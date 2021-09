Jäitkö koukkuun The Good Doctor -sarjaan? Ilouutisia luvassa

Netflixin tämän kesän hitti on ollut sairaalasarja The Good Doctor. Uusien kausien jaksot ilmestyvät kuitenkin kilpailevaan suoratoistopalveluun.

Sairaalasarja The Good Doctorin odotetut uudet jaksot tulevat katsottavaksi Suomessa tiistaina 28. syyskuuta suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplayhin.

Amerikkalaissarjan pääroolissa autistisena nerona, kirurgi Shaun Murphyna, loistaa 29-vuotias Freddie Highmore. Brittinäyttelijä sai vuonna 2018 suorituksensa ansiosta Golden Globe -ehdokkuuden.

Fiktiiviseen San Jose St. Bonaventuren sairaalaan sijoittuva The Good Doctor perustuu korealaiseen alkuperäissarjaan.

Syyskuun lopussa Elisa Viihde Viaplay tuo katsottavaksi sarjan kaikki olemassa olevat jaksot eli kausien 1–3 lisäksi Suomessa aiemmin esittämättömän kauden 4 sekä uunituoreen viidennen kauden.

Viidennen kauden jaksot tulevat Suomessa nähtäville sitä mukaa, kun ne nähdään Yhdysvalloissa.

Sarjan kolme ensimmäistä kautta ovat olleet tämän kesän aikana hitti suoratoistopalvelu Netflixissä. Alun perin sarjan otti Suomessa ohjelmistoonsa juuri Elisan suoratoistopalvelu kesällä 2018.

Sarja seuraa nuoren kirurgin Shaun Murphyn (Freddie Highmore) ja hänen kollegoidensa työtä.

Rooli Shaun Murphyna on vaatinut paljon Highmorelta. Highmore tuntee autismin kirjolla olevia, mutta hän on saanut apua vaikeaan rooliinsa taustatutkimuksesta sekä autismiin perehtyneeltä Melissa Reinerilta, joka työskenteli tuotannon apuna.

Highmore on miettinyt roolinsa tarkkaan, jotta se olisi mahdollisimman todenmukainen: jopa sen, miten Shaun pitää käsiään.

Näyttelijät Tamlyn Tomita, Freddie Highmore, Antonia Thomas ja Nicholas Gonzalez ovat tuttuja sarjan katsojille.

– Me puhuimme sarjan tuottajan David Shoren kanssa paljon hahmon kehityksestä. Ihmiset, jotka eivät tiedä autismia tai eivät katso säännöllisesti sarjaa, saattavat kysyä: ”miten Shaun voi muuttua. Hänhän on aina autistinen”.

– Se on totta, mutta hän muuttuu koko ajan ihmisenä yrittäessään sopeutua uuteen maailmaan. Se oli minulle jännittävää. Shaun on yksilö, joka on matkalla uuteen – on hän sitten autismin kirjolla tai ei, Highmore kuvailee Los Angeles Timesissa.

The Good Doctor, kaudet 1–5, tiistaista 28. syyskuuta alkaen Elisa Viihde Viaplayssä (kauden 5 uudet jaksot ilmestyvät viikottain). Netflixissä katsottavissa kaudet 1–3.