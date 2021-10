Pyykkivuoret ovat vallanneet Anna-Marian ja Tuomaksen talon kokonaan – kodin pohjaratkaisu raastaa hermoja: talo remontoidaan jättibudjetilla

Turkulaispariskunnan 80-luvulla valmistunut omakotitalo vaatii uudistuksia Remppa vai muutto Suomi -sarjassa.

Sisustusarkkitehti Marko Paananen ja kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay kurvaavat Remppa vai muutto Suomi -sarjassa Turun Hirvensaloon, jossa remonttikohteena on 80-luvulla valmistunut omakotitalo. Kaksikerroksisessa omakotitalossa asuvat Anna-Maria ja Tuomas, heidän kolme tytärtään ja perheen kolme kissaa.

Yläkerran suuri keittiö ja avara olohuone herättävät Annessa ja Markossa ihastusta, mutta keittiössä oleva pyykkivuori paljastaa, ettei kodissa ole kunnollista kodinhoitohuonetta.

– Pyykit on ottaneet vallan, Anne sanoo.

Taloa tutkiessaan Marko ja Anne huomaavat, että perheen kodissa on vain yksi suihku. Marko huomauttaa, ettei se ole kovinkaan käytännöllistä viisihenkisessä perheessä.

Perhe kaipaa kipeästi uudistusta kylpyhuoneeseen ja etenkin keittiössä tapahtuvaan pyykkirumbaan.

– Mulla on mitta aivan täynnä. En jaksa enää yhtään! Anna-Maria sanoo.

Lapsuudenkoti on Anna-Marialle niin rakas, ettei hän halua muuttaa pois Hirvensalosta. Hän harkitsee muuttoa vain, jos Anne Ramsay löytää heille samalta alueelta omakotitalon, jossa on neljä makuuhuonetta, kodinhoitohuone, iso keittiö ja kylpyhuone, jossa on kaksi suihkua.

– Uskon, että me pystytään rempan kanssa muuttamaan tää koti sellaiseksi, että se on meille toimiva. Mun mielestä tässä ei ole kahta kysymystäkään. Mä en oo täältä lähdössä yhtään mihinkään, Anna-Maria painottaa.

Parin remonttibudjetti on 100 000 euroa, ja uudesta kodista he olisivat valmiita maksamaan 480 000 euroa.

– Mun mielestä budjetti kuulostaa oikein hyvältä tälle alueelle! Anne toteaa.

