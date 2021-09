Tänään tv:ssä: Freddie Mercurysta kertovaa jättielokuvaa varjosti sekasorto – oudosti käyttäytynyt ohjaaja pisti kaiken sekaisin

Lauantai-iltana tv:ssä nähdään Bohemian Rhapsody -elokuva vuodelta 2018.

Queen-laulaja Freddie Mercuryn tähteyteen keskittyvän elokuvan teko sisälsi rutkasti draamaa, mutta lopputulos on varsin lempeä kunnianosoitus karismaattiselle Queen-laulajalle. Ristiriitojakin uskalletaan näyttää, eikä patetian raja ylity kuin hetkittäin. Parasta antia ovat upeasti toteutetut musiikkiosuudet, joista viimeinen, Live Aid -konsertti, on pakahduttava. Muutoin mutkia oiotaan ronskisti, mutta sävykkään Rami Malekin tulkitsema Mercury on vaikuttava. Muut Queen-hahmot jäävät suosiolla taustalle.

Aidot alkuperäisjäsenet eli Brian May ja Roger Taylor ovat toimineet tuottajina. Freddie-rooliin kaavailtiin ensin Sacha Baron Cohenia, mutta tällä ja Queen-jäsenillä oli liikaa kahnausta elokuvan kulusta ja Freddien hahmon esittämisestä. Cohen olisi halunnut luoda räävittömän Freddie-revittelyn ja homoseksuaalisen ilottelun, jossa olisi "kerrottu kaikki", mutta Queen-jäsenet eivät suostuneet.

Elokuva oli valtaisa menestys.

Ohjaaja Bryan Singer taas sai potkut kesken kaiken. Koko elokuva syntyi Singerin suuresta palosta Queenia kohtaan, mutta mahdoton käytös aiheutti skismoja. "Henkisesti hauraaksi" kuvailtu Singer oli usein myöhässä, aggressiivinen ja huonosti valmistautunut, ja kun hän pyysi useiden viikkojen vapaata sairaan äitinsä hoitamiseksi ja silti matkusteli samaan aikaan muualla, sai ohjaaja lähteä lopullisesti.

Musiikkidraama ★★★ .5