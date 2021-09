Kuusi vuotta sitten Daniel Craig möläytti lauseen, jota on katunut julkisesti monta kertaa sen jälkeen – nyt hän tekee historiaa

Jos kaikki olisi mennyt alusta asti putkeen, 007 No Time to Die olisi nähty valkokankailla jo syksyllä 2019.

James Bond (Daniel Craig) ja Nomi (Lashana Lynch) lyöttäytyvät yhteen uudessa Bond-seikkailussa 007 No Time to Die.

Poikkeuksellisen moneen kertaan myöhästynyt uusi James Bond -seikkailu 007 No Time to Die saa maailmanensi-iltansa vihdoin tällä viikolla.

Odotettu ja tärkeimmiltä käänteiltään tarkoin varjeltu seikkailu esitetään kutsuvieraille ensimmäistä kertaa tiistai-iltana 28.9. samanaikaisesti punaisen maton juhlatilaisuudessa Lontoon Royal Albert Hallissa ja Zürichin elokuvajuhlien gaalanäytöksessä.

Suomen ensi-illan vuoro on torstaina 30.9., jolloin ensimmäiset näytökset järjestetään yöllä heti vuorokauden vaihduttua klo 0.45 alkaen.

Onnekkaimmassa asemassa ovat katsojat Belgiassa, Sveitsin ranskankielisillä alueilla, Etelä-Koreassa ja Monacossa, joiden valkokankailla julkiset näytökset alkavat jo päivää aiemmin, keskiviikkona 29.9.

Daniel Craigin viidennen ja viimeisen Bond-seikkailun tie elokuvateattereihin on ollut mutkikas ja kivinen: viime vuosiin on osunut muun muassa taiteellisia erimielisyyksiä, loukkaantumisia ja lopulta maailmanlaajuinen elokuvateatterisulku.

Daniel Craigin kommentit edellisen 007 Spectre -elokuvan julkaisun aikoihin lokakuussa 2015 johti spekulaatioihin Bond-elokuvasarjan tulevaisuudesta.

Lokakuu 2015

007 No Time to Die on järjestyksessä 25. virallinen James Bond -seikkailu. Ensimmäiset mutkat sen tekemiseen kylvi Mr. Bond itse jo lokakuun alussa 2015 – vain muutamaa viikkoa ennen kuin hänen neljäs Bond-seikkailunsa 007 Spectre oli ehtinyt edes valkokankaille.

– Juuri tällä hetkellä mieluummin viiltäisin ranteeni auki kuin tekisin uuden bondin. Haluan nyt vain siirtyä eteenpäin, Daniel Craig tuhahti tuolloin Time Out -lehden kuuluisassa haastattelussa.

Ilta-Sanomien haastattelussa Spectren ensi-illan aikaan Craig jo tyynnytteli tilannetta ja kertoi varaavansa oikeuden muuttaa mieltään. Jo tuolloin oli kuitenkin pääteltävissä, että Craigilla oli joka tapauksessa sopimus vielä yhden Bond-seikkailun tekemisestä.

Tulenkatkuinen lausunto aiheutti silti liki kahdeksi vuodeksi spekulaatioita Craigin lopettamisesta roolissa, mahdollisesta seuraavasta James Bond -näyttelijästä sekä uusista palkkaneuvotteluista.

Heinäkuu–elokuu 2017

Heinäkuussa 2017 brittilehti The Mirror uutisoi, että Daniel Craig olisi palaamassa vielä kerran James Bondin osaan. Myöhemmin samassa kuussa Bond-elokuvasarjan tuotantoyhtiö EON julkisti seuraavan seikkailun ensi-iltapäiväksi lokakuun ja marraskuun taitteen 2019 – mutta ei vielä sitä, kenet pääroolissa nähtäisiin.

Virallinen vahvistus Daniel Craigin paluusta saatiin kuitenkin elokuussa, kun Craig vieraili juontaja Stephen Colbertin talk show’ssa. Craig myös kommentoi Colbertille olleensa typerä aiemmissa möläytyksissään ranteiden viiltelystä.

Daniel Craig vahvisti palaavansa James Bondiksi viimein elokuussa 2017.

Toukokuu 2018

Kesän 2018 lähestyessä elokuvasarjan tuottajat Barbara Broccoli ja Michael G. Wilson julkistivat seuraavan Bond-seikkailun ohjaajan ja tekoaikataulun: maineikkaan brittiohjaajan Danny Boylen oli tarkoitus aloittaa kuvaukset saman vuoden joulukuussa.

Monia menestyselokuvia Trainspottingista (1996) Slummien miljonääriin (2008) tehneellä Boylella oli jo entuudestaan Bond-kokemusta: hän oli ohjannut Lontoon olympialaisten 2012 avajaisia varten kuuluisan lyhytelokuvan, jossa Craigin näyttelemä agentti 007 ja kuningatar Elisabet II hyppäävät helikopterista olympiastadionille laskuvarjolla.

Elokuussa 2018

Boylen pesti ei ollut pitkäikäinen: jo elokuussa 2018 Bond-tuottajat julkaisivat vain yhden virkkeen pituisen tiedotteen, jonka mukaan ”luovat erimielisyydet” ovat johtaneet siihen, että Boyle ei ohjaakaan elokuvaa.

Ilmoitus käynnisti välittömästi uuden ohjaajan metsästyksen – samalla, kun elokuvaa varten tehtiin jo koekuvauksia. Näyttelijöitä eri rooleihin etsittiin myös Suomesta.

Syyskuu 2018

Epäselvä tilanne päättyi jo kuukauden päästä, kun seikkailun uudeksi ohjaajaksi valittiin True Detective -sarjaakin tehnyt Cary Joji Fukunaga.

Samassa yhteydessä kuvausten ilmoitettiin alkavan joulukuun sijaan vasta maaliskuussa 2019. Myös seikkailun ensi-iltapäivää lykättiin eteenpäin helmikuulle 2020.

Daniel Craig loukkasi uuden seikkailun kuvauksissa Jamaikalla nilkkansa toukokuussa 2019.

Huhtikuu 2019

Kuvausten alettua elokuvasta järjestettiin Jamaikalla tiedotustilaisuus, jossa paljastettiin elokuvan näyttelijäkaarti konnaa esittävää Rami Malikia ja sivuosien näyttelijöitä myöten.

Tähtihumussa vähemmälle huomiolle jäi ilmoitus ensi-illan siirtämisestä jälleen, nyt huhtikuulle 2020.

007 No Time to Dien konnaa näyttelee Rami Malek.

Kesä 2019

Toukokuussa brittilehdistö paljasti Daniel Craigin loukanneen kuvauksissa Jamaikalla nilkkansa, kun hän oli kaatunut juostessaan. The Sun -lehden mukaan Craig olisi lennätetty kuvauspaikalta Yhdysvaltoihin tutkittavaksi, minkä jälkeen tämä olisi joutunut leikkauspöydälle ja sairauslomalle.

Epäonni ei päättynyt siihen: kesäkuussa Pinewood-studion kuvauksissa Britanniassa elokuvan räjähdysstuntti meni pieleen.

– Kuvauspaikalla kukaan ei loukkaantunut, mutta lavasteiden ulkopuolella yksi henkilökunnan jäsen sai lievän vamman, tiedotteessa kerrottiin.

Huomiota kesän korvilla sai myös käsikirjoittajatiimiin täydennykseksi palkattu Phoebe Waller-Bridge, jonka monet tuntevat satiirisen Fleabag-sarjan käsikirjoittajana ja tähtenä.

Heinäkuussa 2019 brittilehdistössä puolestaan kiersi väite, jonka mukaan elokuvan naistähti Lashana Lynch saisi elokuvassa käyttöönsä James Bondin koodinumeron 007.

Kaikissa elokuvan kolmessa ennakkotrailerissa Lynchin näyttelemää Nomia puhutellaan vain 00-agentiksi. Hahmon mahdollista koodinumeroa 007 ei ole vahvistettu missään ennakkoon julkaistussa materiaalissa.

Elokuussa 2019 uuden seikkailun nimeksi paljastettiin viimein 007 No Time to Die.

Lashana Lynch näyttelee Nomia, jolla on Bondin tavoin lupa tappaa, mistä kertoo koodinumeron alku ”00”.

Koronapandemian aika

Koronapandemian puhkeaminen alkuvuodesta 2020 ja leviämisen kiihtyminen saman vuoden maaliskuussa sai monet huolestumaan: muun muassa osa Bond-faneista toivoi elokuvan ensi-illan siirtämistä.

Pian seikkailun ensi-iltapäivä siirrettiinkin marraskuulle 2020 – siitä huolimatta, että elokuvan markkinointi oli jo käynnistynyt ja muun muassa Billie Eilishin esittämä elokuvan tunnuskappale oli juuri julkaistu.

Elokuvan toinen traileri ehdittiin julkaista syyskuussa 2020, vain vähän ennen kuin ensi-iltaa jouduttiin lykkäämään huhtikuulle 2021.

Tämän vuoden alussa uudeksi ilmestymispäiväksi lyötiin lukkoon lopulta syyskuun ja lokakuun vaihde 2021. Elokuvan kolmas ja viimeinen traileri ilmestyi syyskuun alussa.

Syyskuu 2021

Syyskuun alussa ilmestyneessä dokumentissa Being James Bond nähtiin Daniel Craigin kiitospuhe, joka on kuvattu 007 No Time to Die -elokuvan viimeisen kuvauspäivän jälkeen. Puheessaan Craig painotti rakastaneensa viimeisen Bond-roolinsa kuvausten joka ikistä sekuntia.

Uusi seikkailu tekee Daniel Craigista ennätysmiehen: hän on nyt kaikkien aikojen pisimpään agentti 007:ää yhtäjaksoisesti esittänyt näyttelijä.

Elokuvan juonesta on kerrottu, että Jamaikalle vetäytynyt James Bond auttaa vanhaa CIA-ystäväänsä Felix Leiteria ja lupaa pelastaa kidnapatun tieteilijän. Tämä johdattaa hänet kuitenkin vaarallisella teknologialla varustautuneen uuden vihollisen jäljille.

007 No Time to Die saa ensi-iltansa Suomen elokuvateattereissa torstaina 30.9.