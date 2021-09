Tänään tv:ssä: Michaelin vaimo kysyi, kuinka tärkeä hän on verrattuna miehensä kirjoihin –vastaus kadutti pian

Dokumenttielokuva kertoo New Yorkin ahtaista antikvariaateista, keräilijöistä, kirjojen metsästyksestä ja löytämisen riemusta.

D.W. Youngin dokumenttielokuva kertoo New Yorkin antikvariaateista, kirjakeräilijöistä ja -kauppiaista sekä alan muutoksista.

Kirjakauppiaat (The Booksellers, 2019) on dokumentti heille, jotka rakastavat kirjoja: vanhan paperin tuoksua, kannen omaleimaisuutta ja fyysisen teoksen tuntua käsissä. Se on myös heille, jotka haluavat tietää lisää vanhoista kirjoista ja keräilijöiden merkityksestä historian säilyttämisessä.

Dokumentista välittyy elokuvassa esiintyvien ihmisten aito intohimo ja rakkaus kirjoihin.

Ohjelmaan on mahdutettu runsaslukuinen joukko puhujia. Puolessatoista tunnissa katsojalle vyörytetään niin paljon tietoa, että katsomiskokemus alkaa tuntua hivenen raskaalta.

David Bergman esittelee kirjaa, jossa on piirroksia fossiilisista kaloista reaalikoossa.

Dokumenttiin on kuitenkin löydetty persoonallisia haastateltavia, jotka ovat ohjelman sielu. Yksi heistä on Michael Zinman, joka kuvailee, millaista on olla intohimoinen kirjojen keräilijä.

– Ihmisen suhde kirjoihinsa muistuttaa rakkaussuhdetta, Zinman maalailee.

” Vaimoni halusi tietää, millä sijalla hän oli suhteessa kirjoihini. Mietin hetken ja laskin. Vastasin, että hän on kuudes. Niin ei olisi pitänyt sanoa, mutta minkäs teet, mies heittää.

Keräilijöitä kiinnostavat erityisesti kirjat, joilla on historia. Hyvänä esimerkkinä tästä on Jim Cumminsin yli 300 000 teoksen kokoelma, jota hän säilyttää kolmessa eri varastorakennuksessa. Hurjasta lukumäärästä huolimatta hän kertoo tietävänsä aikalailla jokaisen omistamansa kirjan alkuperän ja tarinan!

Kirjat eivät ole keräilijöilleen statussymboleja samalla tavalla kuin esimerkiksi maalaukset. Kirjojen arvo muodostuu syvästä henkilökohtaisesta suhteesta teoksiin, joiden keräilyä pidetään nykyään aikansa eläneenä – tai ei ainakaan erityisen seksikkäänä. Keräilijöistä tulee lähinnä mieleen vanhat herrasmiehet tweed-asuissaan.

– En ole tavannut rehvakkaita kirjakeinottelijoita. En tunne ketään, jolla olisi asuntoja eri puolilla maailmaa, koska hän sattui ostamaan James Bond -kirjoja oikeaan aikaan, Arthur Fournier toteaa.

Adam Weinberger käy läpi kuolinpesää löytääkseen kiinnostavia kirjoja.

Kaikesta huolimatta uusiakin ammattilaisia löytää tiensä alalle. Ideoita ja energiaa pursuava Rebecca Romney edustaa dokumentissa keräilijöiden nuorta polvea. Hän on esiintynyt myös suositussa Panttilainaamo-tv-sarjassa vanhojen kirjojen asiantuntijana.

– On toki hassua, että Las Vegasissa sijaitsevaa panttilainaamoa käytettiin harvinaisten kirjojen esittelyyn. Minulle käy kuitenkin mikä tahansa keino, Romney hymyilee.

Vaikka dokumentissa puhutaan myös siitä, miten internet on laittanut kirjakauppiaita ahtaalle ja fyysisten kirjojen tulevaisuus huolettaa, elokuvan yleissävy on positiivinen.

– Kauppa käy hyvin, ja huhut kirjan kuolemasta ovat liioiteltuja, kirjakauppiaana työskentelevä Heather O’Donnell vakuuttaa.

Kirjailija Fran Lebowitz on samoilla linjoilla. Hän kertoo kuulleensa kustantajaltaan, että digitaalisia lukulaitteita käyttävät enimmäkseen nelikymppiset. Nuoret aikuiset puolestaan lukevat fyysisiä kirjoja.

Ehkäpä painetun kirjan aika ei ole vielä ohi.

