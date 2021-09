John F. Kennedy Jr., 38, katosi syvyyksiin vaimonsa kanssa – Lentoturmatutkinta-ohjelma selvitti erikoisen onnettomuuden syyt

Lentoturmatutkinta: erikoisraportti käsittelee Amerikkaa järkyttänyttä lentoturmaa heinäkuussa 1999.

Heinäkuinen ilta vuonna 1999 olisi kirkas, mutta lentokoneesta uupuu yksi matkustaja. Nilkkansa loukannut John F. Kennedy Jr. odottaa kyynärsauvoihin nojaten vaimoaan Carolynia saapuvaksi. Carolyn tulee lopulta kaksi tuntia myöhässä, ja ilta on alkanut hämärtyä. Matkalle Martha’s Vineyardin kautta Massachusettsin Hyannis Portiin on lähdössä myös Carolynin sisko Lauren. Hänet on tarkoitus jättää Martha’s Vineyardille Kennedyjen jatkaessa matkaa kohti suvun huvilaa Hyannis Portia.

Kokematon pilotti John F. Kennedy Jr. on katsonut sään aiemmin tietokoneeltaan, mutta huomaa kesken matkan lentävänsä sumussa ja pimeässä. Kirkas sää on vaihtunut huonoksi.

Seurue ei pääse koskaan perille, vaan katoaa matkalla.

Kennedyn Piper Saratoga -turmakone paikallistetaan 19. heinäkuuta Atlantin valtamerestä. Kaikkien kolmen koneessa olleen ruumiit nostetaan ylös koneen mukana 21. heinäkuuta 1999. Koneen rungosta säilyi 75 prosenttia.

John F. Kennedy Jr. oli kokematon lentäjä.

National Geographicin Lentoturmatutkinta: erikoisraportti -jakso selvittää, mitä Kennedyille oikein kävi. John F. Kennedyllä oli ollut vasta reilun vuoden lentolupakirja. Hän oli kokematon lentäjä, eikä ollut juurikaan lentänyt konetta yksin.

Ohjelmassa näytetään, miten tutkijat ratkaisevat turman syitä. Koneesta ei löytynyt teknistä vikaa, vaan seurueen kohtaloksi koitui monia pilotteja hautaan vienyt ns. asentotajun menettäminen, kokemattomuus ja huono sää.

Suuren yleisön oli vaikea hyväksyä sitä, että Kennedy-klaanin ”prinssin” hengen vienyt turma oli suureksi osaksi hänen omaa syytään. Hän oli kuollessaan 38-vuotias.

Tutkijoiden mukaan asentotajun menetys ja sen aiheuttama koneen hallinnan menetys on syypää 15 prosenttiin lento-onnettomuuksista.

