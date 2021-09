Jukka Hildén tiputetaan hurjassa uutuussarjassa keskelle hyistä erämaata: alkaa uskomaton selviytymistaistelu äärimmäisissä olosuhteissa

Ultimate Escape Suomi -ohjelmassa sukelletaan Jukka Hildénin ja lukuisten julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa äärimmäisiin olosuhteisiin.

Uutuussarjassa Jukka Hildén pudotetaan kalsarisillaan helikopterista keskelle hyistä erämaata. Kun Jukan kuljetuskontti aukeaa,hänen on sukellettava jäiseen avantoon etsimään koodia, joka avulla hän saa auki hangessa nököttävän varustelaatikon vaatteineen.

Hän sukeltaa, nousee avannosta ja vaikeroi. Katsojallekin tulee kylmä. Edessä on haastava taivallus läpi tuntemattomien maastojen.

Kyseessä on Discovery+:n uusi sarja Ultimate Escape Suomi. Jukalla on jaksoissa 24 tuntia aikaa selvittää tiensä paikkoihin, joihin mukana olevat julkkikset ovat lukittuna. Kukin antaa Jukalle vihjeitä etenemisestä satelliittipuhelun avulla. Yhdessä pohditaan paras reitti. Tehtävä onnistuu, ja palkkio odottaa, jos julkisuuden henkilö on vapaa aina ennen kuin aika loppuu.

Jukka Hildén joutuu uutuusohjelmassa äärimmäisiin olosuhteisiin.

Mukana ohjelmasarjassa ovat muun muassa Minka Kuustonen, Kalle Lamberg, Veronica Verho, Joel Harkimo ja Jyrki Sukula.

Olosuhteet ovat kauheat. Jukka yöpyy maastossa. Avuksi etenemiseen ja selviytymiseen löytyy eri rasteilta: muun muassa lumikengät, ruokaa tai vaikka enduropyörä, jolla pääsee vauhdikkaasti matkaan.

Toisinaan vauhti loppuu vastoinkäymiseen.

– Ei oo enää oikein energiaa jäljellä, Jukka Hildén tuskailee.

Hän kompuroi eräälle tarvikelaatikolle ja avaa sen.

– Täl rastil piti olla ruokaa. Tääl ei oo mitään!

Toisessa päässä puhelua Joel Harkimo kiroilee pettyneenä.Kello käy, ja Jukka hikoilee, kyynelehtii ja uppoaa hankeen lumikengistä huolimatta.

– Tää on ihan mahotonta. Pakko luovuttaa.

Jyrki Sukula on yksi julkkiksista, jotka luotsaavat Hildéniä kohti maalia.

Jukka Hildén on kouluttautunut laskuvarjojääkäriksi, ja tästä on todella paljon apua maastossa etenemisessä. Hän kertoi kuitenkin joutuneensa kuvauksissa raskaampiin tilanteisiin kuin koskaan aiemmin viihdeurallaan.

Ultimate Escape Suomi -sarjassa näyttää siltä, että Jukka joutuu taistelemaan hengissä pysymisestä ja on välillä aivan eksyksissä erämaassa. Jonkinlaisen mielenrauhan hän silti löysi kuvauksissa ja omien sanojensa mukaan myös luonnonläheisen sielunmaisemansa, joka oli ollut vuosia kadoksissa.

Jukka Hildén joutuu taistelemaan tiensä erämaasta.

Duudsoneista tunnetuksi tullut Jukka Hildén on ollut ryhmän jäsen alusta alkaen. Extreme Duudsonit – Maailmankiertue 1 -ohjelma nähtiin MoonTV:llä 2001, ja sitä ovat seuranneet monet muut eri tv-kanavien sarjat, joissa Hildén on ollut mukana.

Tunnettuja sarjoja ovat muun muassa Nelosen Duudsoni Elämää 2004 sekä Duudsonit tuli taloon Subilla 2012. Duudsonit Amerikassa pyöri yhdysvaltalaisella MTV-kanavalla 2010. Posse alkoi MTV3:lla vuonna 2014. Duudsonit elokuva ilmestyi 2006, ja ryhmä on myös mukana amerikkalaisessa Jackass 3D -menestyselokuvassa (2010).

Jukka on uransa aikana loukkaantunut extreme-tempuissa lukuisia kertoja, murtanut kymmeniä luita ja polttanut muun muassa pahasti kasvonsa.

Viime vuonna Jukka Hildén oli mukana Tanssii tähtien kanssa -kisassa Katri Mäkisen kanssa. Jukka kiitteli tanssinopettajaa siitä, että tämä oli auttanut häntä taas löytämään liikunnan ja ilmaisun ilon.

Tähdellä on ensimmäisestä avioliitostaan kaksi lasta. Hän on nyt naimisissa yhdysvaltalaisen tanssijan ja somen supertähden Chachi Gonzalesin kanssa. Parilla on yhdessä kaksi pientä tytärtä.

Ultimate Escape Suomi discovery+ torstaisin 6.10. alkaen. TV5 keskiviikkoisin 27.10. alkaen.