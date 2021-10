Noora, 23, iski silmänsä Big Brother -talon miesporukkaan – ovela suunnitelma talon ”vapaamatkustajien” varalle

Big Brother -talon uusi asukas Noora ei siedä vapaamatkustajia, jotka laiskottelevat tai roikkuvat mukana tekemättä itse mitään.

Helsinkiläinen parturi-kampaaja Noora asteli sunnuntaina Big Brother -taloon yhdessä kahden muun uuden asukkaan kanssa. Yrittäjänä toimiva Noora tekee vapaa-ajallaan musiikkia ja osallistuu rap-battleihin. Hän on tehnyt myös freestyle-radiota ja työstää parhaillaan omaa levyä.

23-vuotias Noora on pitkän linjan BB-fani, joka on hakenut mukaan ohjelmaan jo useamman kerran. Nooran mukaan häntä on pyydetty mukaan muihin tv-ohjelmiin, mutta häntä ei ole koskaan kiinnostanut lähteä niihin.

– Big Brotherissa kiehtoo se suljettu tila ja se, millaisia ajatuksia päähäni syntyy. Ihmiskokeet kiinnostavat minua ja tämä on ainoa ohjelma, mikä kiinnostaa.

Noora on katsonut Big Brotheria myös tällä kaudella ja löytänyt asukkaista heti omat suosikkinsa. Hän iskenyt silmänsä talon miesporukkaan, ja uskoo ystävystyvänsä ainakin Akin ja Pekan, ja ehkä myös Taavin ja Anssin kanssa.

– Olen keksinyt Pekalle lempinimen ja kutsun häntä Pekiksi. Olen talossa sitten varmasti aina, että ”Aki ja Peki, tuutteko auttamaan?”.

– Nuo neljä voisivat olla minulle sellainen liitto siellä, jonka kanssa voisin viettää aikaa.

Noora epäilee, että kaikkien talon naisten kanssa hän ei välttämättä tule yhtä hyvin toimeen.

– Olen tosi räiskyvä persoona ja vedän ehkä vähän samalaista menoa kuin Pekka on siellä vetänyt. En ole mikään sivusta seuraaja, ja se voi olla joillekin vähän vaikeaa.

Pekka on viihtynyt BB-talossa hyvin läheisissä tunnelmissa Katjan kanssa. Pari on viettänyt öitä yhdessä ja suudellut intohimoisesti.

Noora epäilee, että mikäli hän tulee hyvin juttuun Pekan kanssa, voi se olla Katjalle kova paikka.

– En tiedä, miten Katja ottaa minut vastaan, koska hän on aika herkkä. Kun tulen naisena sinne, ja jos tulen Pekan kanssa ystävänä juttuun, niin tulisiko hänelle ikäviä fiiliksiä siitä.

Nooraa ärsyttävät ihmiset, jotka ovat itsekeskeisiä tai nuuskivat toisten asioita. Hän epäilee, että BB-talossa hänellä saattaa mennä sukset ristiin Jasmiinan kanssa.

– Jasmiinan kanssa on varmasti vähän fifty-fifty, että tulemmeko toimeen vai emme. Hänellä on vahvat mielipiteet, hän on tosi kuuleva korva kiinni seinässä koko ajan ja seuraa aktiivisesti mitä tapahtuu. Se voi alkaa ärsyttää minua jossain vaiheessa. On tosi ärsyttävää, jos joku on koko ajan selässäni kiinni nuuskimassa asioitani.

Sanavalmis Noora osallistuu vapaa-ajallaan rap-battleihin.

Erityisen paljon Nooraa ärsyttävät ”vapaamatkustajat”, jotka eivät osallistu yhteisiin hommiin tai jotka eivät koskaan joudu häätöäänestykseen, vaan pysyvät automaattisesti mukana kisassa. Hän aikoo laittaa BB-talon laiskottelijat ruotuun ja passittaa ihmisiä tarvittaessa kovalla kädellä häätöäänestykseen.

– Aion pistää kaikki vapaamatkustajat sinne häätöäänestykseen, jos kukaan muu ei sitä tee.

– En tiedä kuka talossa esimerkiksi tiskaa tai imuroi, mutta jos siellä yksi porukka tekee ja toinen ei, niin varmasti menen sanomaan siitä, että ”haloo, etkö siivoa kotonakaan muka?”. Kyllä se kertoo ihmisestä, jos ei tee mitään ja vaan makaa.

Suorasukainen Noora uskoo olevana talossa vahvoilla sopeutumiskykynsä ansiosta. Hän solahtaa helposti tilanteeseen kuin tilanteeseen ja kertoo olevansa hyvin sosiaalinen.

– Tavallaan ajattelen, että pääsen siellä lomalle ulkomaailmasta.

Big Brother Suomen suorat koostelähetykset maanantaista lauantaisiin Nelosella ja Ruudussa. Suora Big Brother Suomi -häätölähetys sunnuntaisin Nelosella ja Ruudussa klo 21:30.

