Jyrki Sukulan ja Jukka Hildénin välille puhkeaa tv:ssä ilmiriita – äärimmäinen tilanne kiristyy pian huudoksi

Jukka Hildén ja Jyrki Sukula polttavat päreensä uuden Ultimate Escape Suomi -sarjan ensimmäisessä jaksossa, kun kovat olosuhteet ja vaativat tehtävät kiristävät heidän hermojaan.

Tv-persoona Jukka Hildén joutuu äärimmäisten selviytymishaasteiden eteen uudessa Ultimate Escape Suomi -sarjassa. Laskuvarjojääkärin koulutuksen saanut Hildén joutuu selviytymään erämaiden armoilla julkisuudesta tuttujen henkilöiden ohjeiden avulla. Olosuhteet ovat välillä karmeat ja väsymys valtava, kun Hildén pyrkii selviämään tehtävän loppuun saakka.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa Hildén ajautuu törmäyskurssille huippukokki Jyrki Sukulan kanssa. Kaksikko ottaa lopulta yhteen, kun vaativa tehtävä kiristää heidän hermojaan.

Sukulalla on 24 tuntia aikaa saada Hildén luokseen Etelä-Karjalan haastavan maaston läpi. Apunaan hänellä on 24 vihjettä ja 24 minuutin pituista satelliittipuhelua. Vihjeiden avulla Sukulan on tarkoitus auttaa Hildéniä löytämään varusteita, selviämään maastossa ja kulkemaan yli 50 kilometrin reitti hänen luokseen. Hildén ei voi soittaa Sukulalle, vaan ainoastaan huippukokki voi ottaa yhteyden häneen.

Sukula suljetaan tehtävän aluksi lämpimään konttiin, jossa hänellä on paikannuslaitteita ja satelliittipuhelin. Hän pääsee seuraamaan näytöiltä Hildénin etenemistä ja saa lisävihjeitä reittivalintoja varten.

Hildén puolestaan joutuu karuihin olosuhteisin luontoon. Pakopelin alkaessa lämpötila on kolme astetta. Hildén viedään huppu päässä lentokoneeseen, josta hänet pudotetaan laskuvarjolla keskelle Itä-Suomen metsiä.

Jyrki Sukulalla on käytössään suuri määrä laitteita ja apuvälineitä lämpimän ohjaamon suojissa. Hildénillä on ainoastaan satelliittipuhelin.

Pian soittaa Sukula. Hän kertoo, että Hildénin pudotuspaikan läheltä löytyy laatikko, jossa on tälle varusteita, muun muassa puukko, kartta, kompassi ja vaatteita. Puhelu on kuitenkin turha, sillä se katkeaa ennen kuin kaksikko pääsee pidemmälle.

– Jos tää linja on näin huono koko ajan, niin mun pitää ennakoida tätä tekemistä vähän ja antaa laajemman kuvan ohjeita, Sukula pohtii turhautuneena.

Toisen puhelun jälkeen tilanne näyttää jo paremmalta. Sukula neuvoo, miten Hildén pääsee hakemaan lisää tarvikkeita itselleen. Hän puhuu selkeästi ja antaa tarkkoja ohjeita. Maaliin on reilut 54 kilometriä.

– Hyvät oli ohjeet. Paljon puhuu, mutta huomaa, että kyllä nyt on Sukulalla oikea ote, Hildén kehuu.

Sukula ei ole kuitenkaan yhtä vakuuttunut Hildénin taidoista.

– Lähti väärään suuntaan. Mitä helvettiä? Eiks se osaa suunnistaa? Sukula huomaa.

Sukula ihmettelee päämajassaan, miksei Hildén etene ja missä homma mättää. Hän epäilee Hildénin kartanlukutaitoa ja pohtii ”onko tämä sokea”. Sukula myös tekee radikaaleja päätöksiä Hildénin varusteiden suhteen. Kun hän saa vihjeen, että kumisaappaat ja myrskylyhty ovat eri varustepisteillä, on hän heti varma valinnastaan.

– Molemmat on ihan vitun turhia, Sukula nauraa.

Samaan aikaan Hildén tarpoo märässä metsässä nilkkoja myöten vedessä.

Jukka Hildén saa Jyrki Sukulalta ohjeita satelliittipuhelimen välityksellä. Välillä puhelut katkeavat tai pätkivät pahasti.

Tuntien edetessä molempien hermot alkavat kiristyä. Pimeys laskeutuu ja väsynyt Hildén hortoilee metsässä. Puhelut Sukulan kanssa pätkivät ja suunnitelmat vaihtuvat.

Sukula käskee Hildéniä syömään varustepisteeltä löytyneen muonan ja jatkamaan sitten matkaa. Hildéniä kehotus ei miellytä, sillä hän kaipaisi lepoa.

– Mun on ihan pakko huoltaa itteni. Mä oon koko päivän vetänyt, mä en oo syöny yhtään mitään, Hildén tuohtuu uupuneena.

Sukulan ja Hildénin puhelu muuttuu nopeasti ilmiriidaksi.

– Mä sanoin, ETTÄ SYÖ! Huolla ittes, vaihda kuivat… Sä oot kävelly vasta seitsemän ja puoli tai kaheksan kilsaa! Et sä voi olla väsynyt, Sukula tylyttää ääntään korottaen.

– KUUNTELE, KUUNTELE! Ymmärrätsä, mitä tää maasto on? Tääl on välillä vettä polviin asti, mä oon mulannut, tää on tällaista risuhelvettiä, ettei täällä pääse eteenpäin, Hildén huutaa ja keskeyttää Sukulan.

– Okei, ota rauhallisesti, ota rauhallisesti, syö ja lähde, Sukula vastaa tiukasti.

Puhelu katkeaa ja Hildén jää yksin pimeään metsään.

– Alkaa näköjään psyyke breikkamaan pojalla, Sukula toteaa kylmän viileästi.

