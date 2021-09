Main ContentPlaceholder

Jessica muutti takaisin ex-miehensä luo – uusi naisystävä pakotettiin punkkaamaan vaatehuoneessa

Huutoa, itkua ja monenlaista muutakin draamaa. Sitä on uusi tosi-tv-sarja You, Me & My Ex.

Jessica ja Jerry ovat saman katon alla asuva ex-aviopari.

Sarja on jenkkityyliin vahvasti käsikirjoitettu. Heti aluksi sytytellään ristiriitoja, joiden voi odottaa räjähtävän ilmiliekkeihin tulevissa jaksoissa. Ohjelmassa tutustutaan viiteen pariin, joiden suhteita sekoittavat erityisen läheiset välit entiseen kumppaniin. Ensimmäisessä jaksossa nähdään kolme epätoivoista yritystä saada entiset ja nykyiset rakkaudet tulemaan keskenään toimeen. Yksi jakson ex-aviopareista on Jerry, 54 ja Jessica, 40. – Suhteemme on enemmän kuin ystävyyttä, mutta vähemmän kuin seksuaalisesti intiimi suhde, Jessica selittää. Taustalla pyörivässä videokuvassa Jessica ajelee ihokarvoja Jerryn nännien ympäriltä. Jessica myös myöntää, että ex-pariskunta nukkuu toisinaan samassa vuoteessa. Se on normaalia, hän vakuuttelee. Parilla on neljä yhteistä lasta. 15 vuotta kestänyt avioliitto päättyi riitaisaan eroon, eikä ex-pari puhunut toisilleen vuosiin – kunnes seurasi dramaattinen käänne. Jerry sairastui vakavasti, ja Jessica kiiruhti paikalle. Menettämisen pelko sai ymmärtämään toisen tärkeyden. Perhe asuu nykyään saman katon alla, jonne muuttaa nyt myös Jerryn uusi naisystävä. Mies haluaa nähdä, voiko hänen ja Kayee Loveyn, 25, suhteella olla tulevaisuutta. Kayee Lovey pääsee testaamaan suhteensa lisäksi murtomaahiihtoa. – Olen täällä, koska minulla on tunteita Jerryä kohtaan, laulaja-lauluntekijä vakuuttaa kameralle. Syynä ei tietenkään voi olla tosi-tv-ohjelman tarjoama julkisuus. Jessica ei ole uudesta asukkaasta innoissaan, eikä riemusta hypi myöskään naisystävä, jolle on pedattu yöpaikka vaatehuoneeseen. – Olen aika hemmetin varma siitä, kenen idea oli laittaa minut nukkumaan komeroon, Kayee Lovey sanoo viitaten Jessicaan. – Hän on mustasukkainen. Myös Jessican mielipide uudesta tulokkaasta on ilmiselvä: ei jatkoon. – Mielestäni hän on töykeä. Hän odottaa kaikilta palvelua, Jessica luettelee. Voiko tuore suhde toimia? You, Me & My Ex perjantaina TLC klo 21.00