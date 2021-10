Suvi Teräsniska murtuu tv:ssä kyyneliin – kertoo avioliittonsa ajautuneen kriisiin

Suvi Teräsniska kertoo avoimesti parisuhteensa tilanteesta Vain elämää -ohjelmassa.

Vain elämää -ohjelmassa vietetään tällä viikolla Anna Abreun päivää. Perjantai-illan jaksossa artistit esittävät tulkintojaan Abreun kappaleista.

Suvi Teräsniska on valinnut kappaleen, joka laulajan mukaan tuntuu hänen elämäntilanteessaan merkitykselliseltä.

– Korona ei ole ollut varmaan yhdellekään parisuhteelle helppo asia. Eilen kun puhuttiin siitä häpeästä, että täytyy uskaltaa sanoa, niin mä uskallan sanoa ääneen, että... Tämä kevät ei ole ollut kauhean helppo meidän parisuhteessa, Teräsniska kertoo jaksossa ääni väreillein ja kyynelehtien.

– Meillä on meneillään kriisi, jota me käydään läpi. Mutta siellä on paljon hyvää. Me ollaan molemmat hakeuduttu terapiaan, hän jatkaa.

Suvi Teräsniska avioitui puolisonsa Simo Aallon kanssa elokuussa 2014. Parilla on kolme poikaa: Terho, Toivo ja Usko. Laulajan mukaan terapia on auttanut paria löytämään uudenlaisen keskusteluyhteyden.

– Olen onnellinen siitä, että olemme päässeet purkamaan asioita kahdestaan ihan uudella tasolla, jolla ei ehkä koskaan aiemmin olla keskusteltu, vaikka ollaan oltu miehen kanssa kymmenen vuotta yhdessä.

Suvi Teräsniska Anna Abreun illassa.

Teräsniska tapasi puolisonsa työn merkeissä. Simo Aalto työskentelee Teräsniskan bändissä.

– Mä olen siis syönyt kuormasta aikanaan ja rakastunut oman yhtyeeni monitoriteknikkoon, Teräsniska pohjustaa Vain elämää -jaksossa.

– Tästä teknikkoaiheesta pääsen tähän kappaleeseen. Mä tiedän, että kaiken pystyy korjaamaan roudarinteipillä ja roudarin rakkaudella, hän kuvailee.

Teräsniska kertoi vuosi sitten pariskunnan arjesta, joka on hyvin erilaista kuin monen muun lapsiperheen. Teräsniskan mukaan hänen ja Aallon keikkaillessa ympäri Suomea pääsevät myös lapset reissaamaan. Teräsniskan pojat ovat tottuneet siihen, että majapaikat vaihtuvat ja välillä asutaan hotelleissa.

Laulaja kertoi, että perheen ollessa tien päällä kaikilla omat rutiininsa. Simo Aallolla on ääniteknikkona erilaiset aikataulut kuin laulajalla itsellään, joten Aalto majoittuu usein toiseen huoneeseen ja Teräsniska, lapset ja lastenhoitaja toiseen.

– Jotta me kaikki jaksamme paremmin, on hyvä, että Simo saa aamulla nukkua pidempään ja liikkua omien aikataulujensa mukaan. Minulla taas on mukana ihana lapsenvahti, joka vie yleensä jätkät aamupalalle niin, että myös minä saan nukkua vielä, laulaja selvitti.

Perhe asuu Oulun keskustan tuntumassa suuressa, 380-neliöisessä omakotitalossa.

Vain elämää -ohjelman 12. kauden jaksot Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20.