Mira alkoi korjata sukupuoltaan tultuaan täysi-ikäiseksi, nyt vuosia myöhemmin hän ei ole asiasta enää varma.

Tytön vai pojan näköinen? Naisen vai miehen? Nämä ajatukset häivähtävät mielessä, kun katselee puolituntista Haluan olla taas Mira -ohjelmaa (Jag vill vara Mira igen, 2021). Jessica Stolzmannin toimittama, taitavasti leikattu dokumentti kertoo nuoresta aikuisesta, joka hakee sukupuoli-identiteettiään.

Tyttönä syntynyt Mira alkoi 13-vuotiaana tutustua tarinoihin transihmisistä. Jo tuolloin Mira alkoi käyttää Kai-nimeä.

Täysi-ikäiseksi tultuaan hän meni sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin vuonna 2013.

Samana vuonna alkoi hormonihoito testosteronilla. Ensimmäisessä leikkauksessa vuonna 2015 poistettiin rinnat ja kaksi vuotta myöhemmin munasarjat.

Mirasta tuli Kai Henrik Sebastian. Transmiehenä Kai tunsi itsensä vapaammaksi, ja hänen oli helpompaa ilmaista itseään.

Dokumentissa tavataan itseään uudelleen etsivä 26-vuotias. Mökillä meren äärellä on aikaa olla yksin. Viime aikoina mieltä on myllertänyt synkkine ajatuksineen.

Itsensä etsinnässä Mira ja naisellisuus on tullut jälleen esiin. Kehon karvoituskin on alkanut tuntua epämukavalta. Hormonihoitojen myötä ääni on jäänyt miesmäisen matalaksi.

– Suren sitä, ettei minulla ole mahdollisuutta omaan terveeseen, luonnolliseen kehooni, joka toimii täydellisesti kaiken kokemansa jälkeen.

Rintojen poisto ei niinkään haittaa, mutta raskaaksi Mira ei voi enää tulla luonnollisella tavalla.

Hormonihoidoilla on ollut vaikutuksia muun muassa karvankasvuun.

Miran päätös muuttua Kaiksi oli aluksi aikamoinen shokki hänen vanhemmilleen, mutta dokumentissa tavataan välittävät ja rakastavat äiti ja isä. Kaista on tullut Mira Kai Henrika-Sofie, ja hänen rinnallaan on poikaystävä Frankie, transmies Venäjältä.

Myös tauluja maalatessaan Mira tuntuu löytävän tasapainon olemukselleen.

– Tunnen kasvavani itsenäni yhä enemmän, Mira pohtii.

