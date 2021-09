Kehuttu Nyrkki-sarja jatkuu kovilla kierroksilla – Suomen luotsaaminen vaatii Kekkoselta paljon

Yli 40 maahan myyty Nyrkki sai kehuja jopa Wall Street Journalilta. Elisa Viihde Viaplayn sarjan kakkoskaudella lyödään iso vaihde silmään.

Eletään varhaista kevättä vuonna 1956. Urho Kaleva Kekkonen on saatu hiuksianostattavien vaiheiden jälkeen Mäntyniemen isännäksi. Pommeilla lastattu ambulanssi on räjähtänyt – samoin sen puikoissa ollut Olavi Uusivirran näyttelemä Julius Boije.

Suomi-nimisen pelinappulan luotsaaminen kommunistisen Neuvostoliiton ja juonikkaan lännen puristuksessa vaatii Kekkoselta paljon – mutta vielä enemmän tarvitaan Yrjö Ylitalon (Hannu-Pekka Björkman) päälliköimää erikoisyksikköä Nyrkkiä, Supon salaista iskuryhmää.

Koko toisen tuotantokauden ohjannut AJ Annila kertoo IS:lle, että nyt sarja pääsee todenteolla vauhtiin.

– Mennään viihdyttävämpään ja hurjempaan suuntaan.

Samalla kun kierrokset kasvavat, alkaa Nyrkin kulisseissa tapahtua kummia. Esiin nousee hengenvaarallinen uhka Ylitalon omasta menneisyydestä, ja se saattaa vaarantaa koko maan tulevaisuuden.

Päähenkilö Helena Korhosta esittävä Emmi Parviainen kertoo, että Nyrkissä roihahtava sisällissota toi uusia haasteita näyttelijöille.

– Ollaan pitkään tasapainoiltu sen kanssa, että sota on niin voimakkaasti läsnä, ja kuinka tarkkoja me olemme sen historian kanssa, agenttia näyttelevä Parviainen pohtii.

Päähenkilö Helena Korhosta esittää Emmi Parviainen.

– Sitten kun tässä on samaan aikaan Nyrkin henkilöiden keskinäinen kiintymys ja sen rakoileminen – sitä voisi kutsua Nyrkin sisällissodaksi – niin tällaisesta sodasta sodan sisällä me olemme puhuneet.

AJ Annila toteaa, että Nyrkki ei edelleenkään ole historian oppitunti, mutta molemmilla kausilla kaikki pohjaa todellisin tapahtumiin, liikkeisiin, vihollisiin ja ystäviin.

– Myös se, että kun sarjoja tulee joka laidalta tosi paljon, pidän henkilökohtaisena haasteena – tai meidän kaikkien haasteena – että ainakaan me emme saa olla tylsiä, ohjaaja pamauttaa.

Toisen kauden avausjaksossa nähdään raju toimintakohtaus. Alun perin Nyrkkiin vastahakoisesti ujutettu Helena on nyt erikoisyksikön tärkein pala ja kova pala konnille, niin mies- kuin naispuolisillekin. Parviainen kertoo harjoitelleensa taistelukohtauksia jo ennen roolia.

– Kun olin Helenan roolin castingissä, siihen kuului suhteellisen haastava taistelukoreografia, hän kertoo.

– Silloin kävin enemmän nyrkkeilytunneilla, ja sitten mentiin kohti koreografioita sijaisnäyttelijöiden kanssa.

Nyrkin viuhuessa uudella tuotantokaudella Parviainen on kokenut tunnit hyödyllisiksi. Toisen kauden alla hän kävi näyttämötaisteluopettaja Oula Kitin ohjauksessa.

– Teimme muutaman intensiivisen treenin, jossa katsottiin minkälaisia koreografioita, iskuja, tanssimisia ja asioita tarvitaan.

Pelkkää turboahdettua toimintaa ei Nyrkki tälläkään kaudella ole. Ohjaaja Annila myöntää sarjan saaneen synkempiä, jopa pelottavia sävyjä.

– Ne mysteerit, joita istutettiin ykköskaudella; olen halunnut, että ne myös lunastetaan, hän sanoo.

Helena Korhonen pääsee lähemmäksi arvoitusta, joka on piinannut häntä sarjan alusta asti.

– Näyttelijän näkökulmasta henkilö on tutumpi ja syvenee, Parviainen miettii.

– Ensimmäisellä kaudella Helena oli juureton ja hukassa etsiessään totuutta. Nyt kun sitä alkaa tihkua, herääkin kysymys: vapauttaako totuus lopulta?

Unenomaisen tunnelman takaavat syvät värit ja taitavasti toteutettu 1950-luvun lavastus.

Tabe Slioorin roolissa nähdään jälleen Jessica Grabowsky.

– Meille oli alusta asti selvää, että emme halua tehdä kylmää ja väritöntä nordic noir -maailmaa, mikä on ollut jo viimeiset 10 vuotta minusta aika tylsää. Enemmän katsoimme sellaisia elokuvia, jossa värit ovat syviä, AJ Annila painottaa.

– Menneisyys ei ole mustavalkoista, vaan ehkä värikkäämpää kuin meidän päällisin puolin hillitty nykyinen maailmankuvamme.

Tärkeässä roolissa Nyrkin maailmassa ovat agenttien lisäksi heidän kulkupelinsä: 1950-luvun autot.

– Ne ovatkin olleet työn takana. Onneksi Suomessa on vielä paljon vanhojen autojen harrastajia. Kyllä se enemmän on puhelimen pirinää, että sellaisia löytyy, hän kiittelee ja naurahtaa, että kärsivällisyyttä on tarvittu.

– Välillä odotellaan, että ne autot käynnistyvät.

Kultainen Venla -ehdokkuuksia kerännyt ja yli 40 maahan myyty Nyrkki tunnetaan maailmalla nimellä Shadow Lines. Amerikkalainen Wall Street Journal kehui ensimmäistä kautta ja otsikoi jutun: Vakoilua porojen maassa.

– Lehden kritiikki tuntui todella hyvältä, ohjaaja sanoo.

– Olen iloinen siitä, miten Nyrkki on levinnyt maailmalle. Tiedän, että tällaiselle sarjalle – joka tehdään tosissaan, mutta joka ei ota itseään liian vakavasti – on tässä maailmanajassa tilausta.

Saadaanko Nyrkistä 3. kausi?

– Toivottavasti! Kyllä minun mielestäni Nyrkkiä pitäisi tulla 12 kautta. Täytyy todeta, että olen hyvin tyytyväinen tähän kokonaisuuteen.

