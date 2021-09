Kuka tappoi 36-vuotiaan Courtneyn? Kamerat seuraavat poliisien murhajahtia

Uusi koukuttava Murha 24/7 -sarja seuraa brittipoliiseja.

Courtney Valentine-Brown, 36, on löytynyt puukotettuna asunnosta. Tekijöistä ei ole tietoa.

Rikospaikkatutkijat pääsevät heti töihin. Ensin on kuvattava paikka huolellisesti. Kun ruumis on kuljetettu perusteellisiin tutkimuksiin, on aika katsoa paikkoja vielä tarkemmin. Verisen sohvan ja veriroiskeiden lisäksi tutkijoiden huomio kiinnittyy asunnosta löytyviin kamppailun jälkiin.

Murha-ase, arviolta parikymmensenttinen veitsi, on vielä kateissa. Uhrilla on ollut erilaisia vammoja päässään ja käsissään, mutta henki on lähtenyt veitseniskusta, joka on lävistänyt reiden.

– Veistä on työnnetty ja käännetty. Se on katkaissut valtimon ja laskimon, rikostutkija kertoo.

Rikoskomissaario Steve Robson kertoo työstään.

Tämä voisi olla suoraan hyytävän rikosdraaman alusta, mutta kaikki onkin totisinta totta.

Brittiläisessä true crime -sarjassa Murha 24/7 näytetään, miten ammattilaiset ratkovat murhatapauksia oikeassa elämässä.

Koukuttavassa sarjassa tutkintaa seurataan vaihe vaiheelta. Juuri ensimmäiset tunnit ja vuorokaudet ovat tärkeimmät.

Jututtamalla mahdollisia silminnäkijöitä voidaan saada tarkempi käsitys tapahtumien aikajanasta ja mahdollisista tekijöistä. Niinpä poliisit suuntaavat pian murhapaikan naapuriin. Alakerran 90-vuotias rouva ei tiedä yläkerran tapahtumista tarkemmin, mutta hän kertoo heränneensä yöllä kovaan meteliin.

– Muistan ajatelleeni sängyssä, että se kuulostaa ihan murhatyöltä.

Toinen naapuri kertoo nähneensä neljän henkilön menneen illalla sisään rakennukseen.

– Heillä oli hakku ja maila.

Kaksi tekijöistä tunnistetaan, ja heistä laitetaan haku päälle. Kaksi muuta paljastuu myöhemmin paikallisiksi kovanaamoiksi.

Kun epäillyt paikallistetaan, iskuryhmä vetää varusteitaan päälle ja kertaa toimintasuunnitelman: vartio takaovelle, oven murtamisen jälkeen sisään.

Varsinainen läpimurto tehdään kuulusteluissa. Epäillyt vuoroin vaikenevat ja vuoroin vierittävät syytä toistensa niskaan. Rikostutkijoiden vaikeimpana tehtävänä on saada heidät murtumaan.

