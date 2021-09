Marvelin kung fu -seikkailu vaati tähdeltä brutaalin taistelulajin treenaamisen – ”Minua ei kannata haastaa tappeluun”

Shang-Chi on Marvelin ensimmäinen kung fulla terästetty supersankariseikkailu. Näyttelijä Simu Liu kertoo Ilta-Sanomien erikoishaastattelussa, mitä aasialaiseksi supersankariksi treenaaminen vaati.

Kuka pelätyn kung fun taitaa? Ainakin kanadalainen näyttelijä Simu Liu, joka kiittää taidoistaan Marvelin tuoreen supersankariseikkailun kuvauksia.

– Minua ei kannata haastaa nykyään tappeluun! Liu tokaisee Ilta-Sanomien erikoishaastattelussa – ja nauraa päälle.

Katso kooste Ilta-Sanomien erikoishaastattelusta yltä olevalta videolta.

Perjantaina ensi-iltansa saava Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings on Marvelin seikkailuksi hyvin poikkeuksellinen. Se yhdistelee supersankarien maailmaa ja taistelulajielokuvia, mutta painottaa jälkimmäisiä reippaasti.

Lopputulos tuo monin paikoin mieleen pikemminkin kiinalaiset toimintaspektaakkelit kuin Iron Manin, Captain American tai Spider-Manin tyypilliset seikkailut.

Toisaalta, poikkeuksellinen on Shang-Chin hahmokin. Päivänvalon Marvelin kung fu -mestari näki 1973, kun sarjakuvakustantamossa haluttiin ratsastaa näyttelijä Bruce Leen kaltaisten taistelulajien isojen tähtien maineella ja suosiolla.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tuo monin paikoin mieleen kiinalaiset toimintaspektaakkelit.

Rooli vaati Liulta rajusti treenaamista. 32-vuotias tähti kertoo videopuhelussa, että lukujärjestykseen kuului muun muassa indonesialainen taistelulaji silat.

– Silat taipuu hyvin tosielämän katutappelutilanteisiin. Sen rytmi on brutaali ja karski.

Taistelujen lisäksi elokuvassa korostuvat perhesuhteet. Liun näyttelemä Shang-Chi joutuu tekemään tiliä vanhempiensa kanssa: hänen isänsä kun on vuosisatoja vanhan rikollisryhmittymän häikäilemätön pomo.

Ennen kuvauksia Liu ei ollut vielä mikään kung fu -mestari.

– En todellakaan. Tenavana olin liikunnallinen, harrastin voimistelua, parkouria ja tanssin, mutta taistelulajeissa en ollut mikään ekspertti, Liu kuvailee.

– Tätähän näyttelijän työ on: samalla lailla kuin Ryan Gosling treenasi jazzpianistiksi La La Landia varten ja Johnny Depp harjoitteli miekkailua Pirates of the Caribbeaniin, treenasin Shang-Chita varten taistelulajeja ja tappelutaitoja.

Shang-Chita näyttelevän Simu Liun mukaan elokuvan vaikein taistelukohtaus purkitettiin bussin sisällä. Kohtauksessa hän taistelee Razor Fistiä (Florian Munteanu) vastaan.

Vaikeimman temppunsa tähti pääsi tekemään elokuvan bussin sisällä kuvatussa kohtauksessa.

Siinä hänen piti potkaista itsensä liikkeelle karskia kätyriä näyttelevän Florian Munteanun rintakehästä, kiepsauttaa itsensä ympäri ja solahtaa katonlaidassa olevan käsikaiteen läpi kuljettajan penkille.

– Harjoittelin liikesarjaa loputtomasti, enkä saanut sitä aivan kohdalleen ennen kuin kuvauspäivänä, jolloin sain tehtyä sen sulavasti yhden ainoan kerran, Liu sanoo huvittuneena.

Onneksi kamerat kävivät, eikä täydellistä suoritusta tarvinnut yrittää toistaa.

– Se on Hollywoodin hieno puoli! Riittää, kun onnistuu tekemään jonkin asian kunnolla yhden ainoan kerran, Liu letkauttaa.

Shang-Chi (Simu Liu, kesk.) saa avukseen siskonsa Xialingin (Meng’er Zhang) ja parhaan ystävänsä Katyn (Awkwafina).

Kaahauskohtauksia nähdään elokuvassa useampiakin. Niiden treenaaminen oli myös Shang-Chin parasta ystävää näyttelevän Awkwafinan mieleen.

– Nautin, kun pääsin opettelemaan driftaamista. Tykkään ajaa kovaa, ja elokuva antoi sille hauskan tekosyyn, Awkwafina tunnustaa.

Toistaiseksi hän on ollut paljon isompi tähti kuin Liu, joka tähän asti on tunnettu Kanadassa tilannekomediasarjasta Kim’s Convenience.

Awkwafinalla on takanaan muun muassa rikoskomedia Ocean’s 8 (2018), hittielokuva Crazy Rich Asians (2019) ja lämminhenkinen siirtolaisdraama Jäähyväiset (2019).

Hänelläkin on oma komediasarja, Awkwafinan oikean nimen Nora Lumin mukaan nimetty Nora from Queens, joka näkyy suoratoistopalvelu Amazon Prime Videolla.

Koska Shang-Chi on Marvelin ensimmäinen aasialainen supersankari, luontevaa on, että myös päätähtien ja ohjaajan sukutausta on Aasian suunnalla.

Shang-Chin vanhempia näyttelevät Wong Kar-Wain elokuvista tuttu hongkongilaistähti Tony Leung sekä Fala Chen.

New Yorkin Long Islandilla syntyneen Awkwafinan isä on kiinalais-amerikkalainen ja äiti korealainen. Myös Simu Liun perheen juuret ovat Kiinassa, vaikka hän muuttikin Kanadaan jo viisivuotiaana.

Ohjaaja Destin Daniel Cretton on puolestaan syntynyt Havaijilla – hänen äitinsä on japanilais-amerikkalainen, ja isän sukujuuret ovat Irlannissa ja Slovakiassa.

– Tärkein tavoitteeni elokuvaa tehdessä oli luoda päähenkilö, jota voisin esitellä ylpeänä pojalleni sitten, kun hän on tarpeeksi vanha katsomaan elokuvan, Cretton kertoo.

Cretton sanoo, että hän olisi myös itse kaivannut kymmenvuotiaana Shang-Chin kaltaista supersankaria: siis sankaria, joka näyttää valkoisen miehen sijaan aasialaiselta.

Ohjaaja Destin Daniel Crettonin toinen poika syntyi kesken Shang-Chi-seikkailun kuvausten.

Ohjaajan nuorimmaisella menee vieläkin pidempään ennen kuin tämä pääsee katsomaan supersankarielokuvia: toinen poika syntyi kesken Shang-Chi-elokuvan kuvausten.

– Olimme kuvanneet jo kaksi kuukautta, ja jouduin kiidättämään vaimoni sairaalaan keskellä yötä, Cretton muistelee kuvausten kimuranteinta päivää.

Ohjaaja jäi vaimonsa kanssa synnytyssairaalaan ja hoiti seuraavan päivän kuvaukset videopuhelun kautta.

– Kävin vähän väliä sairaalan käytävällä, työryhmä lähetti kuvatun kohtauksen minulle, ja kommentoin videolla materiaaleja, että hyvältä näyttää! Se oli todella haastava päivä!

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ensi-ilta elokuvateattereissa perjantaina 3.9.