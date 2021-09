Elina Gustafssonille sattui Possen kulisseissa vahinko asunsa kanssa: housut repesivät juuri ennen suoraa tv-lähetystä

Ex-nyrkkeilytähti Elina Gustafsson vieraili TTK-tähtivalmentajansa kanssa Posse-viihdeohjelmassa.

Ex-nyrkkeilytähti Elina Gustafsson vieraili perjantai-iltana Posse-ohjelman suorassa lähetyksessä TTK-tanssiparinsa Ansku Bergströmin kanssa.

Kaikki ei mennyt putkeen, nimittäin Gustafssonin housut repesivät juuri ennen suoraa tv-lähetystä.

– Muistatteko nämä housut, jotka olen juuri hakenut korjauksesta? Joo siis näissähän on jo uusi reikä. Paikattiin sellainen iso reikä, ja täällä on taas sormen mentävä reikä, Gustafsson kertoi huvittuneena Instagramin Stories-osiossa juuri ennen lähetystä.

Asteltuaan tv-kameroiden eteen rikkoutuneet housut nousivat ensi kättelyssä puheeksi.

– Mua vähän häiritsee, kun sä katot tätä reikää täällä mun housuissa, niin voitsä kattoo mua silmiin, Gustafsson heitti juontaja Jaakko Saariluomalle.

– Joo, mä yritän, mutta mua karsastaa jo, Saariluoma vitsaili.

Haastattelussa Gustafsson ja Ansku Bergström kertoivat ajatuksiaan tulevista Tanssii tähtien kanssa -live-esityksistä. Gustafsson ja Bergström ovat historian ensimmäinen naispari TTK-parketilla.

– Oikeasti ei jännitä. Mulla on nyt niin paljon häppeninkiä, on kirjaa ja tanssia, niin en tiedä kumpaa jännittäisi, joten en jännitä kumpaakaan vielä, ex-nyrkkeilytähti kuvaili haastattelussa.

– Meillä on mennyt tosi hyvin. Meillä on sairaan hauskaa yhdessä, ja olen iloinen, että juuri Elina on mun pari, Bergström puolestaan hehkutti.

Elina Gustafsson ja Ansku Bergström ovat valmiina suoriin TTK-lähetyksiin.

Gustafsson ja Bergström kertoivat hiljattain IS:n haastattelusta harjoittelustaan. Samaa sukupuolta olevan tanssiparin esitykset on suunniteltava hieman eri tavoin, sillä kumpikin vie vuorotellen.

– Elinan on pitänyt harjoitella sekä viejän että vietävän roolit, sillä vaihtelemme rooleja jatkuvasti tanssin sisällä, Bergström paljasti.

Näin ei virallisissa kilpatanssikisoissa olisi, vaan toinen ottaisi selvästi viejän roolin – mutta Bergström tahtoi toimia toisin.

– Tämä on kuitenkin show’ta, ja halusimme tuoda esiin sen, että olemme tasavertaisia tanssijoita. Roolien vaihtelu antaa myös koreografisia vapauksia, mutta tuo samalla lisää haasteita, Bergström kertoi.

Gustafssonin mukaan haasteita todella riittää – ja olisi riittänyt jo ilman kahden roolin omaksumistakin.

– Olen tottunut aina viemään tilanteessa kuin tilanteessa, ja olen perusluonteeltani sooloilija – silloin olen parhaimmillani.

