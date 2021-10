Paul, 25, nousi liki yhdessä yössä huipulle – suosittu laulajatähti iski kiinni Instagramissa

Rooli Normaaleja ihmisiä -menestyssarjassa teki irlantilaisesta Paul Mescalista halutun julkkiksen. Suhde laulaja-lauluntekijä Phoebe Bridgersiin huhutaan alkaneen naisen ihastuttua tämän hahmoon.

2020 oli Paul Mescalin vuosi. Ylistetty Normaaleja ihmisiä -sarja nosti 25-vuotiaan irlantilaisen tuntemattomuudesta Bafta-palkituksi ja Emmy-ehdokkaaksi.

Mescal pompahti yleisön suosikiksi liki yhdessä yössä.

– Instagram-seuraajamääräni hyppäsi tuhannesta pariinsataan tuhanteen. Se oli uskomatonta. Eniten pidän siitä, että seuraajat tulivat Normaaleja ihmisiä -sarjasta ja ovat heitä, jotka voivat samaistua siihen.

Normaaleja ihmisiä -sarjan Connell (Paul Mescal) ja Marianne (Daisy Edgar-Jones) ovat hurmanneet katsojat.

– Mutta on myös tärkeää tiedostaa, että elämme maailmassa, jossa somen seuraamisesta voi tulla pakkomielle. Ei kannata jäädä liiaksi kiinni siihen. Kukaan ei muista Instagram-seuraajiesi määrää. Sitä ei kirjoiteta hautakiveesi. Kyse on enemmänkin siitä, millaisen oikean perinnön haluat jättää jälkeesi, hän muistuttaa Glamour-lehdessä.

Lue lisää: Ylistetystä Normaaleja ihmisiä -draamasarjasta tuli nopeasti hitti myös Suomessa

Mescalissa on karua komeutta ja hänen ilmeissään heijastuu maailmantuska. Dublinilaisen huippuyliopiston Trinity Collegen näyttelijälinjalla opiskellut irlantilaisnuorukainen oli kuin luotu esittämään Connellia Sally Rooneyn menestyssarjassa. Hänen vastanäyttelijänsä, Mariannea esittävä Daisy Edgar-Jones, 23, on yhtä kovassa nosteessa. Koronan takia ystävykset pääsivät katsomaan sarjaa yhdessä vasta viime vuoden lopulla.

– Pelasimme juomapeliä sitä katsoessamme. Aina kun Connell ei saanut sanottua lausettaan loppuun tai Marianne sanoi jotakin empaattista, mikä teki Connellin vaivautuneeksi, kumosimme juoman, Mescal kertoi GC-lehdelle.

Sarjan uusinnat pyörivät parhaillaan TV2:lla. Lisäksi Mescal näyttelee tiistain lyhytelokuvassa Toiseen suuntaan (2020), jossa pikkukaupungin lapsuuden ystävät ovat ajautumassa eri suuntiin elämässään.

Paul Mescal on pääosassa lyhytelokuvassa Toiseen suuntaan. Siinä pikkukaupungin lapsuudenystävät ovat ajautumassa eri suuntiin.

Urheilullinen ja musikaalinen Mescal on yhdistetty siviilielämässä amerikkalaislaulaja Phoebe Bridgersiin, 27. Pari tutustui korona-aikana Instagramissa.

Bridgers alkoi seurata Mescalia ihastuttuaan tähän Normaaleja ihmisiä -sarjassa. Mescal alkoi seurata häntä perässä.

Daily Mailin mukaan he tapasivat toisensa, kun Mescal osallistui Bridgersin Instagram-liveen. Sen jälkeen he juttelivat juomien ääressä Zoomissa tuntikaupalla. Sittemmin Mescal on poistanut Instagram-tilinsä.

Mescal on yhdistetty julkisuudessa yhdysvaltalaiseen laulaja-lauluntekijä Phoebe Bridgersiin.

Suhde realisoitui somesta oikeaan elämään, ja pari bongattiin yhdessä muun muassa Irlannissa. Mescal on nähty myös laulajan Savior Complex -musiikkivideon päätähtenä.

Hollywood odottaa sekä Mescalia että Normaaleja ihmisiä -kollega Edgar-Jonesia. Mescal näyttelee ensimmäisessä suuren budjetin elokuvassaan The Lost Daughter yhdessä The Crownista tutun Oscar-voittajan Olivia Colmanin ja Dakota Johnsonin kanssa. Elokuva perustuu kirjailija Elena Ferranten romaaniin, ja on näyttelijä Maggie Gyllenhaalin debyyttiohjaus. Netflixissä ensi-iltansa saavaa The Lost Daughteria on kuvattu Kreikan saaristossa.

Mescal näyttelee The Lost Daughter -elokuvassa Olivia Colmanin kanssa.

Edgar-Jones puolestaan tähdittää Delia Owensin menestysromaanista Suon villi laulu tehtyä elokuvaa.

Normaaleja ihmisiä, maanantaisin TV2 klo 23.30

Toiseen suuntaan, tiistaina 5.10. Teema & Fem klo 23.00