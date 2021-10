Trainspotting-elokuvien sekopäisin hahmo saa oman tv-sarjan

Robert Carlyle jatkaa Francis Begbien roolissa myös The Blade Artist -sarjassa.

Sekopäinen Francis Begbie saa oman tv-sarjan. Trainspotting-elokuvissa esitellyn Begbien roolissa jatkaa tv-sarjassa skottitähti Robert Carlyle.

Carlyle vahvisti brittiläiselle NME-lehdelle kehittelevänsä tv-sarjaa Irvine Welshin 2016 ilmestyneestä romaanista The Blade Artist, joka kertoo Francis Begbien myöhemmistä vaiheista.

Los Angelesissa ja Edinburghissa tapahtuva tarina kuvailee, mitä Begbielle on tapahtunut 20 vuotta alkuperäisen Trainspotting-romaanin tapahtumien jälkeen.

Welshin teoksessa Begbie on parantanut aiempia pahoja tapojaan ja käyttää nimeä Jim Francis. Skotlantiin hän palaa poikansa hautajaisten takia.

Deadline-sivuston mukaan tv-sarjasta on tulossa kuusiosainen.

Vuosina 1996 ja 2017 valmistuneet, Danny Boylen ohjaamat Trainspotting-elokuvat kertovat huumeita käyttävän ystäväporukan vaiheista Edinburgissa. Ensimmäinen Trainspotting-elokuva oli jättimenestys, joka nosti myös Ewan McGregorin maailmanluokan tähdeksi.

McGregorin näyttelemän Mark Rentonin ja Carlylen esittämän Begbien lisäksi elokuvan kaveripiiriin kuuluivat Simon Williamson (Jonny Lee Miller) ja Daniel ”Spud” Murphy (Ewen Bremner), jotka yrittävät päästä huumeista eroon.

Ensimmäisen Trainspotting-elokuvan rooleissa nähtiin muun muassa Jonny Lee Miller, Ewan McGregor, Kevin McKidd sekä Ewen Bremner.

Kulttimaineeseen noussut elokuva nosti myös Skotlannin huumekulttuurin maailman tietoisuuteen. Elokuva poiki myös termin Trainspotting-sukupolvi, joka kuvaa Skotlannissa 1980-luvun aikana kehittynyttä huumeongelmaa.

Jatko-osan elokuva sai 21 vuotta myöhemmin.

Skotlantilainen Carlyle tunnetaan miesstrippariksi ryhtyvän työläisen roolista elokuvasta Housut pois! (1997) sekä James Bond -seikkailusta Kun maailma ei riitä (1999), jossa hän näytteli Renard-nimistä roistoa.

Hän on näytellyt myös Adolf Hitleriä kanadalaisessa minisarjassa Hitler: The Rise of Evil (2003).

Carlyle on myös yksi The Blade Artist -sarjan tuottajista. Sarjaa ei vielä ole myyty millekään tv-kanavalle tai suoratoistopalvelulle.

– Mahdollisuus tehdä töitä Irvinen kanssa ja herättää Francis Begbie vielä kerran henkiin on todellinen lahja, Carlyle kertoo Deadlinelle.