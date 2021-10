Tunna Milonoffin harvoin julkisuudessa nähty Jenni-vaimo avautuu parin suhteesta tv:ssä – tällaista arkea boheemi pari elää

Varo juonipaljastuksia! Maria Veitola vierailee Yökylässä-sarjassa Madventures-tähti Tunna Milonoffin ja tämän Jenni-vaimon kotona Helsingin Oulunkylässä.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan seuraavassa jaksossa vieraillaan Madventuresista tutun Tunna Milonoffin, 47, kotona. Milonoff asuu Helsingin Oulunkylässä suuressa kodissa, jonka kellarista löytyy uima-allas, ja joka on koristeltu maailmalta tuoduilla eksoottisilla esineillä.

Sarjassa nähdään myös Madventures-tähden seitsemän vuotta nuorempi puoliso Jenni Milonoff.

Milonoffit ovat näyttäytyneet yhdessä julkisuudessa vain hyvin harvoin. Pari on kuitenkin ollut yhdessä jo yli 20 vuotta ja heillä on kaksi kouluikäistä lasta.

Milonoffit tapasivat aikoinaan elokuvaillassa ystävänsä luona. Tunna muistaa edelleen sen maagisen hetken, jolloin hän näki tulevan vaimonsa ensi kertaa.

Hän kertoo Maria Veitolalle, että Jenni lumosi hänet välittömästi astuttuaan sisään huoneeseen.

– Kun Jenni avasi sen huoneen oven… Tää on ihan himmee läppä, mutta siinä kesti muutama sekunti ja mä ajattelin, että tossa voisi olla mun lasten äiti. Se oli todella hämmentävää. Sen takia tässä varmaan edelleen ollaan. Onhan tämä sellainen kestävyyslaji, Tunna Milonoff muistelee ensimmäistä kohtaamista puolisonsa kanssa.

Koska parilla on seitsemän vuotta ikäeroa, kiersi kaupungilla aluksi huhu, että Jenni oli alkanut seurustella ”vanhemman äijän kanssa”.

Pari eteni suhteessaan melko nopeasti, ja meni kihloihin samana päivänä, kun Tunna lähti 8 kuukauden Madventures-reissulle Riku Rantalan kanssa. Jenni kävi moikkaamassa rakastaan Tongalla ennen kuin hän muutti Turkuun opiskelemaan sirkusta.

Matkustelu ja maailman näkeminen ovat olleet parille aina tärkeitä asioita. Nykyään he asuvat talvet Intian Goalla sijaitsevassa talossaan. Parilla on Intiassa paljon ystäviä ja yhteisö, johon he kokevat kuulevansa.

Tunna ja Jenni Milonoff muuttivat Helsingin keskustasta pientaloalueelle Oulunkylään vain hieman ennen Yökylässä-ohjelman kuvauksia.

Yökylässä Maria VeItola -ohjelmassa Milonoffit kertovat parisuhteestaan ja siitä, millaisia heidän arkensa on. Tunna myöntää olevansa kontrollifriikki, ja se vaikuttaa myös hänen avioliittoonsa.

– Tulee sellaisia tilanteita, että mä en hirveästi tee päätöksiä, koska tiedän, että jos ehdotan tai päätän jotain niin tulee jossain vaiheessa ilmi, että olisiko se ollut kuitenkin se toinen ratkaisu, Jenni selostaa Maria Veitolalle.

– Se ei ole paras piirteeni, mutta samaan aikaan sillä saa aikaan asioita, Tunna sanoo.

Milonoffien avioliitossa vallitsee selkeä työnjako ja melko perinteiset roolit, vaikka heidän elämänsä on päällisin puolin hyvin boheemia. Pari vitsailee tv:ssä, että heidän roolinsa ovat kuin suoraan 50-luvulta.

– Lapsien kanssa mulla on ollut enemmän vastuuta siksi, että olen myös halunnut ottaa enemmän vastuuta, Jenni sanoo.

Yli 20 vuoden parisuhteen aikana on ollut myös vaikeampia hetkiä. Pari uskoo olevansa edelleen yhdessä siksi, että he ovat tehneet päätöksen pysyä yhdessä ja selvitä vaikeuksista.

Vaikka pitkän liiton taustalla on päätös ja halu selvitä kaikesta, ovat myös tunteet tärkeitä. Jenni myöntää saavansa Tunnan suutelemisesta perhosia vatsaansa yhä 20 vuoden jälkeenkin.

– Totta kai me rakastamme toisiamme tosi paljon, Jenni sanoo.

– Aina välillä. Välillä on ylämäkiä ja välillä on alamäkiä. Kun on tosi kovia alamäkiä, niin pitää muista se, että myötä- ja vastoinkäymisissä, Tunna jatkaa.

– Välillä on ihan hirveetä ja silloinkin pitää muistaa, että tämä ei kestä ikuisesti, hän sanoo.

Kun parilla on ”ihan hirveetä”, se tarkoittaa kovaäänisiä riitoja. Yleensä riidat syntyvät pienistä, arkipäiväisistä asioista.

– Että tämä kaapin ovi on aina auki, kun sieltä ottaa sen lasin ja se lähtee siitä. Yleensä siihen tarvitaan jotain alle ja se asia on vaan se, joka eskaloittaa sen, Jenni kertoo.

Maria Vietola pääsee Milonoffien luona uimaan, joogaamaan ja syömään meksikolaista ruokaa.

Pari kertoo olevansa monissa asioissa osin hyvin erilaisia. Jenni on Tunnan mukaan suurpiirteisempi ja iloisempi kuin hän, ja Tunna taas elää isolla tunteella ääripäästä toiseen.

– Rakastan sitä, että Tunna innostuu niin nopeasti ja on niin kokonaisvaltainen, Jenni kehuu puolisoaan.

Yökylässä Maria Veitola MTV3-kanavalla torstaisin klo 21.00.