Henna Kalinaisen ilta ravintolassa sai ikävän käänteen, kun nuori asiakas teki törkeän tempun

Rumat kommentit varjostavat Maisa Torpan ja Henna Kalinaisen odotusta. Heidän, Vilma Karjalaisen ja Sini Ariellin äitiyttä seurataan Gossip Moms Suomi -sarjassa.

Peli on jo menetetty. Hän ei tulisi koskaan saamaan lapsia eikä löytäisi sopivaa kumppania. Niin Henna Kalinainen mietti. Kaikki muuttui, kun hänen elämäänsä tuli Jarkko.

– Jarkko ei koskaan loukkaa mua, ei koskaan sano mulle mitään pahaa. Saan olla oma itseni. Mähän olin ihan sekopää välillä, mutta se rakastaa mua just tällaisena. Se on antanut mulle vielä tämän maailman kalleimman lahjan, saan lapsen hänen kanssaan. Me kutsutaan tätä tuhkimotarinaksi, Kalinainen iloitsee Gossip Moms Suomen aloitusjaksossa.

Kalinainen on yksi neljästä somevaikuttajaäidistä, jotka avaavat elämäänsä Discovery+:n uudessa tosi-tv-sarjassa. Mukana ovat myös tatuointitaiteilija Sini Ariell, mediapersoona Maisa Torppa sekä eri tosi-tv-sarjoissa nähty Vilma Karjalainen.

Henna Kalinainen, Sini Ariell, Vilma Karjalainen ja Maisa Torppa kertovat elämästään somen ulkopuolisessa maailmassa.

Ariell on 3-vuotiaan Penny-tyttären äiti ja asuu miehensä Stuartin kanssa Australian Singletonissa. Heidän farmillaan on lehmiä, vasikoita, vuohia ja kanoja. Farmin yhteydessä toimii Ariellin tatuointistudio. Lähimpään kauppaan on 35 kilometrin matka. Pari yrittää yhdessä toista lasta. Edellinen yritys päättyi keskenmenoon.

– Ennen mulla oli sellainen lapsenomainen usko, että kaikki äidit pitäisi yhtä. Se oli totaalinen moka. Siellä olikin ihan järkyttävää nokkapokkaa, vertailua, kateutta, sellaista silmitöntä vihaa, Ariell sanoo.

Kun hänestä tuli äiti, hän sanoo tehneensä asiat eri tavalla. Hän ei ole lukenut kasvatusoppikirjoja, mutta korostaa halunneensa kasvattaa lasta kunnioittaen.

– Siitä on tullut maailman upein kersa. Mutta varmasti olen tehnyt kaiken väärin. Onko siihen jotakin kirjaa, kuka on paras ja oikea? Elämä on upeaa, kun sulla on muksu. Se on maailman hienoin juttu, hän summaa.

Sarjassa seurataan mielipiteitä jakavan Maisa Torpan raskautta. Hän on sarjan alkaessa 12. raskausviikollaan. Torppa avautuu paljon julkisuuden nurjasta puolesta ja häntä koskevasta kirjoittelusta.

Lue lisää: Uutuussarja: Maisa Torpan raskauskuva poiki ikäviä kommentteja - Markun heitto jäi mieleen: "Mä haluisin nähdä, millainen tällainen ihminen on"

Vauvan tulosta kertova Instagram-päivitys keräsi huimat määrät tykkääjiä ja onnittelukommentteja, mutta pian mukaan luikertelivat ilkeät kommentit.

– Täällä joku Markku omalla nimellä ja naamallaan kirjoittaa, että onko isästä tietoa. Mä haluaisin joskus tavata tällaisen ihmisen, joka kirjoittaa jotakin tällaista. Olisi älyttömän mielenkiintoista istua alas tällaisen kanssa face to face...

Yksi kommenteista saa Torpan kyyneliin.

Lue lisää: Maisa Torppa itkuisena: "Miten yksi ihminen voi saada tuhottua perheen elämän näin pahasti" – tältä näyttää uutuusreality Gossip Moms Suomi!

– Mun mielestä sulla ei ole oikeutta tulla äidiksi, hän lukee ja purskahtaa itkuun.

Törkeät kommentit satuttavat myös Henna Kalinaista, joka on juhlinut ruokaravintolassa valmistumistaan merkonomiksi. Samassa ravintolassa istui nuori, hyvin pukeutunut mies, joka otti Hennasta salakuvan ja lähetti sen tälle.

– Hän oli edelleen paikalla ravintolassa, kun alkoi haukkua mua viesteillä. Kyllä näkee, että syöt pizzeriassa. Ketään ei kiinnosta, että valmistuit merkonomiksi. Näytät joulukinkulta, haiset siltä kanssa, Kalinainen luettelee saamiaan viestejä.

Ennen hän olisi antanut viestien mennä pinnan alle, mutta nyt raskaana elämä tuntuu olevan niin hyvällä pohjalla, että hän ei halua antaa moisen ihmisen pilata omaa mieltään.

Muun muassa Temptation Island Suomessa puolisonsa Juuson kanssa nähty Vilma Karjalainen on 5-kuukautisen Nellan äiti. Vilma on aina halunnut olla julkkis. Ensimmäisen kerran hän kokeili siipiään julkisuudessa 16-vuotiaana Miss Helsinki -kisoissa.

Lue lisää: Vilma Karjalaisen perheonni mureni keskellä tv-ohjelman kuvauksia ja kamerat taltioivat kaiken – nyt hän kertoo, mitä todella tapahtui

– Mulle kaikkein tärkein elämäntehtävä on olla äiti. Olin aina haaveillut lapsesta, mutta ehkä salaa. En ole uskaltanut sanoa sitä, koska olen ollut bilettäjä.

Pienen tytön vanhempi sanoo suoraan olevansa hyvä äiti.

– Se, että voin sanoa jotakin näin suurta, ai että se tuntuu hyvältä.

Gossip Moms Suomi torstaina 16.9. alkaen Discovery+

sekä 1. jakso TV5 klo 18.55