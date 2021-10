Tässä hitti-tv-sarjassa selviää, mitä pettäjä todella ajattelee – tarina on yksi kaikkien aikojen loistavimmista klassikoista

Ingmar Bergmanin 70-luvun klassikkoteoksesta on tehty uusi versio. Juoni ei lopulta ole vanhentunut päivääkään.

HBO:lla alkoi syyskuussa Hollywood-tähti Jessica Chastainin ja nousevan näyttelijän Oscar Isaacin tähdittämä minidraamasarja Scenes From A Marriage (2021). Jaksoja on vain viisi, mutta laatu korvaa määrän. Sarja on parasta parisuhdedraamaa pitkään aikaan.

Tarina perustuu Ingmar Bergmanin vuoden 1973 samannimiseen klassikkoon, josta on ilmestynyt sekä minisarja että elokuva.

Bergmanin ruotsinkielinen Kohtauksia eräästä avioliitosta voitti aikoinaan muun muassa parhaan ulkomaisen elokuvan Golden Globe -palkinnon. Liv Ullmann sai useita ehdokkuuksia ja palkintoja roolistaan Mariannena, petetyksi tulleena vaimona.

HBO:n uudelleenfilmatisointi ei jää Bergmanin mestariteoksen jalkoihin. Se tuo pitkän avioliiton kriisit esiin nykyaikaisella tavalla. Toisaalta huomionarvoista on myös se, miten vähän alkuperäistä käsikirjoitusta on tarvinnut muuttaa, että idea toimii loistavasti myös vuonna 2021.

Aviomiehen ja vaimon roolit on käännetty uudessa versiossa toisinpäin, mutta muuten elämä näyttää 70-luvun versiossa yllättävän samalta kuin HBO:n sarjassa. Huonekalut ja vaatetyylit ovat vain erilaiset. Kenties pikkuporvarillinen elämä onkin muuttunut vuosikymmenien vieriessä eteenpäin häkellyttävän vähän.

Liv Ullman sai paljon tunnustusta roolistaan perheenäiti Mariannena.

Jessica Chastain ja Oscar Isaac esittävät aviokriisiään selvittäviä Miraa ja Jonathania.

Molemmissa sarjoissa tutustutaan aviopariin, joka on ollut kymmenen vuotta naimisissa. Ensimmäisessä kohtauksessa pariskunta vastaa haastattelussa avioliittoon liittyviin kysymyksiin, kuten että mitä uskollisuus merkitsee heille ja millaiset roolit heillä on omassa liitossaan.

HBO:n versiossa perheenisä Jonathan on huolenpitäjä, äiti Mira korkeaan asemaan edennyt uratykki. Jonathanilla on uskonnollinen tausta, joka tekee hänestä pidättyväisen. Katsojan annetaan ymmärtää, että hän ei ole seksuaalisesti kovin aktiivinen. Mira on elänyt seikkailullisen ja vapaamielisen nuoruuden.

Heillä on yhdessä 10-vuotias lapsi, josta Jonathan pitää valtaosin huolta kotona Miran paiskoessa töitä. Asetelma ei kuulosta enää vuonna 2021 tavattomalta, mutta tilastojen valossa se edelleen on sitä. Suomessa äidit käyttävät 92 prosenttia hoitovapaista. Yhdysvalloissa isä on niin ikään hyvin harvoin ensisijainen pienen lapsen hoitaja.

Pariskunnan parhaat ystävät ratkaisivat pettämiskriisin avoimeen suhteeseen siirtymällä.

Avioliitto ei ehkä enää ole yhtä tiukasti uskonnon, yleisen moraalikäsityksen ja lainsäädännön turvin säädelty liitto kuin 70-luvulla. Huorintekokin poistui rikoslaista jo vuonna 1948. Kirjoittamattomia sääntöjä on silti paljon. Millainen instituutio avioliitto oikeastaan on nykypäivänä?

Jonathan arvostelee ensimmäisessä jaksossa varsin osuvasti avioliittoa. Yksiavioinen pitkä liitto on hänen mielestään ihanne, jota kohti yhteiskunnassa pyritään. Samalla se on iso bisnes: meille myydään kalliit häät, self help -oppaita, parisuhdeterapiaa ja kokonainen elämäntyyli romanttisine viikonloppumatkoineen ja sopivine vaatteineen. Puolisojen pitäisi osata vastata lähes kaikkiin puolisonsa tarpeisiin.

Vastarannan kiisket elävät kuten Jonathanin ja Miran parhaat ystävät. He ratkaisivat suhdettaan koetelleen pettämiskriisin hyppäämällä avoimeen suhteeseen. Kuinka ollakaan, myös Miran salasuhde paljastuu.

Bergmanin Kohtauksia eräästä avioliitosta on klassikko, joka on toiminut vuosien saatossa esikuvana lukuisille elokuvantekijöille.

Toisessa jaksossa Mira päättää tunnustaa miehelleen rakastuneensa nuorempaan mieheen ja pettäneensä. Miran itsekeskeinen toiminta herättää katsojan kiukun: hän tuntuu haluavan itselleen rehellisyyden tuoman helpotuksen aallon tunnontuskissaan, eikä vaikuta välittävän kovin paljon puolisonsa tunteista.

–Tuntuu hyvältä, kun tiedät, hän lausuu silmin nähden helpottuneena epäuskoiselle, satutetulle puolisolleen.

Katsoja pääseekin hetkeksi sisälle pettäjän mielenmaisemaan. Miran käytös on kuin päihderiippuvaisen toimintaa. Hän ei mahda itselleen mitään, vaan haluaa palavasti kokea intohimoa.

Vaikka Mira on itse loukannut puolisoaan käytöksellään, hän jatkaa dominoivaa käytöstään ja raivoaa puolisolleen. Puoliso yrittää epätoivoisesti rauhoitella räjähdysherkkää tilannetta ja saada pettäjän muuttamaan mielensä. Avioliiton valtasuhteet lävähtävät tiskiin karulla tavalla.

Vuoden 1973 versiossa vaimo jää nyyhkyttämään häipyvän miehensä perään, HBO:n uutuussarjassa Mira on se joka heilauttaa takinhelmojaan ovensuussa ja kantaa pakatut laukkunsa taksiin.

Bergmanin Kohtauksia eräästä avioliitosta on toiminut vuosien saatossa esikuvana lukuisille elokuvantekijöille. Esimerkiksi käsikirjoittaja David Jacobs otti teoksesta vaikutteita Dallas-sarjaa tehdessään. Bergmanin teosta on kehuttu lukuisia kertoja yhdeksi kaikkien aikojen parhaaksi ei-englanninkieliseksi käsikirjoitukseksi. HBO:n Scenes From A Marriage antaa sille kunniaa mukailemalla alkuperäistä käsikirjoitusta varsin sanatarkasti. Lopputulos on silti koskettava ja tuore.

Kohtauksia eräästä avioliitosta katsottavissa C Morella. Scenes From A Marriage HBO:lla.