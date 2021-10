The Voice of Finland -voittajan valinta hämmentää – valitsimme viikon parhaimmat ja kököimmät tv-ilmiöt

Tv-lehden toimitus valitsi jälleen tv-viikon topit ja flopit.

Tuttu brittinäyttelijä Suranne Jones (mm. Scott & Bailey, Doctor Foster) esittää rikosetsivä Amy Silvaa. Hänet lähetetään ydinaseella varustetulle sukellusveneelle, ja vastassa on salamyhkäinen miehistö sekä outo kuolintapaus.

Topit:

Vigil – kuolema syvyyksissä, TV1

Jos olet etsinyt koukuttavaa jännityssarjaa, tässä on sellainen kuin tilauksesta! Ydinaseella varustettuun sukellusveneeseen sijoittuva BBC-draama selvittää murhamysteeriä ahtaissa ja tunkkaisissa tiloissa, ja sarjasta tekeekin erityisen kiinnostavan erikoinen ja piinaava miljöö. Avausjakso tempaisee mukaansa.

Remppa vai muutto Suomi, Nelonen

Nyt oli kerrankin kutkuttava jakso ohjelman Suomi-versiossa, kun oltiin Töölössä erikoisten ratkaisujen asunnossa. Keittiö oli eteisessä, ja koko kämppä oli muutenkin epäkäytännöllinen. Marko Paananen yritti parhaansa mukaan toteuttaa remontin, ja juuri se kiinnosti aika lailla, sillä budjetti oli tiukka ja neliöt myös. Anne Ramsay näytti myös erittäin varteenotettavia vaihtoehtoja pariskunnalle. Ensimmäisen kerran katsojaa jännitti, mikä olisi loppuratkaisu.

Anne Ramsay ja Marko Paananen auttavat perheitä kotipulmissa.

Flopit:

Maajussille morsian, MTV3

Farmille saapuessaan sulhas- ja morsianehdokkaat olivat innoissaan, mutta vastaanotto ei kaikille ollut kovin lämmin. Siinä missä yksi maajussi oli keittänyt kotoisasti kahvit saapuville ja toinen pedannut pedit valmiiksi, oli joillakin jusseilla tyhjä pöytä ja hieman kolkot käytöstavat tulijoita kohtaan.

Nine Perfect Strangers,

Amazon Prime Video

Huippunäyttelijä Nicole Kidmanin odotetusta uutuussarjasta kaavailtiin samanlaista jättimenestystä kuin HBO:n Big Little Liesista. Molemmat perustuvat Liane Moriartyn kirjoihin. Vaikka Australian Byron Bayn maisemat ovat mitä kauneimmat, jotenkin tämä sarja ei vain toimi. Parin, kolmen jakson jälkeen katsoja ei edelleenkään tiedä, onko Nine Perfect Strangers draamaa, jännitystä, satiiria vai vain pitkäveteistä puuroa.

Elastinen, Tarja Turunen ja Michael Monroe olivat kauden tähtivalmentajat.

The Voice of Finland All Stars, Nelonen

TVOFia on vaivannut tänä vuonna helmasynti eli liian pitkät jaksot. All Stars -kausi päättyi jotenkin jännästi semifinaaliin ja finaaliin eli yhdistelmäjaksoon. Jakso oli kuvattu etukäteen, ja voittajasta äänesti tuolloin paikan päällä Porvoon Kulttuuritehtaalla ollut yleisö. Tv-ruudussa näkyi äänestyksen hoituneen ”etäyhteyksin”. Tuntui oudolta, etteivät sarjan katsojat voineet itse vaikuttaa tulokseen. Voittajaksi valittiin taidokas Andrea Brosio.

