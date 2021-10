Eränkävijät on rauhallista televisiota parhaimmillaan. Suosikkisarjan uudella kaudella on mukana myös uusi Eränkävijä-pari sekä -vauva.

TV-Kamerat kuvaavat harvoin arkea metsässä, ja kun Eränkävijät alkoi vuonna 2016, siitä tuli heti todellinen sensaatio. Sarjaa katsoessa voi melkein haistaa soisen metsän märän tuoksun ja tuntea, miten mätäs upottaa.

Uusi, kuudes kausi vie katsojan ympäri Suomea ja luonnon rauhaa Turun saaristosta Lapin erämaihin. Turun saaristossa tavataan uusi kalastava eränkävijäpari, Yifeng Li ja Juuso Huhtala, jotka asuvat Kaarinassa kaksivuotiaan lapsensa kanssa. Kiinasta lapsena Suomeen muuttanut Yifeng Li tuo sarjaan kiinnostavia keskustelua suomalaisen ja kiinalaisen luontosuhteen eroavaisuuksista ja rentoa nuoren parin ja perheen arkipäivää.

Yifeng Li ja Juuso Huhtola tuovat uusia tuulia ja teemoja sarjaan.

Lapissakin tilanne on uusi. Sarja henkilöityi pitkään Kilpijärvellä asuviin Aki Huhtaseen ja Emilia Laitiseen sekä Akin Äijä-koiraan. Pari erosi viidennen kauden aikana, ja Emilia muutti Sallaan.

Kahdesti vuoden tv-esiintyjän Venlan pokannut Aki ja Äijä ovat kaudella mukana 9. jaksosta lähtien. Leppoisa parivaljakko pärjää yhdessä, vaikka Käsivarren erämaassa on niin kylmä, että Äijän vesikippo on kotayön jäljiltä jäätä vaan. Ensimmäisellä kaudella pentuna viilettänyt Äijä on nyt jo 7-vuotias.

– Älkää huolestuko, vaikka ei ollakaan mukana jokaisessa jaksossa, sillä meidän seikkailuja näette myös loppuvuodesta alkavassa Peltsin toinen luonto -ohjelmassa, Äijä-koiran Instagram-tilillä kerrotaan.

Äijä on jo seitsemänvuotias erämaiden kävijä.

Emilia Laitinen nähdään kaudella Mörö-koiransa kanssa. He vierailevat kauden alussa vanhoilla maisemilla Kilpisjärvellä, sillä Käsivarren kirkasvetiset joet vetävät Emiliaa puoleensa, vaikka asuinpaikka on vaihtunut toiselle puolelle Lappia.

– Ajattelin, että en ikinä enää tule tänne takaisin. Mutta miksi minun pitäisi hylätä tämä paikka, kun se on minulle tosi rakas? Haluan käydä täällä, vaikken täällä asuisikaan. Tulevathan muutkin ihmiset aina kesäisin tänne kalalle. Miksi olisin erilainen? hän kertoo Kilpisjärven rannalla.

Emilialle uusi kausi on kuitenkin kaikkea muuta kuin paluu vanhaan. Hän saa kauden aikana vauvan, kuten Instagramissa häntä seuraavat tietävät.

Mörö ja Emilia ovat ahkeria kalastajia.

Maisemat ovat henkeäsalpaavat niin jylhällä Kilpisjärvellä kuin Eränkävijöiden muilla kuvauspaikoilla. Vuodenaikojen vaihtelu ympäri Suomea ihastuttaa, ja upeasti kuvattu sarja on visuaalinen ylistys Suomen monimuotoiselle luonnolle. Hangen päällä humisevan lumen ja sinnikkäiden eränkävijöiden hiihtämisen katsominen saa odottamaan talvea innolla.

12-jaksoista kautta on kuvattu elokuusta 2020 ja huhtikuuhun 2021.

Marjo ja Pinja Kämäräinen nauttivat luonnosta säällä kuin säällä.

Isossa osassa nähdään viidennellä kaudella mukaan tulleet Marjo Kämäräinen ja hänen 6-vuotias Pinja-tyttärensä, jotka asuvat Kuusamossa metsän keskellä.

Pinja ihmettelee maailmaa ja tutustuu metsästämiseen. Hän tuntee linnut ja eläimet ja osaa vaikuttavasti matkia lintujen ääniä. Hän opettelee ampumista äitinsä kanssa.

– Ei voi sanoa, mikä on ikäraja. Kyse on siitä, milloin lasta alkaa kiinnostaa, ja hän pystyy suhtautumaan asiaan sen vaatimalla vakavuudella, ja on olemassa palo ja kyky oppia tähtääminen ja ampuminen, Marjo sanoo sarjassa.

– Pinjan kohdalla koin, että kuusi ikävuotta on juuri sopiva, hän sanoo.

Lue lisää: Suosikkiohjelma Eränkävijöihin liittyvä Marjo, 30, asuu keskellä metsää pienen tyttärensä kanssa – ”Monesti kysytään, että eikö minua pelota täällä”

Huskyt vetävät Marjo Kämäräistä.

Nuorta kulmaa sarjaan tuo myös 15-vuotias Paavo Lehtomäki, joka esiintyy sarjassa isänsä Johanneksen ja perheen koirien Romun ja Allin kanssa.

– Harvemmin sitä tulee kouluviikolla käytyä metällä. Koulun jälkeen eka tehdään läksyt, ja jos on muita harrastuksia. Jos jää aikaa, käyn lähistöllä metällä. Viikonloppuna sitten koko päivä metällä, Paavo kertoo.

Pudasjärvellä asuvat ahkerat metsästäjät Sanna ja Antti Kokko ovat taas mukana koiriensa Synkän ja Hopin kanssa. Kekseliään Manu Soininmäen ja hänen ystävänsä Tero Lehden uusiin metsästyskeksintöihin päästään myös tutustumaan.

– Aina kaikenlaisista vehkeistä pystyy tekemään vielä himpun verran parempia, Manu toteaa uudella kaudella.

Manu Soininmäki, Petri Kokkonen ja aimo taimen.

Sarjan ohessa YouTubessa nähdään 8-osainen sisarsarja Eränkävijät: Tarinoita Muotkatunturin erämaasta, jossa seurataan Samu Hurskaisen, 27, sapattivuotta Inarissa. Sarjassa nähdään, millaiseksi Helsingistä muuttaneen miehen uusi elämä muodostuu tunturissa, jossa hän asuu pakettiautossa. Lyhyitä jaksoja ilmestyy kahden viikon välein.

Suosittu Eränkävijät-sarja on poikinut myös sisarsarjan Eränkävijät: Alpeilta Arktiselle, jonka toinen kausi tuli televisioon tammikuussa. Sarjassa seurataan kuutta metsästäjää ja kalastajaa ympäri Eurooppaa. Aki Huhtanen on koiransa Äijänsä kanssa sarjassa mukana ainoina suomalaisina.

Alun perin suomalaista Eränkävijät-sarjaa on myyty yli 30 maahan levitykseen.

Eränkävijät, 17.10. alkaen sunnuntaisin TV1 klo 18.15. Koko kausi nähtävissä Yle Areenassa.