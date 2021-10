Niko Saarinen sekoittaa pakan totaalisesti Ex and The City Suomi -realitysarjassa.

Kotimaisessa Ex and the City Suomi -realitysarjassa taloon saapuu tunnettu tosi-tv-persoona Niko Saarinen, joka pistää pakan isosti sekaisin.

Jaksossa Jenna saa tehtäväkseen järjestää koko porukalle bileet ja kutsuu paikalle tosielämän kämppiksensä Nikon. Kaksikko tapaa ensin kahdestaan bileiden suunnittelun merkeissä, ja Jenna kertoo talon asukkaista. Niko ilmoittaa heti kättelyssä pitävänsä naistenmiehenä tunnetusta Rasmuksesta.

– Rasmus nimenä herätti tunteita. Mun mielestä tää Rasmus on hurmaava, Niko kuvailee kameroille.

– Nikohan on heittänyt Rasmuksesta tosi paljon vitsiä, että ”kyllä mä tuon pojan vielä saan”. Niin never know, Jenna puolestaan toteaa.

Talon väki riemastuu nähdessään Nikon. Illan juhlahumun edetessä Niko ja Rasmus tutustuvat, ja heidän välinsä lämpenevät.

Talon asukas Stella käy kysymässä Rasmukselta, voisiko tämä tehdä Nikon kanssa jotakin.

– Mä voin sanoo, et tota noin niin, niin kauan kun se ei ois mun takana, Rasmus muotoilee.

– Eli sä voisit panna sitä? Stella jatkaa.

– Joo, mitä v*ttuu. Reikähän se on ku kaikilla muillaki. Mut en mä niinku ikinä seurustelis miehen kaa, Rasmus linjaa.

Illan edetessä Rasmus ja Niko päätyvät makoilemaan sängyllä yhdessä, ja Niko kertoo pitävänsä Rasmuksesta ihmisenä. Lopulta he heittäytyvät suutelemaan intohimoisesti.

– Onneks sä oot täällä. Kiva et oot täällä Niko, Rasmus hehkuttaa.

Kaksikko heittäytyy suutelemaan.

Rasmuksella on ollut talossa säpinää Annikan kanssa, mutta tapahtumarikas ilta saa Rasmuksen ja Annikan välit viilenemään.

– Jos Niko menee päin Rasmusta, niin ei mua kiinnosta. Ihan sama, antaa mennä, Annika vakuuttaa kameroille.

– En tiedä, miksi Annika on huolissaan, kun mä oon kuitenkin heteromies, Rasmus puolestaan selvittää.

Myöhemmin Annika käy juttelemassa Rasmuksen kanssa ja purkaa suorasanaisesti ajatuksiaan.

– Älä v*ttu Rasse käytä mua hyväks yhtään missään. Oikeesti täl hetkel mä voisin sanoa, että sä voisit vaikka painua v*ttuun täältä, koska mulla on v*tun paska olo susta ylipäätään ihmisenä, Annika tilittää.

– Ihan sama, meil ei oo mitään keskusteltavaa siin vaiheessa, Rasmus toteaa ja poistuu paikalta.

Illan päätteeksi Rasmus ja Niko suutelevat käytävällä ja päätyvät lopulta saman peiton alle läheisissä tunnelmissa.

Niko ja Rasmus päätyvät saman peiton alle.

Aamulla Niko kertoo illan tapahtumista kameroille.

– Mä oon monta asiaa elämässä päättänyt, ja yksi niistä on ollut, että kun mä oon tv:ssä, mä en ikinä harrastais seksiä. Ja nyt mä oon v*ttu täällä neljä tuntia ja sit se menee nurin, niin kyllä on löydä moraali mullakin oikeesti, Niko päivittää.

– Kyllä mun ja Annikan välille tuli pieni hidaste ihan selkeesti. On paljon keskusteltavaa, uuteen aamuun herännyt Rasmus sanoo.

