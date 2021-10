Seksuaaliterapeutti Maiju, 50, on Big Brother -talon uusi asukas – pamauttaa julki mielipiteensä seksistä tv-ohjelmassa

Kouvolassa asuva Maiju ei pelkää puhua vaietuistakaan aiheista. BB-talossa hän uskoo pääsevänsä haastamaan omaa ajattelutapaansa.

50-vuotias Maiju uskoo pärjäävänsä BB-talossa hyvin. Hän on suorasanainen ja rempseä persoona, jonka hurtti huumori voi ihmetyttää osaa asukkaista.

Sunnuntaina Big Brother -taloon astellut kouvolalainen Maiju, 50, lähti mukaan ohjelmaan haastaakseen itseään. Häntä kiinnostaa nähdä, miten hän reagoi tilanteeseen, jossa hänet laitetaan suljettuun tilaan ventovieraiden ihmisten kanssa ilman yhteyttä ulkomaailmaan.

Maiju on ammatiltaan yhteisöpedagogi, lasten ja nuorten erityisohjaaja ja tuore seksuaaliterapeutti. Ajatus seksuaaliterapeutiksi opiskelusta syntyi, kun Maijun isä kuoli pari vuotta sitten ja hän koki olevansa uuden elämänvaiheen edessä. Hän kaipasi uutta alkua, näki sattumalta Facebookista mainoksen seksuaaliterapeutin koulutuksesta ja ajatteli, että ”toi on mun juttu”.

– Ajattelin vuosia sitten, etten missään nimessä lähde puhumaan seksistä mihinkään luennolle ihmisten eteen. Sitten kun näin Facebookissa sen mainoksen, ajattelin heti, että ei hitto toihan onkin ihan mun juttu. Aihe kiinnostaa paljon, Maiju kertoo.

Opiskeltuaan seksuaaliterapeutiksi Maiju alkoi kirjoittaa keski-ikäisen naisen seksuaalisuuteen, seksiin ja muuhun elämään keskittyvää Onnellinen Pinppi -blogia. Hän haluaa herättää kirjoituksillaan keskustelua aiheista, joista hänen mielestään pitäisi puhua enemmän.

Seksistä BB-talossa Maijulla on selkeä mielipide. Hän kokee, että on jokaisen oma asia, mitä talossa haluaa tehdä, mutta mikäli siellä intoutuu petipuuhiin, on hyvä ymmärtää sen seuraukset.

– En tuomitse siitä, enkä kannusta siihen. On tärkeää, että on itse tietoinen, mitä tekee. Ne ovat jokaisen omia päätöksiä ja valintoja, ja niistä joutuu kantamaan jokainen omat seurauksensa.

Maiju on katsonut Big Brotheria vuosien varrella satunnaisesti. Tänä syksynä hän on seurannut sarjaa aktiivisemmin, sillä häntä on kiinnostanut, mitä talossa tapahtuu ennen kuin hän menee itse sinne.

Maiju on pannut merkille, että osa asukkaista ärsyttää toisiaan ja uskoo, että tietyt ihmiset ärsyttävät myös häntä ja joidenkin kanssa hän saattaa ajautua törmäyskurssille.

– Ajattelen sen niin, että he voivat olla arvomaailmaltaan tai elämäntilanteeltaan erilaisia kuin minä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että alkaisin repiä hiuksia päästäni, vaan joudun haastamaan myös itseäni siinä, että löytyykö se yhteinen sävel.

Vastaavasti Maiju on löytänyt asukkaiden joukosta myös sellaisia ihmisiä, joiden kanssa hän uskoo löytävänsä hyvän yhteyden.

Yleensä Maiju ärsyyntyy pilkunviilaajista ja päällepäsmäreistä, jotka pomottavat ja neuvovat muita turhan innokkaasti.

– Natisijat ja nitisijät ja kaikesta valittajat ärsyttävät myös. Koen, että olen aika pitkämielinen, mutta kun se kamelinselkä katkeaa, löytyy minusta aika suorasukaista ja -sanaista naista. Sitten pistetään halki, poikki ja pinoon.

– Ikä on onneksi tehnyt sen, että minulle on tullut lisää mielen joustavuutta. Nuorempana olisin sanonut päällepäsmäreille, että tee kuule ite ja saattaisi tulla pari kirosanaakin siihen päälle.

Maiju tiedostaa, että hänen suorasanaisuutensa voi ärsyttää muita. Hän saattaa myös helposti hiertää isolla egollaan ja kovaäänisellä sähläyksellään.

– Minulla on valtava aura. Joudun välillä pienentämään itseäni, kun tulen ryhmään. Ihmiset saattavat kokea, että he jäävät varjooni, vaikka en sitä tarkoita.

– Ihmiset saattavat myös ajatella sähläyksestäni, että mikä helvetin kummajainen tuo on. Hurttia huumoriani ei välttämättä kaikki kestä.

Maiju on tällä hetkellä sinkku ja hänellä on kolme aikuista lasta. Hän kertoo, että hänen suurpiirteisyytensä ja sähläyksensä on ärsyttänyt välillä myös hänen läheisiään.

Esimerkiksi Maiju kertoo kirjastoepisodin, joka sattui, kun hän oli vielä naimisissa ex-miehensä kanssa. Maiju pyysi silloista puolisoaan palauttamaan kauppareissulla kirjastosta lainatut kirjansa, joista oli ehtinyt kertyä muutama euro sakkoa myöhästymisen vuoksi.

– Kotiin palattuaan mieheni sanoi aika pontevalla äänellä, että ”Ei ollut ihan kaksi euroa, vaan se oli 74 euroa! Jumalauta tajuatko kuinka monta kirjaa olisit ostanut sillä?”. Hän aika kantavaan ääneen sanoi siellä kirjastossa, että vaimon kirjat ja sakko.

Vastaavia kommelluksia sattuu vauhdikkaalle ja suurpiirteiselle Maijulle päivittäin.

– Kerran olin matkannut Kouvolasta Haminaan työpalaveriin. Aloin siellä miettimään, että missä siviilipuhelimeni on ja soitin työpuhelimellani siihen. Sieltä vaan vastattiin, että ”Kouvolan Citymarketissa”.

– Tällaisia minulle käy ja nämä kuvastavat aika hyvin sitä, millainen olen.

