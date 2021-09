James Stewartin tapa kävellä, puhua ja käyttää kehonkieltä nivoutuivat luomaan kuvaa suoraselkäisestä, moraaliltaan vakaasta peruskaverista.

Jame Stewart on Alfred Hitchcockin Takaikkuna-klassikon tähti lauantai-iltana.

Hollywoodin kiintotähtiin kuulunut James Stewart tulee taas tv-ruutuun kahdessa hienoimpiin lukeutuvassa roolissaan Alfred Hitchcockin klassikoissa Takaikkuna ja Vertigo – punainen kyynel. Niissä on hyvin esillä Stewartin näyttelijänluonteen peruspiirre, kyky heijastaa ominaisuuksia, jotka katsoja tunnistaa itsessäänkin. Stewart esitti jokamiehiä, jopa silloin kun rooli oli elämää suurempi.

Takaikkunassa vastanäyttelijänä on Grace Kelly.

Pennsylvanian Indianassa syntynyt James Maitland Stewart (1908–1997) alkoi näytellä Princetonin yliopistossa. Päätettyään opintonsa 1930-luvun alussa hän ryhtyi kokonaan näyttelijäksi. Aluksi hän esiintyi kesäteattereissa ja pikkurooleissa New Yorkin Broadwaylla.

Stewart sai ensimmäisen pienen elokuvaroolinsa 1934 , ja seuraavana vuonna seitsemän vuoden sopimuksen MGM-elokuvayhtiön kanssa. MGM oli kuitenkin haluton päästämään Stewartia pääosiin ja lainaili tätä mieluummin muille studioille.

Vuonna 1938 MGM lainasi Stewartia Columbialle Frank Capran elokuvaan Komedia meistä ihmisistä, joka teki Stewartista tähden.

Tähteys vain vahvistui, kun Stewart näytteli pääroolin Capran elokuvassa Mr. Smith lähtee Washingtoniin (1939). Siinä Stewart esitti idealistista kansanmiestä, joka pääsi pöyhimään Washingtonin poliitikkojen korruptoituneita kuvioita. Näyttelijän tapa kävellä, puhua ja käyttää kehonkieltä nivoutuivat kaikki yhteen luomaan kuvaa suoraselkäisestä, amerikkalaisesta peruskaverista.

Stewartin vuonna 1946 tähdittämä Ihmeellinen on elämä -elokuva ei noussut heti hitiksi. Tämäkin on Capran ohjaustyö, ja se on vuosien myötä vakiinnuttanut asemansa television iki-ihanana jouluklassikkona.

Donna Reed ja James Stewart (kesk.) näyttelevät Ihmeellinen on elämä -elokuvassa, jonka Ylekin esittää aina jouluna.

1950-luvulle tultaessa “Jimmy” Stewart oli Yhdysvaltojen suosituimpia filmitähtiä. Tuolloin hän alkoi myös laajentaa skaalaansa Hitchcockin elokuvissa ja Anthony Mannin westerneissä.

Moraaliseen suoraselkäisyyteen alkoi hiipiä rakoja, ja Stewartin hahmoihin tuli tummempia, joskus jopa pakkomielteisiä sävyjä. Silti Stewartin rehti jokamiesimago säilyi etenkin sellaisissa elokuvissa kuin Otto Premingerin Erään murhan anatomia (1959) ja John Fordin Mies, joka ampui Liberty Valancen (1962).

James Stewart avioitui entisen valokuvamallin Gloria Hatrick McLeanin kanssa vasta 1949, nelikymmenvuotiaana. Sitä ennen Stewartilla oli mainetta Hollywoodin “ikuisena” poikamiehenä.

Goria ja James olivat naimisissa vuoteena 1994 saakka.

Vaikka Stewartilla oli ollut suhteita moniin kuuluisiin tähtiin, muun muassa Marlene Dietrichiin ja Olivia de Havillandiin, ei suhteista tullut mitään. Dietrichin huhuttiin jopa odottaneen Stewartin lasta ja teettäneen abortin.

Avioliitto Glorian kanssa kesti tämän kuolemaan 1994. Stewart adoptoi Glorian kaksi poikaa tämän edellisestä liitosta, ja pariskunta sai lisäksi kaksi tytärtä.

Näyttelijäkollega Henry Fonda oli Stewartin paras ystävä, jonka kanssa hänellä oli pikkupoikamaisia harrastuksia, kuten lentokoneiden pienoismallit ja leijat. Stewartin tavoittamattomana rakkautena on pidetty Fondan ex-vaimoa Margaret Sullavania. He tekivät neljä yhteistä elokuvaakin 1936–40.

James Stewart ja Margaret Sullavan elokuvassa Next Time We Love (1936).

Poliittisesti James Stewart oli republikaani, joka kannatti Vietnamin sotaa ja näyttelijäystävänsä Ronald Reaganin presidenttiyttä.

Keuhkoveritulppaan 89-vuotiaana menehtyneen Stewartin viimeisiksi elokuvatöiksi jäivät rooli tv-sarjassa North and South, Book II (1986) ja äänirooli animaatioelokuvassa Fievel villissä lännessä (1991).

Vertigossa vastanäyttelijänä on kaksoisroolissa Kim Novak.

Silti Stewartin tyylikkäimpänä viimeisenä kumarruksena voidaan pitää lääkärin osaa John Waynen tähdittämässä elokuvassa Revolverimies (1976), jonka ohjasi Don Siegel.

Takaikkuna, lauantaina 4.9. Teema & Fem klo 21.35

Vertigo – punainen kyynel, lauantaina 11.9. Teem & Fem klo 21.40