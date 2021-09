Tanjan ja Antin 200-neliöinen omakotitalo pursuaa tavaraa, eikä eteisessä ole edes naulakkoa – 80 000 euron remontin jälkeen heitä odottaa valtava yllätys

Remppa vai muutto Suomi -ohjelmassa pariskunta joutuu vaikean valinnan eteen.

Remppa vai muutto Suomi -sarjassa päästään torstaina kurkistamaan Janakkalan Turengissa sijaitsevan, 200-neliöisen omakotitalon uumeniin. Vuonna 1998 rakennetussa talossa on viisi makuuhuonetta ja valtavasti tilaa, mutta pian vain kaksi asukasta.

Talossa asuvat Tanja ja Antti sekä heidän koiransa Alppi. Parin kolmesta lapsesta kaksi on jo lentänyt pesästä ja kolmaskin tekee pian lähtöä.

– Meillä on uusi elämävaihe alkamassa, Tanja kertoo Remppa vai muutto -sarjassa.

Lasten muuttaessa pois kotoa pari kaipaa kipeästi päivitystä 23 vuoden taakse jämähtäneeseen kotiinsa. Talo tuntuu liian suurelta ja siellä on paljon ovia ja sokkeloista.

– Meillä on aivan liikaa makuuhuoneita, eikä niille ole mitään järkevää käyttötarkoitusta. Me ei viidessä makuuhuoneessa kuitenkaan käydä nukkumassa, Tanja kertoo.

Huoneet kätkevät sisäänsä myös valtavan määrän tavaraa, joka on alkanut ärsyttää etenkin Tanjaa. Kotitoimistona toimivassa huoneessa lojuu lattialla painoja kuntoilua varten ja sen jokainen nurkka pursuaa tavaraa, sillä säilytysratkaisut eivät ole toimivia.

– Mulla menee hermo siihen, että tavarat on missä sattuu ja lojuu miten tahansa, Tanja huokaa.

– Olisi ihana, kun kaikilla tavaroilla olisi paikka, ettei työhuoneessa tarvitsisi nostella noita painoja.

Tanjan ja Antin koti on täynnä muistoja, mutta nyt se on jäämässä liian suureksi lasten muutettua omilleen. Pian parin seurana on enää Alppi-koira.

Ongelmia aiheuttaa myös se, että pari ulkoilee paljon koiransa kanssa, mutta sisään tullessa märille vaatteille ja koiran pesulle ei ole mitään järkevää tilaa. Kuraeteisen virkaa toimittavassa huoneessa ei ole lainkaan naulakoita, vaan ulkovaatteet ripustetaan roikkumaan pesukoneen pesuaineluukusta tai ovenkarmista.

Makuuhuoneet puolestaan ovat täyttyneet 23 vuoden aikana kaikenlaisella sälällä: niissä lojuu nukkekoteja, sarjakuvia ja ikivanhoja leluja.

– Olen valmis luopumaan meidän lastemme tavaroista, Tanja sanoo Antin vastustellessa.

– Antti on oikein keräilijäluonne, hän jatkaa.

Antin keräily näkyy kaikkialla: keittiön kaapeista löytyy yli 80 muumimukia ja jääkaappi on vuorattu magneeteilla.

– Tämä tavaramäärä vähän ahdistaa mua, parille uutta kotia etsivä kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay parkaisee nähtyään talon.

Ramsay etsii sarjassa Tanjalle ja Antille uutta, heidän toiveitaan vastaavaa kotia, jossa ei olisi hukkatilaa. Sisustusarkkitehti Marko Paananen pyrkii puolestaan remontoimaan parin itse rakentamasta omakotitalosta heidän uutta elämäänsä palvelevan kokonaisuuden.

Pari on varannut kotinsa remonttia varten 80 000 euroa. Paanasen mukaan budjetti on hyvä, mutta jo heti remontin alkumetreillä hän ruinaa lisää rahaa toteuttaakseen kaikki parin toiveet. Tanja on kuitenkin ehdoton siitä, että alkuperäisen summan on riitettävä.

– Täytyy miettiä tosi tarkkaan, paljonko tällaiseen remonttiin laittaa, koska tässä on tarkoitus se, että saamme talon arvoa nostettua. Kun myymme tämän talon, meidän olisi tarkoitus saada tästä omamme pois, Tanja sanoo.

Remontin valmistuessa paria on vastassa todellinen yllätys. Tanja ja Antti ovat vuosien varrella upottaneet suureen omakotitaloonsa yhteensä 200 000 euroa ja heidän remonttibudjettinsa oli 80 000 euroa. Yhteensä talo on siis niellyt 280 000 euroa.

Parin yllätykseksi heidän kotinsa arvo on remontin jälkeen pompannut lähes pilviin, sillä Anne Ramsay arvioi sen hinnaksi peräti 340 000 euroa.

– Oho! Tanja parkaisee häkeltyneenä kuultuaan summan.

Remontin valmistuttua Antille ja Tanjalle paljastuu useita yllätyksiä. Yksi niistä on heidän talonsa nykyinen arvo.

Talon arvon kuuleminen saa parin mietteliääksi. Valinta rempan tai muuton välillä on heille lopulta hyvin vaikea.

– Kyllähän toi pistää miettimään, että jos oikeasti tästä saisi noin ison summan rahaa, niin jäisikö siihen matkusteluun esimerkiksi vähän bonusrahaa, Tanja pohtii.

Remppa vai muutto Suomi torstaisin Nelosella klo 20.00.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.