Pippa Laukka jyrähtää – korona-aika vääristi huolestuttavalla tavalla suomalaisten unirytmit ja elintavat

Lääkäri Pippa Laukka on huomannut huolestuttavan muutoksen ihmisten hyvinvoinnissa: väsymys on lisääntynyt korona-aikana selvästi, ja se taas johtaa esimerkiksi tunnesyömiseen. Näitä ongelmia puidaan Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Lääkäri Pippa Laukka laittaa jälleen tunnettujen suomalaisten elintapoja ruotuun Olet mitä syöt -hyvinvointiohjelmassa.

Tällä kaudella Laukka kiinnittää erityistä huomiota osallistujien alituiseen väsymykseen ja ylipäätään ruoka- ja unirytmien puutteeseen.

– Korona-ajan aiheuttamat haasteet näkyivät nyt selvästi kuvauksissa: on kroonista väsymystä, eikä meinata pysyä virkeänä koko valveillaoloaikaa. Näitä samoja ongelmia on kaikilla muillakin suomalaisilla, Laukka sanoo.

Väsymys taas johtaa helposti muihin epäterveellisiin elintapoihin.

– Kun palautumiskyky ja uni heikkenevät ja ateriarytmit heittelevät, ihmisille tulee helposti tunne- ja pelkosyömistä.

Jatkuvat etätyöt vaikuttavat Laukan mukaan siihen, että tulee kökittyä liian pitkiä aikoja kotona. Myös se johtaa epätasaisiin ateriarytmeihin ja toisaalta pidempiin työpäiviin.

– On sellaista joutokäyntiä tietokoneella.

Kokonaisvaltainen elämänhallinta ja motivaatio saattaa olla monella korona-ajan vuoksi kadoksissa.

– Koko ihmisten arki on muuttunut ja keinot ylläpitää hyvinvointia voivat olla pulmallisia. Esimerkiksi ihmisten liikkuminen muuttui, kun liikuntasalit menivät kiinni. Ihmiset ovat myös väsyneitä tähän tilanteeseen, ja se kuluttaa voimia.

Pippa Laukka muistuttaa ateria- ja unirytmien tärkeydestä yleisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Lääkäri on huomannut ilmiön myös korona-ajan ”pelkokiloista”.

– Kaikenlainen muutos kuormittaa ihmisiä, ja pandemian myötä epävarmuus on lisääntynyt. Ihmiset reagoivat isoon myllerrykseen eri tavoilla, ja usein se saattaa heijastua syömiseen ja liikkumiseen. Joku saattaa jopa lamaantua.

Laukka korostaa, että tilanteen korjaamisessa on tärkeää miettiä marssijärjestys. Kaikkea ihmisen toimintaa ei voi muuttaa kerralla.

– Ohjelman osallistujille tehtiin jälleen tarkat terveystarkastukset. Oli tärkeää, että panostamme oikeisiin asioihin. Käänsimme ensin kaikki kivet ja kannot, jotta tiesimme, mitä pitää tehdä ensin.

Osallistujille on painotettu esimerkiksi unen ja levon sekä pienten mikrotaukojen merkitystä.

Laukan mukaan osallistujia oli helppo motivoida muutokseen, sillä tv-kameroiden seuraaminen antaa paljon lisäbuustia, ja lääkärin neuvoja kuunnellaan tarkoin.

– Minulla on ollut aika helppo työ, koska ensinnäkin lääkärin sana on aika painava. Kun osallistujille heittää terveystarkastuksesta saadut faktat pöytään, he kyllä uskovat, että muutosta on tehtävä.

Parasta on Laukan mukaan kuitenkin se, että myös katsojat ottavat ohjelman neuvoista vaarin.

– On hienoa, jos saan katsojat pohtimaan omia valintojaan. Saan päivittäin valtavasti palautetta siitä, miten eri perheissä on alettu elää ja syödä paljon terveellisemmin ohjelman vinkkien myötä.

Tällä kertaa osallistujien joukossa on kaksi pariskuntaa: Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutut Anniina Marjamäki ja Ville Manner sekä laulaja Pepe Willberg ja hänen vaimonsa Pauliina Visuri. Laukan mukaan pariskuntien vahvuutena on heidän toisilleen tarjoama tuki.

Pauliina Visuri ja Pepe Willberg saavat Laukalta apuja koronakiloihin.

Painonnousu ei ole aina se suurin ongelma, mikä Olet mitä syöt -ohjelman osallistujia vaivaa. Laukka muistuttaa, että jotkut voivat näyttää päällisin puolin hyvinvoivilta, mutta todellisuus on silti toinen.

– Vaikka joku näyttää terveyden perikuvalta, se ei tarkoita, että ihminen voi hyvin.

Esimerkiksi tällä kaudella nähdään heti aloitusjaksossa, kuinka ulkoisesti hyvinvoivalta näyttävä somevaikuttaja Niko Saarinen painii terveytensä ja ruokatottumustensa kanssa.

– Joillakin osallistujilla voi olla ristiriitainen suhde omaan kehoon. Esimerkiksi Nikolla ongelmana on ollut se, ettei hän ole ollut tyytyväinen itseensä, ja se vaikuttaa mielialaan. Se taas poikii usein lisää ongelmia, koska usein lohtua aletaan hakea epäterveellisestä ruuasta, Laukka sanoo.

– Niko on tyypillinen cityeläjä, joka syö paljon noutoruokia. Noutoruuat taas eivät välttämättä ole lainkaan terveellisiä.

Niko Saarinen syö liikaa pika- ja noutoruokaa ja voi sisäisesti huonommin kuin mitä ulkoisesti luulisi.

Yksi huomio kiinnittyy tällä kaudella myös laihdutustuotteisiin, joita toimittaja Sanna Ukkola on syönyt vuosikaudet.

– Se pulveritornin näkeminen Sannan keittiössä kieltämättä järkytti: miksi joku syö tällaisia, kun maailma on pullollaan ihanaa ruokaa?, Laukka ihmettelee.

Hän painottaa, että kyseessä on kokonaisvaltainen hyvinvointiohjelma, jossa jokainen katsoja löytää vähintään jostakin osallistujasta samaistumispintaa.

– Meillä jokaisella olisi terveyden osalta varmasti viilattavaa. Joku liikkuu liikaa, joku luovuttaa liian helposti. Ohjelman painotus on ennakoivassa otteessa: olisi tärkeää tiedostaa, mitkä asiat pitäisi omassa arjessa muuttua, jotta ihminen voisi paremmin, Laukka sanoo.

– On parempi korjata ongelmat ajoissa, sillä esimerkiksi verenpaine- tai sokeritauti saattaa kyteä elimistössä vuosikymmeniä. Sairaudet kehittyvät pitkän ajan kuluessa, ja moni ohjelman osallistujista oli menossa kovaa vauhtia sivuraiteille.

Kauden aikana omia elintapojaan joutuvat tarkastelemaan myös Sunneva Sjögren, Ilari Sahamies, Minna Kivelä, Noora Louhimo, Laura Haimila ja Pertti Salovaara.

Olet mitä syöt, keskiviikkoisin 22.9. alkaen MTV3 klo 20.00.

Millainen kokemus ohjelmaan osallistuminen oli Pepe Willbergille ja Pauliina Visurille? Lue aiheesta lisää tuoreesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 15.–21.9. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.