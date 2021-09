Tv:n suosikkiohjelmiin tehtiin ihmeellinen muutos – miksi ohjelmat on pidennetty peräti kaksituntisiksi? Näin kanavat vastaavat

Suositut viihdeohjelmat Tanssii tähtien kanssa ja Selviytyjät Suomi ovat nykyään peräti kaksituntisia, ja monet muut ohjelmat on venytetty tunnista puoleentoista. Ovatko ohjelmat jo liian pitkiä? Kanavapomot vastaavat.

Monet suosituimmat viihdeohjelmat ovat yksi toisensa jälkeen pidentyneet peräti kaksituntisiksi.

Esimerkiksi Tanssii tähtien kanssa (MTV3 su klo 19.30) ja sunnuntaisin niin ikään nähtävä Selviytyjät Suomi (Nelonen su klo 19.30) ovat kaksituntisia, vaikka aiemmin ne ovat olleet puolitoistatuntisia.

Sama trendi on havaittavissa useassa muussa ohjelmassa: The Voice of Finland: All Starsissa (Nelonen la klo 20.00), päivittäisessä Big Brother Suomi -koosteessa sekä juuri päättyneessä BumtsiBumissa, joka oli aiemmin tunnin pituinen, nyt puolitoistatuntinen.

BumtsiBum on saanut kritiikkiä liian pitkästä kestostaan.

Myös perjantaisin nyt jatkuvan Vain elämää -kauden yksittäisten jaksojen pituus on peräti kaksi tuntia ja kymmenen minuuttia.

Miksi näin?

– Tämä on ihan globaali trendi, että isoja tv-ohjelmia pidennetään sekä jaksojen että koko kauden osalta, kommentoi Nelosen kotimaisten ohjelmien päällikkö Mirko Baas.

– Mitä enemmän ohjelmaa fanitetaan, sitä enemmän sitä myös kulutetaan ja sitä enemmän ohjelmaa myös tehdään.

Moni katsoja kokee ohjelmat kuitenkin jo turhauttavan pitkinä ja katsojien aliarvioimisena ja ajankäytön tuhlaamisena, mikäli ohjelmia pidennetään vain pidentämisen ilosta ja mainosrahojen vuoksi.

Baas kiistää, että ohjelmien sisällöstä oltaisiin valmiita tinkimään ohjelmaa pidentämällä.

– Ohjelmaa ei saa pitkittää pitkittämisen vuoksi, vaan me mietimme tarkoin, kuinka hyvin ohjelma kantaa ja menemme aina sisältö edellä, Baas sanoo.

– Näen itse sen rikkautena, että esimerkiksi Selviytyjät Suomi -ohjelma on aluksi pidempi, koska osallistujia on paljon ja saamme näytettyä enemmän sitä materiaalia, joka ihmisiä kiinnostaa. Kauden mittaan jaksojen pituus lyhenee puolitoistatuntiseksi, kun osallistujatkin vähenevät.

Selviytyjät Suomi -jaksojen pituus lyhenee kuudennen jakson jälkeen

Ohjelmien kestoa ollaan sekä Nelosen että MTV:n mukaan valmiita tarkastelemaan seuraaville kausille – suuntaan ja toiseen, mikäli sellaiseen on tarvetta.

– Seuraamme tarkasti ohjelmien katselua sekä tv:ssä että suoratoistopalveluissa ja kuuntelemme katsojapalautetta. Näiden tietojen pohjalta kehitämme ohjelmasisältöjä yhdessä tuotantoyhtiöiden kanssa tarjotaksemme suomalaisia kiinnostavia ohjelmakokonaisuuksia, MTV:n kanavajohtaja Iina Eloranta sanoo.

Ainakaan vielä kanavilla ei ole havaittu, että ohjelmien pituus olisi vaikuttanut niiden kiinnostavuuteen.

– Katsojat viihtyvät erimittaisten, myös pitkien, ohjelmien parissa katselutilanteesta riippuen. Ohjelman kestolla ei suoraan ole vaikutusta katselumääriin – sisällön kiinnostavuus ja myös muun muassa kilpailutilanne ovat merkittävässä roolissa, Eloranta toteaa.

Baas sanoo, että Selviytyjät Suomi on Ruutu+ -suoratoistopalvelun katsotuin ohjelma.

– Meidän näkökulmastamme katsottuna jaksot kantavat myös pidempinä, sillä esimerkiksi tämän kauden Selviytyjistä on tällä hetkellä tulossa kaikkien aikojen katsotuin kausi Ruudussa, ja se on myös Ruutu-suoratoistopalvelun katsotuimpia ohjelmia viikoittain.

Baas toteaa, että ratkaisevaa on se, että pidempään jaksoon on tarjolla jatkuvasti uusia elementtejä, eikä jo olemassa olevaa materiaalia vain pitkitetä.

– Selviytyjät Suomi on hyvä esimerkki siitä, miksi siitä tehtiin alkukauden ajaksi aiempaa pidempi: tällä kaudella on mukana kokonaan uusi saari, hylättyjen saari, josta tulee täysin uutta materiaalia sarjaan, Baas sanoo.

Baas huomauttaa, että koko kausi pitenee yhteensä vain 2,5 tuntia.

– Pidän sitä hyvin lyhyenä aikana siihen nähden, että sarjaa on kuvattu yli kuukauden ajan, joten hyvin paljon materiaalia jää näyttämättä. Sisällön pituuteen vaikuttaa merkittävästi sekä kuvauspäivien että eri kohtausten määrä.

Ensitreffit alttarilla -kausi on pidentynyt kymmenestä jaksosta peräti neljääntoista.

Yksittäisten jaksojen lisäksi myös ohjelmien tuotantokausia on pidennetty reippaasti. Esimerkiksi Ensitreffit alttarilla (MTV3 ti klo 21.00) on tällä kaudella ennätyspitkä, joka saattaa johtaa samaan ongelmaan, mikä vaivaa liian pitkiä jaksoja: tylsyys ja hitaus.

Maailmalla myös tämä pidempien tuotantokausien trendi näkyy, sanoo Baas.

Trendi on vaihteleva, sillä toisaalta taas Netflix ja muut suoratoistopalvelut näyttävät suosivan nykyään hyvinkin lyhyitä kausia.

