Samir, 32, vihasi syvästi Big Brotheria, mutta nyt hän astelee itse taloon – tietää tasan tarkkaan, mikä hänessä ärsyttää muita asukkaita

Pikajuoksija, muusikko ja entinen puolustusvoimien bilebändin kouluttaja Samir asteli sunnuntaina Big Brother -taloon.

Big Brother -talo sai sunnuntai-iltana kolme uutta asukasta. Heistä yksi on porilainen, 32-vuotias Samir. Samir on entinen SM-tason pikajuoksija, joka pyrkii parhaillaan takaisin lajinsa huipulle, ja jolla on historiaa myös puolustusvoimissa.

Idea Big Brotheriin hakemisesta oli Samirille aluksi pelkkä vitsi, sillä hän vihasi ohjelmaa aiemmin intohimoisesti.

– Olin kunnon BB-vihaaja. Olen aina ollut Facebookissa mukana sellaisissa tempauksissa, että jos 100 000 tykkää tästä, niin kyseinen tv-kanava lopettaa Big Brotherin esittämisen.

Samir kertoo vihanneensa tosi-tv-sarjaa takavuosina, kun siinä nähtiin paljon juhlia ja humalahuuruisia iltoja. Hän ei voinut sietää kilpailijoiden örvellystä, sillä ei itse käytä juurikaan alkoholia.

– En ole alkoholiin menevä, ryyppäävä ja rellestävä ihminen. Rellestän ihan muilla tavoilla. Olen tosi onnettomuusherkkä ihminen ja jos ottaisin alkoholia, voisi sattua vielä pahemmin.

Samir käänsi takkinsa Big Brotherin suhteen, kun hänen avopuolisonsa pakotti hänet katsomaan ohjelmaa pari vuotta sitten.

– Ajattelin, että oho onpa fiksua porukkaa, eikä sellaista ryyppymeininkiä kuin aiemmin. Innostuin ja katsoin toisenkin tuotantokauden. Olin kotona aina, että hitto kyllä mä pärjäisin tuolla.

Big Borther -talosta Samir hakee once in a lifetime -kokemusta, jossa riittäisi muisteltavaa myöhemmin. Hän on katsonut ohjelmaa myös tällä kaudella, mutta varonut tekemästä johtopäätöksiä talon asukkaista tv:n välityksellä.

– Haluan tutustua heihin itse. En voi täältä käsin vaikuttaa niihin keskusteluihin, joten on turha tehdä mitään olettamuksia.

Samir uskoo, että hän tulee toimeen kaikkien asukkaiden kanssa. Hän kertoo olevansa hyvä ihmisten kanssa ja nauttivansa erilaisten tyyppien seurasta.

– En ole ikinä ollut tappeluissa tai isoissa riidoissa. Tulen kaikkien kanssa toimeen ja lähden siitä näidenkin kanssa. Tietysti voi olla niin, että siellä ei välttämättä tykätä musta, mutta se on sitten toinen juttu.

Vaikka Samir on supliikki seuramies, hän tietää olevansa välillä myös ärsyttävä. Hän uskoo joidenkin luonteenpiirteidensä alkavan hiertää talon muita asukkaita. Hän kertoo olevansa kova sähläämään ja laulamaan, ja muilla saattaa mennä hermot siihen.

– Olen vähän tämmöinen… tosi koheli. En tiedä, miten pärjään tuolla, kun laulan kaikesta mitä teen. Jos esimerkiksi keitän kahvia, niin alan vaan laulamaan sitä mitä teen ja se on tosi rasittavaa.

Myös päällepäsmäröinti voi ärsyttää. Samir myöntää, että hän uskoo usein tietävänsä kaikesta kaiken ja on neuvovansa ihmisiä innokkaasti. Samalla häntä kuitenkin myös ärsyttää, jos muut ovat päällepäsmäreitä.

– Se on varmasti asia, mikä minussa alkaa talossa hiertämään, että minulla on aina hyvä haisu asioista ja omassa päässäni kehitän sen niin, että se on se fakta asiasta kuin asiasta. Jos muilla ei ole mitään täysin oikeaa ratkaisua siihen, niin silloin oma vaihtoehtoni on paras.

– Olen yrittänyt panostaa siihen, että osaisin pitää suuni kiinni, jos en oikeasti tiedä asiasta kaikkea. Hyvin usein on ollut niin, ettei se minun tietoni pidäkään paikkansa.

Ongelmia BB-talossa voi aiheuttaa myös kova kilpailuvietti. Samir on entinen SM-tason pikajuoksija, kuntoutuu parhaillaan parin vuoden takaisesta jalkaleikkauksesta ja tähtää Suomen parhaan kymmenen joukkoon. Lisäksi hän harrastaa vapaaottelua.

– En ole hyvä häviäjä ja minulla on tosi kova kilpailuvietti. Sen takia olen ajautunut yksilölajeihin, että jos niissä epäonnistuu, niin voi syyttää vain ja ainoastaan itseään.

– Kilpailuviettini näkyy varmasti BB-talon tehtävissä. Jos muut tyrii, olen antanut huonot ohjeet ja syytän siitä itseäni.

Urheilun lisäksi Samirin intohimoihin kuuluu musiikki. Hän on harrastanut musiikkia lapsesta saakka ja työskenteli vuoteen 2015 saakka Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan bilebändin ja kivääritaitoryhmän kouluttajana. Tällä hetkellä hän tähtää soolouralle.

