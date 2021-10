Tänään tv:ssä: Rockyhtyeen veriteot järkyttivät 90-luvulla – dokumenttisarja genren synkiltä juurilta

Sarja pureutuu norjalaisen black metalin syntyyn ja kehitykseen. Päähuomio on tyylilajin pioneeriyhtye Mayhemissa, joka on surullisenkuuluisa kirkkojen tuhopolttojen ja bändin jäsenen murhan vuoksi.

”Kuin sika olisi kiljunut. Ääni oli toiselta planeetalta.”

Neliosainen dokumenttisarja Helvetti soikoon – norjalaisen black metalin historia on sitä mitä voisi odottaa: karuja tarinoita, kuolemia, kirkonpolttoa, tuomioita ja kurjia kohtaloita. Mutta on se muutakin.

Ennen kaikkea se ei romantisoi musiikkilajin synkkyyksiä vaan näyttää kronologisen kehityskaaren nykypäivän valossa. Kyseessä on kattavin black metalia esittelevä dokumenttiteko. Norjalainen 1980–90-lukujen yhteiskunta ongelmineen piirtyy tehokkaasti esiin.

Norjan ongelmat nousevat dokumentissa esiin.

Päähuomio on yhtye Mayhemissa, joka tunnetaan mustan metallin pioneerina. Se tunnetaan myös yhtyeenä, jonka solistin tehdessä itsemurhan kitaristi Øystein otti ruumiista kuvia ja tarun mukaan teki kallonmuruista koruja. Myöhemmin uusi solisti Varg Vikernes, joka poltti myös kolme kirkkoa, puukotti Øysteinin kuoliaaksi vuonna 1993. Murhasta tuomittu Vikernes vapautui vankilasta 2009.

Øystein ”Euronymous” Aarseth levykaupassaan.

Dokumenttisarja keskittyy vahvasti henkilöihin ja lähtee psykologiselle matkalle mieleen, vakaviin henkisiin ongelmiin ja taiteeseen, joka kumpuaa jostakin yksilöä syvemmältä.

Vaikka äänessä ovat muusikot, jotka lavalla roiskivat sianverta ja kirkuvat paholaisen perään, ovat he haastateltaessa leppoisia nalleja. Heillä on jo etäisyyttä norjametallin traagisimpiin tapahtumiin. Eniten äänessä on Mayhemin basisti Jørn Stubberud.

Toki yhden haastateltavan Fuck fascism -t-paita on selkeä kannanotto. Eräs black metalin kritisoiduista haaroista on NSBM eli antisemitistisiä piirteitä sisältävä kansallissosialistinen black metal. Sen ajatellaan saaneen alkunsa Varg Vikernesin yhtyeestä nimeltä Burzum, vaikka Vikernes on yhteydet natsismiin kieltänytkin.

Varg Vikernes oikeustalolla Pariisissa 2013.

Ranskassa asuva Vikernes tuomitiin jälleen vuonna 2014 vankeuteen. Puolen vuoden ehdollisen tuomion syynä oli yllyttäminen rotuvihaan ja sotarikosten puolustaminen.

Viimeisessä osassa miesvoittoista dokumenttisarjaa vilautetaan naisfanienkin näkökulmia sekä nykypäivän black metalin monimuotoisuutta ja visuaalisuutta.

Helvetti soikoon – norjalaisen black metalin historia, sunnuntaina 3.10. Teema & Fem klo 21.30