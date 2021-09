Jutussa on vain yksi suora juonipaljastus, ja siitä varoitetaan etukäteen.

007 No Time to Die pistää monella tapaa roolit uusiksi. Daniel Craigin näyttelemä James Bond saa rinnalleen Lashana Lynchin esittämän salaisen palvelun agentin Nomin.

Nyt se on varmaa: näyttelijä Daniel Craigin 15 vuotta kestänyt aikakausi maailman tunnetuimman agentin James Bondin roolissa jää takuulla historiaan.

Uudessa 007 No Time to Die -seikkailussa on paljon tuttuja piirteitä, kuten isoja toimintajaksoja, näyttäviä kuvauspaikkoja ja maailman hallinnasta haaveileva roisto, jonka suunnitelman torppaamisen Bond ottaa tehtäväkseen.

Samalla se on liki 60-vuotisen elokuvasarjan sisällä radikaali poikkeus, jonka monista ratkaisuista kiistellään varmasti vielä vuosien, mahdollisesti vuosikymmenienkin, päästä.

Kaksi vuotta alkuperäisestä aikataulustaan myöhästynyt elokuva on täynnä James Bondin persoonaa ja tämän maailmaa koskevia isoja mullistuksia, joita ei ennen Craigia ole haluttu tai uskallettu toteuttaa yhdenkään aiemman 007-näyttelijän aikana.

Lue lisää: Kuusi vuotta sitten Daniel Craig möläytti lauseen, jota on katunut julkisesti monta kertaa sen jälkeen – nyt hän tekee historiaa

Nomi (Lashana Lynch) tarjoaa James Bondille (Daniel Craig) kyydin.

Mainitsen niistä seuraavassa kappaleessa yhden, ja se on tämän jutun ainoa suora juonipaljastus:

Kyllä, tämän elokuvan kuvausten aikana alkukesällä 2019 kohauttanut sitkeä huhu pitää kuin pitääkin paikkansa. James Bondin tuttu koodinumero 007 on tässä tarinassa annettu eteenpäin, ja sen on saanut Lashana Lynchin näyttelemä Nomi. Ratkaisu on elokuvan sisällä täysin perusteltu, mutta se ei vielä tarkoita, että Craigin jälkeen James Bondin roolin perisi joskus nainen.

Suorat juonipaljastukset päättyvät tähän.

James Bondin (Daniel Craig) ja Madeleinen (Léa Seydoux) suhde on edennyt rakkaudeksi.

Daniel Craig on yhä tarinan ainoa Bond – ja tämänkin elokuvan aikana Craig tekee kaikkensa, että hänen Bondinsa erottuu jatkossa kirkkaasti Sean Conneryn, Roger Mooren, Timothy Daltonin ja Pierce Brosnanin perinnöstä.

007 No Time to Die sulkee yhtenäisen juonen, jota Craigin esittämälle Bondille on kehitelty tämän ensiesiintymisestä, vuonna 2006 ensi-iltansa saaneesta Casino Royalesta lähtien. Esiripun laskeutuessa monen keskeisen hahmon tarina sulkeutuu, tavalla tai toisella.

Lähimmäksi uutuutta tulee australialaisen näyttelijän George Lazenbyn ainoaksi jäänyt Bond-seikkailu Hänen majesteettiinsa salaisessa palveluksessa (1969), jossa James Bond rakastui, meni naimisiin ja taisteli maailman herruutta levittämänsä viruksen avulla tavoittelevaa superkonna Ernst Stavro Blofeldia vastaan.

Pandemia-aikaan sopivasti 007 No Time to Die esittelee samankaltaisen kuvion. Tarinan alkaessa Bondin ja edellisessä 007 Spectre -seikkailussa (2015) esitellyn Madeleinen (Léa Seydoux) suhde on edennyt rakkaudeksi. Vankilaan päätynyt Blofeld (Christoph Waltz) havittelee yhä valtaa.

Bond-fanit kiistelevät yhä, oliko poikkeuksellisella lopulla varustettu Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa koko elokuvasarjan hämmentävin pommi vai James Bondia vallankumouksellisiin uusiin suuntiin vienyt tienraivaaja.

007 No Time to Die on samankaltainen tapaus. Loppuratkaisu hämmentää ja pistää koville jopa sarjan uskollisimmatkin ihailijat, joihin itsekin kuulun.

Voiko ammattitappaja oikeasti sitoutua keneenkään, oli kyse veljestä, läheisistä työtovereista tai rakastetusta? Uutuudessa tämä kysymys on viety ääripisteeseensä, jota Craigin esittämä James Bond itsekin punnitsee ja jopa ihmettelee tarinan aikana.

Cary Joji Fukunagan ohjaaman elokuvan ratkaisut ovat sentään johdonmukaisia, vaikka niitä ei olisikaan helppo hyväksyä.

James Bond (Daniel Craig) saa alleen jälleen legendaarisen autonsa.

Vastapainoksi tunteileva elokuva palkitsee faneja muillakin viittauksilla aiempiin elokuviin sekä James Bondin luoneen Ian Flemingin alkuperäisiin romaaneihin.

Seikkailun alkupuolella Bond lymyilee rauhallisen puolensa näyttävällä Jamaikalla, joka on käytännössä agentti 007:n henkinen koti: Fleming kirjoitti siellä kaikki Bond-romaaninsa.

Vuonna 1965 ilmestyneestä 007 ja kultainen ase -kirjasta on lainattu Rami Malekin näyttelemän Safin-roiston tukikohdan eksoottisimmat ja tappavimmat piirteet, jotka tosin eivät pääse Flemingin tarkoittamiin mittasuhteisiin.

Uutuus on jäntevämpi seikkailu kuin Sam Mendesin ohjaama 007 Spectre, mutta molempia vaivaa kaksi samaa ongelmaa: liiallinen pituus ja Blofeldin hahmo.

Itävaltalais-saksalaisesta Christoph Waltzista ei vieläkään välity Blofeldin tarvitsema uhka. Malek ei saa juuri enempää lihaa pidättyneesti elehtivän Safinin ympärille.

Bondia auttavassa Palomassa (Ana de Armas) on potkua.

Onneksi Bondilla on naisensa. Lynchin näyttelemä Nomi on sähäkkä ja työssään päteväksi osoittautuva ammattilainen.

Vieläkin isomman vaikutuksen tekee kuubalaistähti Ana de Armas, jota lataa aloittelevaan Paloma-agenttiin hermostuneisuuden lisäksi kirjaimellisesti potkua.

Myös Seydoux’n rooli on kehittynyt sitten Spectren: hän saa kärsivään Madeleineensa vihdoin tarpeeksi traagista voimaa, jotta tämän ja Bondin suhde tuntuu uskottavalta.

007 No Time to Die, Suomen ensi-ilta elokuvateattereissa to 30.9.