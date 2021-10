Käpyläläinen ravintola järkyttää Hans Välimäkeä likaisella keittiöllä ja 80 annoksen ruokalistalla: ”Tää paikka on ihan pommi!”

Huippukokki hämmästelee suorasanaisesti ravintolan toimintaa.

Tämän viikon Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! -ohjelman jaksossa Hans Välimäki suuntaa Helsingin Käpylässä sijaitsevaan Old Sophie -ravintolaan. Korttelikapakka saa Hansin hämilleen lähes 80 annoksen listalla ja sotkuisella olemuksella, Nelonen paljastaa tiedotteessaan. Old Sophieta vetävät Johanna ja Imran myöntävät olevansa täysin hukassa ravintolan kanssa.

– Mä oon pari päivää nyt kolunnut näitä nurkkia, kellareita ja varastoja. Mun täytyy kyl sanoa, et sen lisäks et toi ruokalista on pitkä ku nälkävuosi, niin onhan tää paikka ihan pommi. Täysin pommi! Hans kuvailee suorasanaisesti.

– Kyllä, ravintoloitsija Imran komppaa.

Hans selittää, ettei hyvä ruokaravintola ei synny niin, että yritetään tehdä vähän pitsaa ja intialaista, mutta mitään ei tehdä kunnolla.

– Teillä ei oo täällä reseptiikkaa, teillä ei oo annoskortteja, teillä ei oo täällä oikeesti v*ttu mitään hajua, miten ravintolaa pitäs vetää!

Hans ei ymmärrä, missä on Imranin kipinä tekemiseen. Old Sophie on Hansin mukaan niin pohjalla, että se menee kohta lattiasta läpi.

– Jotta tässä päästää aloittamaan, niin mun mielestä kaiken ydin ja perusta on puhdas siisti keittiö ja puhtaat siistit paikat. Eiks vaan? Hans kysyy.

Johanna ja Imran ovat samaa mieltä.

– Kaikki tää saasta ja lika pois ja tän pitää oikeesti nyt alkaa kiiltää. Tällä menolla tää on ihan karmeeta ja aivan perseestä, Hans lataa.

– Onhan tää likanen, Imran myöntää.

– Kaiken perusta on se, että jos lähdetään nollasta liikenteeseen, niin me ollaan nyt miinuksella tavallaan. Nollapiste on se, että täällä pitäis olla siistiä, puhdasta, jotta me pystytään tekemään asioita, Imran sanoo.

Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! Nelosella ja Ruudussa maanantaisin klo 20.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.