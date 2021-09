Liekki-sonni otti hatkat ja paineli pitkään poikamieskesään – muistatko vielä hulluimmat uutiset?

MTV3:n Missä olit, kun -sarjan viihteellisessä jaksossa muistellaan suomalaisia hykerryttäneitä aiheita Liekki-sonnista vieraileviin maailmantähtiin.

Liekki-sonni otti hatkat Hausjärven Hikiällä sijaitsevalta tilaltaan ja lähti viettämään vapauden kesää 1997. Sen morsiamiksi kaavaillut Kukka, Helinä ja Ilona olivat olleet valmiita vasikoiden tekemiseen, mutta siitossonni paineli syvällä metsän siimeksissä ja väisteli sitä jahtaavia ihmisiä.

Valtakunnan julkkikseksi noussut Liekki-sonni seikkaili pitkin metsiä lopulta 15 viikkoa. Vasta eläinlääkärin nukutusnuoli sai tehtyä stopin sen poikamieskesälle. Kotinavettaan Liekki palasi seuraavana päivänä nukutettuna kauhakuormaajakyydillä. Liekki-sonnin tarinaa muistellaan MTV3:n Missä olit, kun tapahtui hulluja -ohjelmassa. Sarja on osa MTV Uutisten 40-vuotisjuhlavuotta. Jakso keskittyy hulluimpiin ja viihdyttävimpiin uutisiin.

Varsin tutuksi sonni tuli Kymmenen uutisten kevennysmiehelle Mika Tommolalle, joka teki sinä kesänä monta keikkaa Hausjärvelle.

– Kun sinne meni ja kuuli isännän, pikku hiljaa hahmottui, että tämä on elämää suurempi juttu. Ei tämä ole Liekki, tämä on suomalainen mies, joka kaipaa pois vapauteen ja metsään, Tommola muistelee ohjelmassa Keijo Leppäselle.

Toimittaja Tommolasta tuli Liekin myötä Kymmenen uutisten kevennysten tekijä.

– Siellä kanervikossa kuvaajan kanssa istuessa tajusin, että tämä on hauskinta mitä voi tehdä.

Mika Tommola muistelee uraansa Keijo Leppäsen haastattelussa.

Tavallisiin hommiin Tommolaa ei enää saisi. Kun hän liikkuu kaupungilla, ihmiset tunnistavat kasvot ja tulevat ehdottomaan kevennyksiä.

– Kevennysten alkuperäinen idea oli, että kun maailma on aika synkkä, ja Kymmenen uutiset on viimeinen lähetys, siellä on pieni huipentuma, jotta voi mennä hyvillä mielin nukkumaan.

Ilta-Sanomien haastattelussa Tommola kertoi saavansa pääsääntöisesti pelkkää hyvää palautetta.

– Ihmiset lähettävät minulle paljon juttuideoita. Niitä tulee sähköpostiini päivittäin. Sähköpostin lopussa yleensä lukee, että teet niin kivoja juttuja. Se kertoo, että tällä työllä on jokin merkitys. Yleensä kevennykset kertovat suomalaisten tavasta elää ja siitä omintakeisesta huumorista, joka meillä on, hän sanoo.

Toinen eläinkunnan edustaja ohjelmassa on Ruokolahden leijona 1992. Tapaus lähti liikkeelle, kun havainnoitsija näki korkean ja pitkähäntäisen eläimen. Toinen silminnäkijä, aliupseerioppilas Timo Puumalainen kertoi uutisissa olleensa silmäkkäin ”leijonan” kanssa.

– Näin 100 metrin päässä kissamaisen eläimen nousevan mäkeä ylös, hän kuvaili.

Korkeasaaren silloinen johtaja Ilkka Koivisto pyöritteli tuolloin mahdollisuutta leijonaan.

– On mahdollisuuksien rajoissa eikä ole täysin poissuljettu, että siellä oli leijona.

Leijonajahti lopetettiin tuloksettomana, mutta ilmiö ei ole vieläkään unohtunut. Eikä leijona unohdu jatkossakaan: kissapedosta muistuttaa massiivisen kokoinen marmoripatsas Ruokolahden Eukkoaukiolla.

Viihdyttäviä pätkiä ohjelmassa ovat myös maailmantähtien Suomen-vierailut sekä Lordin euroviisuvoitto 2006.

Venäjän presidentti Boris Jeltsinin ja Yhdysvaltain presidentti Bill Clintonin huipputapaaminen Helsingissä 1997 aiheutti päänvaivaa isännille. Jalkansa loukannut Clinton oli koko vierailun ajan pyörätuolissa, mikä vaati erikoisjärjestelyjä.

Bill Clinton saapui Suomeen pyörätuolissa.

Tulo Suomeenkaan ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan, sillä Clinton laskettiin alas lentokoneesta Finnair Cateringin nostolaitteella. Inter Continental -hotellissa Clintonille tehtiin syötäväksi lihasoppaa ja vietiin pizzapaloja. Jeltsin oli puolestaan hyväntuulinen ja virkeä koko vierailun ajan.

