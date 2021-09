Tänään tv:ssä: Venäjällä rehottaa villi ilvesbisnes – näky häkkeihin vangituista pedoista vetää hiljaiseksi

Tiedät varmaan Tiger Kingin, mutta tiesitkö, että Venäjällä pyörii ilvesbisnes, jossa petoja pyydystetään lemmikeiksi ja turkistarhaukseen?

Monelle tv:n suoratoistopalvelun katsojalle on tullut tutuksi Netflixin Tiger King: Villi ja vaarallinen tiikeribisnes -sarja, jossa kerrotaan isojen kissojen tarhauksesta rahan vuoksi Yhdysvalloissa.

Venäjällä pyörii omanlaisensa bisnes, jossa kissaeläimiä pyydystetään luonnosta lemmikeiksi ja turkistarhaukseen. Luontokuvaaja Gordon Buchanan tutustuu kaksiosaisessa Ilvekset ja minä -dokumenttisarjassa kunnianhimoiseen projektiin, jossa vankeudessa eläneitä ilveksiä pyritään palauttamaan takaisin luontoon.

Uskomatonta kyllä, Venäjällä ilveksiä voi ostaa netistä lemmikiksi vain parilla klikkauksella. Kyseenalaisella lemmikkibisneksellä on tuhoisat seuraukset villieläimille.

Biologi Viktor Lukarevski täysikasvuisen ilvesnaaran kanssa.

Ilveksille elämänsä omistanut biologi Viktor Lukarevski toteaa ohjelmassa, että usein omistajat oppivat kantapään kautta, ettei ilves ole mikään paijauksesta nauttiva kotikissa. Pörröinen pentu kasvaa nopeasti pedoksi, jolla on veitsenterävät kynnet ja hampaat. Kun omistaja ei enää pysty hallitsemaan täysikasvuista ilvestä, se myydään turkistarhaajalle.

Ohjelmassa tavataan muun muassa metsästäjä, joka on teettänyt pentuja pyydystämillään ilveksillä pimeässä autotallissaan neljän vuoden ajan. Hän on myynyt vankeudessa syntyneet pennut lemmikkikauppiaille ja turkistarhoille.

Näky pieniin häkkeihin teljetyistä pedoista vetää hiljaiseksi. Buchanan ja Lukarevski ostavat eläimet metsästäjältä toiveenaan, että jonain päivänä ilvekset Miass ja Koska voivat palata takaisin luontoon.

Miassin ja Koskan pentu Aliona.

Häkissä vietettyjen vuosien seurauksena eläinten lihakset ovat surkastuneet ja niillä on terveysongelmia. Onko ilveksillä enää vaistoa ja viettiä, joiden turvin ne voivat selvitä luonnossa? Tie kuntoutukseen on pitkä, mutta Lukarevski on toiveikas.

– Tunnen nämä eläimet. Eläydyn niiden tunteisiin ja ymmärrän niitä, biologi sanoo.

Miass jälleen vapaudessa.

Ilvekset ja minä, perjantaina 3.9. TV2 klo 20.00