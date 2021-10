Diandra sai vahingossa sähköpostin, joka laittoi hänen pakkansa sekaisin Elämäni biisi -lähetyksessä

TV1:n Elämäni biisi pysyy viikoittain katsotuimpien ohjelmien kärjessä. Tv-katsojalla ei ole aavistustakaan siitä, miten ohjelmaa tehdään ja millaiset bileet yleisössä on. Tv-lehti kävi kulisseissa Tampereella.

Diandran Elämäni biisi on Lady Gagan Born This Way.

– Ei mitään teeskentelyä, vaan kaikki tv:ssä nähty on aitoa. Juontaja Katja Ståhl kiteyttää Elämäni biisin suosion salaisuuden siihen, ettei ohjelmassa yritetä puristaa vieraista mitään tunnetta: ei itkua eikä naurua. Ihmiset kertovat aidosti elämästään ilman teeskentelyä ja mukahauskuutta.

Ylen huippusuosittu ohjelma Elämäni biisi pyörii kolmatta kauttaan lauantai-illoissa. Tv-lehti lähti paikan päälle Tampereen Mediapolikseen selvittämään, mitä kaikkea kulisseissa tapahtuu kameroiden ulkopuolella. Tuloksena olivat koko illan kestäneet bileet, joista tv-katsojalla ei ole hajuakaan!

Ståhl ei tiedä, millaista Elämäni biisin tekeminen olisi ilman koronaa. Ensimmäisen kauden he tekivät nauhoitettuna ja putkeen.

– Toinen kausi oli live, ja silloin oli korona ja nyt on korona. Viime vuonna olimme kaikki erillämme. Mulla on nytkin oma koppi, jossa istun. En tiedä, missä kaikki muut ovat. En näe vieraitakaan etukäteen, en näe lähinnä ketään muuta paitsi tuottajaa ja käsikirjoittajaa.

Katja Ståhl kokoaa porukan yhteen.

– Tämä on varmasti ihan hevonpersettä tv-tuotannolle. Ohjelma on profiloitunut minuun, eikä olisi kivaa, jos saisin ödeeman. Toki olen tuhdisti rokotettu ja kontaktit ovat vähissä. Radioilla kanssa. Meillä on paljon tiukempaa kuin THL määrää. Meidän kerroksessa ei saa olla ketään muita kuin ne, jotka ovat juontovuorossa, Radio Nostalgian juontaja Ståhl selittää.

Vieraita ei tarvitse maanitella mukaan ohjelmaan. Pikemminkin Ståhlilta tullaan usein kysymään, miten ohjelmaan pääsisi. Jokaisen jakson vieraat hän näkee kuvauspäivänä ensi kertaa vasta pari minuuttia ennen ohjelman alkua. Katsojalle se ei näy, vaan hän luulee Ståhlin jutustelevan vanhojen tuttujensa kanssa. Toki osa onkin viihdekonkarin tuttuja.

Ohjelman vakioartisti Diandra ihailee Ståhlin sosiaalisia taitoja.

– Katja kokoaa ohjelman kasaan. Tuo on hänen olohuoneensa, ja hän on niin ihana tyyppi. Katja tuo rennon tunnelman kaikille. Ihailen, miten hän saa jokaiselle ihmiselle sellaisen tunnelman, että ihan kuin he olisivat hänen hyviä kavereitaan, vaikkeivät koskaan olisi edes tavanneet. Se on taito, joka olisi kiva oppia itsekin, Diandra sanoo.

Ståhl on tottunut siihen, että vieraat ryhmääntyvät tavalla tai toisella. Hänelle kerrotaan etukäteen, miten porukan yhteiskemia toimii. Hän nauttii erityisesti vieraista, jotka lähtevät haastamaan toisiaan ja vievät keskustelua eteenpäin.

– Mun ei tarvitse kuin ohjailla vaan. Naureskelen siellä ja kuuntelen, kun ohjaamosta tulee ”eteenpäin, eteenpäin”. Se on kaikista kivointa, ettei mun tartte pumppailla, että sanokaa nyt jotakin.

Diandra on saapunut Mediapolikseen harvinaisen myöhään, vasta kahdeksi. Näin siksi, että hänellä on esitettävänään vain yksi biisi loppupotpurin lisäksi.

– Yleensä tulen yhdeksäksi ja lähden ajamaan aamuseitsemältä Helsingistä. Koska tulin tänään niin myöhään, kaikki on ollut ihan kaaosta, hän tunnustaa.

Artisteilla on loppubiisin treenit takatiloissa ja sitten samat treenit bändin kanssa lavalla. Sen jälkeen Diandra treenaa omaa biisiään: Coldplayn Viva la Vidaa. Biisi vaati harjoitusta, koska Diandra tunnustaa kuullensa sanat väärin: esimerkiksi ”Roman Cavalry choirs are singing” -kohdassa ei lauleta Roman Catholic choirsista.

Sen jälkeen hän kiirehtii meikkiin. Sieltä kenraaliharjoituksiin ja takaisin meikkiin. Tiukasta aikataulusta huolimatta Diandra tykkää käydä hotellilla huilaamassa ennen lähetystä. Aivot saavat lepoa, kun pääsee hetkeksi raikkaaseen ilmaan.

Leena Pylväs meikkaa Diandraa kuvauksia varten.

Artistit ovat viettäneet päivän joko omissa pukuhuoneissaan tai yhteistiloissa. Tuttuun joukkoon Pepe Willbergin, Diandran, Jarkko Aholan, Irinan ja Kasmirin seuraksi on liittynyt Arja Saijonmaa. Diandra kuvailee Saijonmaata hurmaavaksi ja elegantiksi.

Diadra kehuu lupsakkaa tunnelmaa. Artisteista paljastuu aivan yllättäviä puolia.

Pepe Willberg, Irina, Jarkko Ahola, Arja Saijonmaa, Diandra ja Kasmir ovat Elämäni biisin artistit.

– En tiedä mitään hauskempaa kuin olla tuossa huoneessa silloin, kun siellä on Pepe, hänen vaimonsa Pauliina ja Jarkko. Kemiat menee jotenkin niin hyvin yhteen. Se on sellaista jatkuvaa hauskaa läpänheittoa. Olen joskus sanonut, että Jarkko on ihan kuin Pepen ja Pauliinan kauan kadonnut adoptiopoika. Jarkolla on niin nasevia kommentteja. Välillä ei oikein tiedä, onko tämä vitsi totta vai ei. Ei tiedä, juksaako se sua.

Irinan ja Diandran pukukopit ovat vierekkäin ja he vaihtelevat vaatteitaan. Heistä on tullut hyviä kavereita. Aivan kuten Kasmirinkin kanssa.

– Kasmir on tosi ystävällinen, ihana ja hänellä on superhauskoja juttuja.

Artistit eivät saa valita esittämiään biisejä, vaan tuottaja Anna-Maria Meurman, käsikirjoittaja Petja Peltomaa ja Kalle Torniainen päättävät, kuka biisin alustavasti esittää. Artisteilla on kuitenkin veto-oikeus. Jos he eivät jostain syystä halua jotakin biisiä millään esittää, se voidaan vaihtaa.

Vain viisi ihmistä sadan hengen tuotannosta tietää, mikä biisi kuuluu kenellekin vieraalle. Artistit eivät kuulu niihin. Se sekoittaisi pakan, kuten Diandralle kerran kävi.

– Ekalla kaudella oli sellainen tilanne, että sain vahingossa sähköpostin, jossa olivat ne kappaleet. Kun tiesin, kenen biisi oli, aloin vaistomaisesti katsoa reaktioita. Olen niin onnellinen, ettei me tiedetä, kenen biisistä on kyse.

