Hymyilevä mies astui ulos autosta ja alkoi ampua – tähtitoimittaja Frank Gardnerin elämä romahti hyökkäyksessä

Elämää pyörätuolissa -dokumentti kuvaa BBC:n halvaantuneen toimittajan arkea.

Suora lähetys on alkamassa, mutta BBC:n toimittaja Frank Gardner ei pääse hissiin. Hän odottaa pyörätuolissa oven edessä ja näkee hissin olevan koko ajan täynnä. Minuutit kuluvat.

– Kun on kiire lähetykseen, ei voi mennä portaita, hän huokaa.

Elämää pyörätuolissa (Being Frank: The Frank Gardner Story, 2020) -dokumentissa Gardner kokee saaneensa elämäänsä kaksi osaa. Ensimmäisessä Gardner on peloton maailmanmatkaaja ilman esteitä. Toisessa hän on Frank sen jälkeen.

Vuonna 2004 tähtitoimittaja Gardner oli työmatkalla Saudi-Arabiassa kuvaajansa Simon Cumbersin kanssa, kun eräästä autosta astui ulos hymyilevä mies, joka veti aseensa esiin ja alkoi ampua.

Gardner jäi makaamaan liikkumatta. Häneen osui kuusi luotia, mutta mies pysyi koko ajan tajuissaan. Cumbers menehtyi tulituksessa. Ampujat olivat al-Qaidan miehiä.

Hengestään taistellut Gardner lennätettiin Saudi-Arabiasta kolmen viikon jälkeen helikopterilla lontoolaissairaalaan, jossa hän makasi kriittisessä tilassa neljä kuukautta. Leikkaukset seurasivat toisiaan. Usko tulevaisuuteen murtui.

Halvaantunut Gardner istuu koko elämänsä pyörätuolissa. Hän kertoo arjestaan dokumentissa, jossa muun muassa kysytään, onko mies sinut invaliditeettinsa kanssa. Gardnerilla on vastaus valmiina.

– Se ei ole valittavissa. Ihan sama, mitä mieltä olen liikuntakyvyttömyydestäni. En voi valita tilannetta toisin.

Gardner haluaisi takertua entiseen, mutta se on mennyt.

– Minulla ei ole enää kehoa, joka minulla oli ennen, hän muistuttaa.

Matkustaminen ja työ muistuttavat entisestä elämästä. Hän on onnistunut pelastamaan aiemmasta elämästään asioita, kuten matkustamisen ja työn.

Frank Gardner laskettelumatkalla.

Miehen avioliitto kesti 22 vuotta, mutta se ei kaatunut vammoihin, vaan erilleen kasvamiseen. Hänellä on tätä nykyä uusi naisystävä.

Dokumentti valaisee avoimesti haasteita, joita halvaantuneet kokevat. Rankoista kokemuksista huolimatta siinä näkyy myös elämänilo.

