelissä ei tarvitse säästää mitään. Kisoissa täysillä, strategiassa täysillä, kusetuksessa täysillä.

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin klo 19.30 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.