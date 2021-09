Muistatko vielä kepakon, änkeröisen ja ennustajatar Sylvian? Rooli Pelle Hermanni -sarjan hahmona on seurannut Marjatta Rinnettä koko elämän

Sirkuspelle Hermannin jaksot tulevat kokonaisuudessaan Yle Areenaan.

Käkättävä kepakko, näköpuhelin, lätyt ja ”mantsikan mollukat”. Sirkus Hepokatin leppoisa maailma avautuu jälleen, kun Yle Areena uusii TV2:n lastensarjan Sirkuspelle Hermannin kaikki jaksot. Samaan aikaan Timo Koivusalo puuhaa Pelle Hermannista elokuvaa päärooliin heittäytyvän Vesa Vierikon kanssa.

Pelle Hermanni -sarjasta saa kiittää edesmennyttä kirjailija Simo Ojasta ja TV2:n lasten ja nuorten ohjelmien silloista päällikköä Pertti Nättilää. Hän sai idean sirkuspellesarjaan Lasse Pöystin Iltasaduista. Ojanen oli kirjoittanut niihin sadun Sirkuspelle Hermannista.

Nättilä otti yhteyttä Ojaseen ja pyysi tätä kirjoittamaan kokonaisen sarjan Pelle Hermannista. Seuraavaksi piti löytää sopiva näyttelijä pääosaan. Nättilä pyysi rooliin Veijo Pasasta, jonka kanssa oli tehnyt Heikkiä ja Kaijaa sekä Rintamäkeläisiä. Pasanen ei ollut yhtä innoissaan.

– Hän sanoi, että se on kyllä vaikea rooli ja aikamoinen haaste. Hän pyysi, saako miettiä huomiseen, Nättilä muisteli IS:lle.

Lapset rakastivat Pelle Hermannia.

Yön yli mietittyään Pasanen tuli toisiin ajatuksiin ja ilmoitti Nättilälle, että mukana ollaan. Ojanen kirjoitti sarjaa TV2:lle vuosina 1978–88. Nättilän mukaan jaksoja tehtiin sata. Lapset rakastivat Pelle Hermannia.

– Veijo eläytyi siihen täysillä. Hän oli ihan Pelle Hermanni, kun hän astui niihin housuihin. Hän teki sen tosissaan ja näki kauheasti vaivaa.

Voi änkeröistä hokeneen rakastetun pellen tarina loppui, kun Veijo Pasanen menehtyi sairauskohtaukseen 58-vuotiaana 17. helmikuuta 1988. Se tuli järkytyksenä omaisten lisäksi tuotannolle sekä koko Suomen kansalle. Viimeinen jakso kuvattiin vain kahta päivää ennen Pasasen kuolemaa 15. helmikuuta 1988.

– Veijo Pasasen poismeno tapahtui yllättäen. Kaikkein järkyttävintä oli, että viimeisessä jaksossa Pelle Hermanni keskusteli Äitiliinin (Raili Veivo) kanssa kuolemasta.

Pelle Hermannin lisäksi katsojat muistavat ennustajatar Sylvian (Marjatta Rinne) ja taikuri Maxin (Mauri Saikkonen). Pasanen pyysi työkaveriaan Marjatta Rinnettä Tampereen Työväen Teatterista mukaan tuotantoon. Saikkonen oli puolestaan Rinteen kurssikaveri Teatterikorkeakoulusta.

Mauri Saikkosen Taikuri Max ja Marjatta Rinteen ennustatajar Sylvia olivat mukana vain kymmenen jakson verran.

Kolmikolla oli hauskaa tehdessä sarjaa.

– Veijo oli henkilöohjaaja. Meillä oli tosi mukavaa luoda tätä kokonaisuutta. Me oltiin Maxin kanssa tavallaan jonkinlainen vastapooli Hermannille, Hermannin peili, Rinne, 76, muistelee.

Tekijöille oli tärkeää, että lastensarjan hahmojen piti olla helposti lähestyttäviä.

– Sylviasta haluttiin tavallinen sirkuslainen. Ei mitään pelottavaa maagikkoa, kliseistä ennustajaa. Hänellä oli vaalea peruukki ja vaaleat vaatteet. Kiluja ja kaluja oli aika paljon, mutta se oli sen aikainen tyttöjen idoli. Haluttiin, ettei siinä ole mitään pelottavaa, vaan kaikki ovat hyviä kavereita keskenään.

Sylvia ja Max olivat mukana vain kymmenessä osassa eli sen verran, mitä alun perin oli suunniteltu. Rinne lähti Helsinkiin ja Saikkonen palasi Kuopion teatteriin. Pasanen jatkoi Pelle Hermannia ensin yksin ja sen jälkeen mm. Äitiliinin ja Apupellen kanssa. Sylvia ja Max pysyivät mukana sarjassa Hermannin puheissa.

– Tässä on se hauska puoli, etteivät nämä jutut koskaan vanhene. Sarjaa uusittiin varmaan joka kolmas vuosi. Se on työ, joka on elättänyt minua hyvin kauan. Sylvia on kulkenut mukana koko elämäni.

Sylvia muistetaan hyvin. Sen Rinne on huomannut opettaessaan näyttelijäntyötä ja vuorovaikutusta. Kun hän kertoo opiskelijoille olleensa mukana Pelle Hermannissa, yleisö alkaa hymyillä.

Saman efektin näyttelijä sai aikaan runoilija-kirjailija Heli Laaksosessa, joka tapasi hänet kirjakaupassa. Rinne kysyi Laaksoselta, voisiko tämä kirjoittaa kirjan iäkkäämmästä naisesta. Laaksonen tuumasi olleensa Sylvian fani.

Laaksonen herätti Sylvian uudelleen henkiin Simo Ojasen suostumuksella ja kirjoitti Rinteelle 50-vuotistaiteilijajuhliin näytelmän Sylvia, Tuija ja laulava patja.

Sylvia on lähtenyt sirkuksesta ja opiskellut siltainsinööriksi. Eija Nurmion esittämä Tuija puolestaan on leskiäiti, jonka lasten kummi Sylvia on. Laaksosen runojen lomassa seitsemänkymppiset railakkaat naiset käyvät elämäänsä läpi.

Vanhempi sukupolvi muistaa Rinteen myös hänen näyttelijälegendavanhemmistaan Ansa Ikosesta ja Jalmari Rinteestä, nuorempi väki puolestaan Salattujen elämien Aki Nikkisen Salme-äitinä muutaman vuoden takaa.

MTV3:n Salatuissa elämissä Marjatta Rinne näytteli Aki Nikkisen (Sami Uotila) Salme-äitiä.

– Puhelin soi ja kysyttiin, tulisinko koekuvaukseen. Kysyin ensimmäiseksi, että ”Hei anteeksi, tiedättekö, että olen yli 70”. Ajattelin, että kuka nyt Salkkareihin haluaa yli seitsemänkymppistä, hän nauraa.

Salme kuoli, mutta Rinteelle jäi hyvät muistot sarjan tekemisestä ja porukasta.

– Tuota hommaa ei voi tehdä, jos kaikki eivät ole hyvällä mielellä. Se on niin nopeatahtista. Hermannissa me harjoiteltiin paljon, sen jälkeen oli kameraharjoitukset ja kuvaukset. Salatuissa elämissä ei niin paljon harjoitella, vaan mennään suoraan asiaan.

Sirkuspelle Hermanni torstaina 9.9. alkaen Yle Areena