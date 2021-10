Dr. Death -sarja kertoo neurokirurgi Christopher Duntschista, joka sai elinkautisen tuomion potilaidensa vahingoittamisesta. – Ellei Duntschin tarina perustuisi tositapaukseen, luulen ettei kukaan uskoisi sitä, näyttelijä Joshua Jackson kuvailee IS Tv-lehdelle.

Kirurgi Christopher Duntsch vaikutti vuonna 2010 olevan amerikkalaisten lääkäreiden kärkeä: hänen ansioluettelonsa pursui lääketieteellisiä tutkimuksia ja patentteja, ja käytännön kokemusta leikkauksistakin näytti kertyneen edellisen 15 vuoden aikana runsaasti.

Itsevarma mies kehuskeli taidoillaan myös eri sairaaloiden työhaastatteluissa sekä tavatessaan potilaitaan. Hän sanoi olevansa alansa paras.

Kun työt sairaaloissa alkoivat, itsekehujen lisäksi Duntschin kollegoita ihmetyttivät muun muassa tämän röyhkeä käytös leikkaussalissa, omituinen hutilointi leikkausveitsen kanssa ja nuhjaantuneet sairaalavaatteet. Huhujen mukaan Duntsch olisi saapunut leikkauksiin joskus päihtyneenäkin.

Duntschin jälki leikkaussalissa oli joka tapauksessa kirjaimellisesti veristä – jopa melko yksinkertaisissa leikkauksissa.

Osa potilaista kuoli leikkauspöydälle. Toiset halvaantuivat tai vammautuivat muulla tavalla pysyvästi.

Duntschin väkivaltaisista työtavoista vuosia varoitelleet kirurgikollegat Robert Henderson ja Randall Kirby onnistuivat viimein vuonna 2015 keräämään tarpeeksi todisteita Duntschin pidättämiseksi. Tuolloin häntä syytettiin 33 potilaansa vahingoittamisesta.

– Ellei Duntschin tarina perustuisi tositapaukseen, luulen ettei kukaan uskoisi sitä, näyttelijä Joshua Jackson tokaisee videopuhelussa Tv-lehdelle.

Jackson näyttelee sarjassa Duntschia. Robert Hendersonia esittää Alec Baldwin ja Randall Kirbyä näyttelee Christian Slater.

Duntschin jäljille pääseviä kirurgikollegoita näyttelevät Alec Baldwin ja Christian Slater.

Uskomattomalta vaikuttavat käänteet ovat silti täyttä totta. Vuonna 2017 Duntsch tuomittiin elinkautiseen potilaansa pahoinpitelystä.

Julkisuudessa Duntsch sai lisänimen Dr. Death – ”kuoleman lääkäri”.

Tapauksesta syntyi 2018 Duntschin elämänvaiheita ja väärinkäytöksiä ruotinut podcast-sarja. Se toimi taustamateriaalina myös uudelle rikosdraamasarjalle.

Kahdeksanosainen Dr. Death käsittelee Duntschin persoonan ja veritekojen välistä rajua ristiriitaa: omiin kykyihinsä vahvasti uskonut Duntsch ei itse ajatellut tehneensä mitään väärin.

Käytös on tyypillistä narsistisille sosiopaateille. Jacksonin mukaan ajatusmaailman omaksuminen ei ollut helppoa, varsinkin kun hän tiesi, millaista tuhoa Duntsch oli saanut aikaan.

– Jouduin tekemään paljon töitä tajutakseni sen, että hän ihan vilpittömästi uskoi olevansa sankarikirurgi, Jackson muistelee.

– Kun sain tämän loksahtamaan kohdalleen, Duntschin käytöksen yksityiskohdat alkoivat avautua.

Duntschin vaiheista kerrotaan myös dokumenttisarjassa Dr. Death: The Undoctored Story.

Nuortensarja Dawson’s Creek muistetaan Jacksonin läpimurtona. 1990- ja 2000-lukujen taitteen rooli sarkastisena hurmurina Paceynä toi hänelle myös näkyviä elokuvaosia.

Viime vuosina Jackson on tullut jälleen tutuksi ennen kaikkea tv:n puolelta sarjoista Fringe ja The Affair.

Duntschin osassa Jackson huokuu ammattilaisen itsevarmuutta.

– Kaikki Duntschin potilaat kutsuivat häntä hurmaavaksi persoonaksi, joka tuntui tietävän, mitä teki. Potilaat luottivat häneen välittömästi, sarjan luoja ja pääkäsikirjoittaja Patrick Macmanus kuvailee.

Sarjan luoja Patrick Macmanus kiinnostui Duntschin persoonan ristiriitaisuudesta.

Joshua Jackson valikoitui Macmanusin mukaan rooliinsa synnynnäisen charmin takia. Sitä ei pysty luomaan kameroiden edessä tyhjästä.

– Josh on näyttelijä, johon kaikki ovat rakastuneet jossain vaiheessa tämän uraa. Rooliin tarvittiin joku, jonka ei ikinä uskoisi tekevän sitä, mitä Christopher Duntsch teki.

Macmanusin mukaan päähenkilön kuvaileminen pelkäksi psykopaatiksi ei silti olisi tehnyt Duntschille oikeutta.

– Hän oli hyvin älykäs, ja jos hän olisi jatkanut lääketieteen tutkimuksiaan, mekin puhuisimme hänestä nykyään aivan eri valossa. Osa hänen nimissään olevista patenteista on yhä käytössä, Macmanus muistuttaa.

Christian Slater näyttelee Duntschin tekoja paljastamassa ollutta kirurgia Randall Kirbyä.

Kuuden kuukauden kuvaukset tuntuivat Jacksonin mukaan nahoissa.

– Duntschin näkökulman ja todellisuuden välisen eron ylläpitäminen oli raskasta. En kunnolla tajunnut, kuinka painostavalta Duntschin näytteleminen oli tuntunut ennen kuin kuvaukset päättyivät, Jackson sanoo nyt.

Palautumisessa auttoi Jacksonin puoliso, näyttelijä Jodie Turner-Smith.

– Rakas vaimoni oli ostanut onnitteluina kukkia ja samppanjaa. Taisin nukkua sinä yönä levollisesti ensimmäistä kertaa kuukausiin.

Synkän aiheen vastapainoksi sarja on täynnä meheviä hahmoja. Kevennyksistä vastaa muun muassa Christian Slater, joka näyttelee Duntschin teot paljastanutta kirurgia Randall Kirbyä.

– Ihmisillä on tapana keventää arjen synkkiä hetkiä huumorin avulla. Tätä oli tärkeää saada mukaan myös sarjaan. Tiesin, että Christian pystyy siihen, Macmanus kehuu.

Dr. Death sekä sitä taustoittava dokumenttisarja Dr. Death: The Undoctored Story, ti 5.10. alkaen suoratoistopalvelu C More.