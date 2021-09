Seksuaalisesta häirinnästä syytetty Steven Seagal, 69, on buddhalainen aikidomestari, jäyhä toimintatähti ja Venäjän erityislähettiläs

1980-luvulla toimintaelokuvien tähdeksi noussut Steven Seagal on pysynyt tiiviisti median otsikoissa. Uralla riittää skandaaleja.

Venäjän erityislähettiläs, aikidomestari, muusikko, palkittu eläinaktivisti, buddhalainen, poliisi, tosi-tv-julkkis ja toimintaelokuvien sankari. Syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä ja maahantulokielto Ukrainaan.

Steven Seagal elokuvassa Katujen laki 1991.

Kuuluisuuteen 1980-luvun lopulla kivunnut toimintatähti Steven Seagal, 69, on pysynyt sen jälkeisinäkin vuosikymmeninä koko ajan otsikoissa – niin hyvässä kuin pahassa.

Ehkäpä erikoisin uutinen viime vuosilta on se, että presidentti Vladimir Putinin suureksi ihailijaksi tunnustautunut Seagal sai vuonna 2016 Venäjän kansalaisuuden ja kaksi vuotta myöhemmin nimityksen valtion erityistehtävään.

Presidentti Vladimir Putinin antoi Steven Seagalille vuonna 2016 Venäjän kansalaisuuden.

Venäjän ulkoministeriön mukaan Seagalin ensisijainen tehtävä oli parantaa Venäjän ja Yhdysvaltain välisiä humanitaarisia suhteita. Miehen pestiä verrattiin Venäjällä YK:n hyväntahdonlähettilään työhön.

Seagalin ura elokuvien parissa sai alkunsa stunt-koordinaattorina Miekka miekasta (1982) -elokuvassa. Vuoden 1983 Bond-seikkailussa Älä kieltäydy kahdesti Seagal toimi puolestaan taistelulajien asiantuntijana.

Kameran edessä Seagal esiintyi ensimmäisen kerran Nico-elokuvassa 1988. Muita merkittäviä päärooleja olivat Vaikeasti tapettava (1990), Kaappaus merellä (1992) ja Exit Wounds (2001). Huhu kertoo, että Seagalia pyydettiin The Expendables -elokuvasarjaan (2010–2014), mutta hän kieltäytyi roolista – kahdesti.

Kaappaus merellä (1992) on Seagalin menestynein elokuva.

Näyttelijänuransa ohella Seagal on työskennellyt poliisina. Tosi-tv-sarjassa Steven Seagal: Amerikan seriffi (2009–2010) seurattiin miehen elämää apulaissheriffinä Louisianassa. Sarjaa esitettiin Suomessakin.

Jäyhäilmeisen ja vahingoittumattoman sankarin rooleja liukuhihnalta näytellyt Seagal on kerännyt mainetta erityisesti taistelulajien mestarina. Miehen osaaminen on kyseenalaistettu. Näyttelijä Charlize Theron sanoi vuonna 2020 ääneen sen, mitä moni on saattanut ajatella.

– Iltaisin katson videoita ja törmään johonkin Steven Seagalin videoon, jossa hän ”kamppailee” Japanissa. Hän on valtavan kokoinen ja vain tönii ihmisiä, Theron sivalsi Howard Sternin haastattelussa.

Theron huomautti myös, ettei koe huonoa omaatuntoa haukkuessaan Seagalia julkisesti mieheen kohdistuneiden syytösten takia. Tällä Theron viittasi siihen, että vuosien varrella lukuisat naiset ovat syyttäneet Seagalia seksuaalisesta häirinnästä, jopa raiskauksesta.

Näiden naisten joukossa ovat muun muassa Jenny McCarthy ja Portia de Rossi. Miestä ei ole tuomittu oikeudessa, mutta ainakin osa tapauksista on väitetysti sovittu rahalla.

Seagalin on myös kerrottu lyöneen tahallaan useampaa kanssaan työskennellyttä stuntmiestä. Epäasiallisen käytöksen sanotaan jatkuneen koko miehen uran ajan.

Steven Seagal näyttelee General Commander -elokuvassa kapinallista CIA-agenttia.

Nyt tv-ensi-illassa nähtävä General Commander (2019) ei päätynyt teatterilevitykseen. Alun perin yhdeksänosaiseksi tv-sarjaksi suunnitellusta toimintapläjäyksestä on sanottu, että sitä huonompaa elokuvaa on vaikeaa edes kuvitella.

Se ei ole ihme, sillä kyseinen tuotos on jatkumoa Seagalin pienen budjetin tv-elokuville, joita on putkahdellut pitkin 2010-lukua.

