Selviytyjistä pudonnut paljastaa, miten karuissa oloissa kilpailijat oikeasti kärvistelivät Hylättyjen saarella – teki ratkaisevan mokan heti kisan alussa

Selviytyjät Suomi -sarjan sunnuntain jaksossa yksi Hylättyjen saarelle joutuneista kilpailijoista joutui jättämään kisan lopullisesti.

Sunnuntain Selviytyjät Suomi -jaksossa nähtiin kilpailun neljäs lopullinen pudotus, kun Aarni hävisi Jon-Jonille ja Paulille Hylättyjen saarella järjestetyssä kilpailussa. Kolmikon tehtävänä oli rakentaa epävakaalle alustalle mahdollisimman korkea astiapino rikkomatta kulhoja. Aarnin astiat putosivat ensimmäisenä ja hän joutui jättämään kisan.

– Musta tuntuu, että annoin kaiken, mitä pystyin antamaan, Aarni kertoi Pudonneen tilityksessä pudottuaan kilpailusta.

Aarni vietti Hylättyjen saarella pitkän ajan. Hän tunnustaa selviytymisen olleen siellä huomattavasti tiukempaa kuin pääkisassa. Hylättyjen saarella ravintoa oli äärimmäisen niukasti ja päivät matelivat hitaasti. Välillä tuntui suorastaan tuskastuttavalta, kuinka karut olosuhteet saarella olivat.

– Siellä oltiin oikeasti hylättyinä. Siellä ei oikein käynyt kukaan, eikä tapahtunut mitään. Oli vielä vähemmän ruokaa kuin aikaisemmin, eikä ollut proteiinin lähteitä, niin siellä oikeasti tarvitsi toisen tukea ja tsemppaamista.

– Tuettiin toinen toisiamme, että päästään takaisin pääkilpailuun ja mietittiin, kuka haluttais pudottaa sieltä, jos tulee mahdollisuus. Käytiin kaikkia skenaarioita läpi. Päässä pyöri ihan jokainen ajatus, mitä voi edes kuvitella, että voi pyöriä.

Aarni kokee, että hänen kohtalokseen Selviytyjissä koitui se, ettei hän tajunnut liittoutua muiden kanssa tarpeeksi ajoissa. Aarni aloitti kisan rauhassa ja jätti alussa liitot muodostamatta ajatellen, että juonitella ehtisi myöhemminkin. Yhtäkkiä hän tajusi mokanneensa ja jääneensä liittoumien ulkopuolelle ”oudoksi pelinappulaksi”.

– Mun olisi ehkä pitänyt juonitella aluksi vähän enemmän, mutta annoin kaikkeni Hylättyjen saarella.

Meikkaajana ja drag queenina työskentelevä Aarni on tyytyväinen omaan suoritukseensa Selviytyjissä.

– En usko, että moni ois odottanut, että tämä Aarni, joka muuten tanssii korkokengissä Kaija Koota ja Almaa, lähtisi ilman tissejä ja persettä keskelle viidakkoa, ilman hammasharjaa, meikkejä, ihonhoitoa tai mitään selviytymään niin, luulen että moni on aika perkuleen ylpeäkin siitä, mitä oon täällä tehnyt. Oon opetellut tekemään tulta ja tekemään ruokaa vähästä, pärjäämään ja nielemään tappiotkin, mitä tulee.

Aarni kertoo Pudonneen tilityksessä, että Hylättyjen saarelle joutuneet miettivät kuumeisesti, kuka voisi voittaa koko kisan.

– Monet veikkasivat Vikiä ja Shirlyä, koska ne ovat osanneet kieroilla aikalailla. Vikillä on koskemattomuusamuletti, joten veikkaan, että Viki voi päästä aika pitkälle, mutta mun yksi veikkaus on kans Eve. Eveliina on fyysisesti vahva kilpailija ja mukava ihminen, kenen kanssa varmasti moni haluaa liittoutua. Luulen, että siellä tulee olemaan iso taistelu kärkikahinoista.

