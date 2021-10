Uusi Matrix ja Batman rynnistävät pikavauhtia suoratoistoon – HBO Max mullistaa aikataulun, jolla hittielokuvia Suomessa esitetään

HBO Max korvaa nykyisen HBO Nordicin tiistaina 26. lokakuuta. Palvelun sisältö laajenee realitysarjoilla ja pohjoismaisella ohjelmistolla. Samalla hinta laskee.

Matrix-sarjan uusi neljäs seikkailu saapuu valkokankaille täksi jouluksi – ja kotisohville pikavauhtia jo helmikuun 2022 alkupuolella.

Maaliskuun 2022 alussa elokuvateattereissa aloittavan Robert Pattinsonin uuden Batmanin voi vastaavasti katsoa Suomessa suoratoistopalvelusta jo huhtikuun 2022 lopussa.

– Kaikki uudet Warner-studion elokuvat tulevat HBO Max -palveluun 45 päivää elokuvateattereiden ensi-illan jälkeen. Tämä on uusi strategiamme, HBO Maxin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueista vastaava johtaja Christina Sulebakk vahvistaa videopuhelussa Ilta-Sanomille.

Tähän asti isot hittielokuvat ovat saapuneet suoratoiston puolelle vasta yhdeksän kuukautta elokuvateattereiden ensi-illan jälkeen.

Robert Pattinsonin versio Batmanista saa ensi-iltansa ensi keväänä.

Maailmanlaajuinen strategia tarkoittaa, että jatkossa valkokankaat ovat Warnerin elokuvien ainoa esityspaikka vain puolentoista kuukauden ajan.

Sen jälkeen uuden Matrixin tai Batmanin voi teattereiden lisäksi katsoa kuukausimaksullisen HBO Max -palvelun kautta myös pieneltä ruudulta – televisiosta, tietokoneelta, kännykästä tai tabletista.

Esimerkiksi syyskuun puolivälistä asti valkokankailla pyörinyt tieteisseikkailu Dyyni ilmestyy Maxissa jo marraskuun alkupuolella.

Hiljattain elokuussa elokuvateattereissa aloittanut supersankariseikkailu The Suicide Squad: Suicide Mission kuuluu Maxin avajaisohjelmistoon, kun uusi palvelu avautuu tiistaina 26. lokakuuta.

Game of Thrones -sarjan maailmaan sijoittuva House of the Dragon nähdään HBO Max -palvelussa vuonna 2022. Rhaenyra Targaryeniä näyttelee Emma D’Arcy ja Daemon Targaryeniä esittää Matt Smith.

Elokuvien ja HBO-kaapelikanavan alkuperäissarjojen lisäksi uuteen HBO Max -palveluun tulevat omat osiot Maxin omille alkuperäissarjoille, DC-maailmaan kuuluville supersankarielokuville ja -sarjoille sekä Cartoon Network -kaapelikanavan animaatioille. Jälkimmäinen sisältää oman Adult Swim -osion aikuisille suunnatuille animaatiosarjoille.

Sinkkuelämää-sarjan tarinaa jatkava And Just Like That saa ensi-iltansa joulukuussa, Suicide Squad -maailmaan sijoittuva supersankarien komediasarja Peacemaker tammikuussa ja suosikkisarjan Game of Thrones tarinaa laajentava House of the Dragon -sarja ensi vuonna.

– Laajennamme ohjelmistoa naisten ja perheiden suuntaan. Lisäksi palveluun tulee kilpasarjoja, deittirealityitä ja muita tosi-tv-sarjoja, Sulebakk kuvailee.

– Tuotamme jokaisessa pohjoismaissa myös paikallisia ohjelmia – ei vain käsikirjoitettuja sarjoja ja elokuvia, vaan myös muita formaatteja, kuten kokkausohjelmia ja dokumenttisarjoja.

Maxiin kootaan myös Warnerin tv-puolen vanhempia suosikkisarjoja ja -elokuvia, kuten Harry Potter -seikkailut ja komediasarja Rillit huurussa. Ikisuosikki Frendit saapui HBO Nordicin puolelle jo etuajassa tämän vuoden alussa.

Lue lisää: Supersuosittu Frendit siirtyy HBO Nordic -palveluun

Christina Sulebakk sanoo suoraan, että HBO Maxilla suoratoistopalvelulle halutaan enemmän asiakkaita.

Kaikki HBO Nordicin nykyiset suoratoistoasiakkaat siirtyvät automaattisesti uuden HBO Max -palvelun asiakkaiksi, kun Max aloittaa tiistaina 26. lokakuuta.

Samalla palvelun hinta laskee nykyisestä noin 11 euron kuukausihinnasta noin 9 euroon kuukaudessa. Palvelun voi tilata myös kerralla vuodeksi noin 70 eurolla.

– Edullisemman hinnan avulla haluamme kasvattaa HBO Maxin yleisöä, Sulebakk sanoo suoraan.

Pohjoismaiden HBO Max -palvelussa käytetään samaa striimaustekniikkaa kuin Yhdysvaltojen Max-palvelussa.

HBO ja Warnerin elokuvastudio ovat molemmat osa Warner Mediaa. Elokuvien levityskäytännön muutoksen taustalla on sekä elokuvateattereiden laajat sulut koronapandemiakuukausien aikana että suoratoistopalveluiden keskinäinen kilpailu.

Myös muut elokuvastudiot ovat kokeilleet kuluvan vuoden aikana uusia ratkaisuja elokuvien levityksessä. Esimerkiksi osa Disneyn tämän vuoden uusista elokuvista kuten Marvel-spektaakkeli Black Widow ja viidakkoseikkailu Jungle Cruise ovat saaneet ensi-iltansa Suomessakin yhtä aikaa elokuvateattereissa sekä suoratoistopalvelu Disney+:n elokuvavuokraamon puolella.

Alun perin HBO Nordic tiedotti palvelun muuttumisesta HBO Maxiksi syyskuun alkupuolella.

Toukokuussa uutisoitiin, että HBO:n emoyhtiö Warner Media sekä tv-kanavista TV5, Kutonen ja Eurosport tunnettu kanavajätti Discovery yhdistyvät uudeksi yhtiöksi. Taustalla on kilpailu muiden suoratoistotoimijoiden kuten Netflixin, Disney+-palvelun ja Amazon Prime Videon kanssa.