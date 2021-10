Jussi, 18, ja Joona, 17, muuttivat tuhannen kilometrin päähän kotoa, ja nyt heidän keittiössään vallitsee surullinen tilanne – Kari Aihinen järkyttyy nähtyään jääkaapin

Lapissa opiskelevat Jussi ja Joona viettävät päivät koulussa ja illat rinteessä, eikä ruoanlaitolle ole aikaa tai intoa. Kaappaus keittiössä -ohjelmassa heidän ruokailutottumuksensa menevät uusiksi.

Huippukokki Kari ”Kape” Aihinen matkustaa torstain Kaappaus keittiössä -jaksossa Kittilään Jussin, 18, ja Joonan, 17, luokse.

Jussi opiskelee Kittilässä lukiossa ja Levillä Snow Sport Academyssa hiihdonopettajaksi. Joona puolestaan opiskelee hiihtokoulun lisäksi ammattikoulussa ravintola-alaa. Vapaa-ajalla nuorukaiset harrastavat vapaalaskua, ja suuri osa heidän ajastaan kuluu Levin rinteissä.

Molemmat ovat muuttaneet opintojensa perässä Lappiin noin tuhannen kilometrin päästä: Jussi Vantaalta ja Joona Hangosta. Pohjoisessa etelän nuorukaiset yrittävät pyörittää arkea kimppakämpässään, mutta keittiöpuuhat ja ruokapuoli ovat jääneet heitteille.

Koulupäivien ja rinteessä vietettyjen iltojen jälkeen motivaatio ruoanlaittoon on pyöreä nolla, ja kaverukset syövät hyvin yksipuolisesti ja aivan liian vähän.

– Syön sen takia, että pitää syödä. Se on mulle vähän sellainen pakollinen asia. Meinaa välillä vähän unohtua kiireessä, Jussi kertoo Kaappaus keittiössä -ohjelmassa.

Aamupalan kaverukset syövät, jos muistavat, kerkeävät ja jaksavat. Lounasta syödään koululla. Seuraava ateria on sämpylä tai mikroruoka ennen rinteeseen kiiruhtamista. Lämpimän aterian he syövät vasta iltamyöhään, kun väsymys jo painaa.

– Kuulostaa hölmöltä, että menette vähällä energialla rinteeseen ja tankkaatte sitten illalla, Kari Aihinen toteaa.

Aihisen tehtävänä on laittaa Jussin ja Joonan ankea ruokavalio remonttiin ja opettaa, miten arkiruokia valmistetaan.

Kun huippukokki lampsii sisään kimppakämppään, lukee sen ikkunassa punaisella tekstillä ”nice tits bro” eli vapaasti suomennettuna ”kivat tissit veli”. Jääkaapista löytyy lähinnä vanhentuneita ruokia, ketsuppia ja limua.

– Jaaha… Kape voihkaisee nähtyään jääkaapin sotkuisuuden.

– Kyllä kolme purkkia ketsuppia pitää olla nuorella kasvavalla äijällä, häh, hän jatkaa.

Kaapista löytyy homeinen kurkku ja mädäntynyt kermaviili. Hyllyt ovat tahmeita ja likaisia, eikä niistä näy edes läpi. Myöhemmin Kape toteaa, että jääkaapissa komeili yhdeksän pulloa ketsuppia ja litratolkulla coca-colaa.

– Hei jätkät, hei nyt… huippukokki parkaisee.

– Viiltävä analyysi teidän jääkaapista: se on höpöhöpö.

Jussin ja Joonan kimppakämpässä jokainen asukas tekee omat ruokansa, vaikka järkevämpää olisi syödä samaa ruokaa. Kuivaruokia ostetaan yhteisiksi ja niille varatusta kaapista paljastuu mykistävä näky.

– Täällä on yhdeksän eri pakettia auki. Mun pointti on se, että paljonko täällä on rahaa kiinni. Yhtään värikynää käyttämättä täällä on seitsemän spagettipussia auki. Siinä ei ole mitään järkeä, Aihinen tylyttää.

Pastalle on Jussin ja Joonan taloudessa käyttöä, sillä he syövät lähinnä pekonipastaa. Samaa ruokaa valmistetaan myös Aihiselle. Raaka-aineita siinä on kolme: pasta, pippurikerma ja pekoni.

Vapaalaskua harrastavat Joona (vas.) ja Jussi (oik.) houkuttelevat myös keittiömestari Kape Aihisen rinteeseen.

Aihista kiinnostaa, onko ruoan kanssa tarjolla jotain kasviksia.

– No tos kermas on pippurii, käyks se? Jussi lohkaisee.

– Pekonipasta… No, se on… pekonipasta, Aihinen hämmästelee kokkaamista katsoessaan.

– Olisko mahdollista herrat vähän sekoittaa sitä, ettei sieltä nouse sellainen yksi klimppi? hän kysyy, kun pasta porisee liedellä.

– En mä tiedä. En mä oo ikinä sekottanut sitä, Jussi hämmästyy.

– Maustetaaks tätä jotenkin, Aihinen jatkaa.

– Pekonissa on suolaa, kermassa pippuria, Jussi kertoo asiantuntevasti.

Kun nuorukaiset kaatavat pastasta vedet pois, meinaa siivilä hajota. Aihinen seuraa tilannetta päätään pyöritellen ja naureskellen.

– Ai ruoka on valmista, hän kysyy epäuskoisena, kun lautasella lepää kalvakka pastakasa, jonka päällä on vähintään yhtä kalvakka kastike.

